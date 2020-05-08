Москва, 8 мая 2020, 18:55 — REGNUM Песню «Мы этот мир» в рамках акции «Мы Работаем для Вас» спели известные российские артисты. Видео опубликовано на сайте YouTube.
Автор песни Олег Шаумаров, соавтор текста — основатель проекта superСТИХИ, поэт и рэп-исполнитель ST Александр Степанов.
В исполнении песни приняли участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Пелагея, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Александр Маршал, Наташа Королёва, Алсу, Жасмин, Зара, Олег Шаумаров, Кристина Орбакайте, Яна Чурикова, Наталья Подольская, Стас Пьеха, Ирина Круг, Анастасия Спиридонова, Стас Костюшкин, Интарс Бусулис, Александр Олешко, Марина Федункив, ST, Artik, Диана Гурцкая, Анастасия Некрасова, Юлия Проскурякова, Юля Савичева, Дина Гарипова, Руслан Алехно.
Напомним, всероссийская музыкальная акция «Мы Работаем для Вас» посвящена тем, кто продолжает трудиться на своём рабочем месте во время пандемии.