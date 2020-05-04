Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Крупный петербургский бизнесмен, совладелец торгово-развлекательных центров в Москве и Петербурге Максим Левченко рассказал в социальных сетях о своем опыте борьбы с коронавирусом и призвал перестать недооценивать болезнь.

Максим Левченко (фото со страницы в Facebook) Facebook.com/profile.php?id=100009205677122

«Пару дней назад я вернулся из больницы, где больше недели меня лечили от двустороннего воспаления легких. Два теста на COVID-19 дали отрицательный результат, тем не менее, после первого же КТ врач уверенно поставила диагноз: ковидная пневмония», — сообщил Левченко 1 мая.

Левченко лечился в Москве, где оказался на момент заражения, и решил поделиться собственным опытом, так как «эпидемия не думает сбавлять обороты в России». Он критически относится к «карантинным скептикам», не верящим в серьезность угрозы от COVID-19.

«Я тоже позволял себе легкую иронию по поводу избыточности принимаемых мер, но сейчас, проверив болезнь на себе, могу сказать: ребята, это всё не шутки. Готов согласиться с врачами, которые работают в «заточенных» (переделанных) под коронавирус больницах. Они хором твердят, нет, криком кричат, что с таким хитрым зверем ещё не сталкивались. И умоляют всех оставаться дома, поберечься», — пишет Левченко.

По его словам, его собственная история болезни началась с «активных выходных» 10−11 апреля, когда он гулял по берегу Финского залива в Зеленогорске, парился в бане и жарил овощи на гриле, а в воскресенье вечером направился на автомобиле в Москву.

«По дороге меня прошибло потом, начался небольшой озноб. Температуры, правда, не было. Я чувствовал сильную усталость, но объяснил это долгой дорогой, все-таки шесть часов в пути. К тому же день выдался насыщенный, с утра опять много гулял вдоль залива. Словом, никакой тревоги я не испытал. В понедельник утром проснулся разбитым, чуть болела голова, появился небольшой насморк», — рассказывает предприниматель.

К вечеру снова навалилась усталость, вернулся озноб, хотя температуры не было. На следующий день он проснулся с головной болью и ломотой в спине, «словно разом «поехали» все мышцы», и «до вечера дотянул с трудом».

«Заложило нос. Да, и еще из важного: пропали нюансы вкуса и запаха. Полностью обоняние не отшибло, но оно словно притупилось. Нюхаешь вино или виски, а ощущаешь запах спирта — без ароматных ноток. Температура, как и раньше, 36 с копейками. Списал все на легкую простуду, подхваченную на холодном балтийском ветру», — описывает Левченко. Он решил работать из дома, но на это не было сил.

В среду бизнесмену стало лучше, голова и спина болеть перестали, но остались проблемы с обонянием и вкусом. Появилась сдавленность в груди. Но она не мешала дышать, и он списал это на нервы.

В этот же день выяснилось, что у заболевшего сотрудника, которого на прошлой неделе Левченко отправил домой с температурой, подтвердили коронавирус.

Еще через сутки у предпринимателя прошел даже насморк, но осталась сдавленность в груди. «Особенно чувствовалось это при езде на машине. На кочках словно что-то прыгало внутри. При этом никаких проблем с дыханием не возникало. Но ощущение было странное. Продолжал промывать нос, пить лимон с мёдом и имбирём», — описывает Левченко.

Температура была нормальная, но он решил сделать КТ на всякий случай. Медперсонал московской клиники, куда обратился Левченко, работал в белых защитных костюмах и масках.

«Залез в аппарат, все прошло очень быстро, буквально пять минут. Сидел в коридоре, ждал результатов. Вдруг вбежал врач, почти прокричал: «Ну что? У вас двусторонняя вирусная пневмония!» И сообщил, что уже вызвана скорая. Должен признаться, что в этот момент мне стало как-то не по себе. Хотя показалось, что врач была взволнована даже больше, чем я», — заявляет предприниматель.

По его мнению, во всем вышеописанном и состоит «коварство» коронавируса: он может показаться нестрашным, болезнь начинается почти бессимптомно с признаками легкой простуды. У некоторых подскакивает температура до 38−39 градусов, начинается ломота, сильная головная боль, лающий сухой кашель, но и в этом случае люди, привыкшие переносить простуды и грипп на ногах, не придают значения этим проявлениям.

«Но опасность в том, что через четыре-пять дней начинается двусторонняя пневмония», — говорит Левченко. Кроме того, как говорили врачи, особенность пневмонии от COVID даже опытный терапевт не слышит в обычный фонендоскоп, и определить ее можно лишь с помощью КТ легких.

По словам Левченко, врач скорой, которую вызвали, поначалу сомневался, стоит ли его госпитализировать, так как больницы переполнены, а бизнесмен не задыхался. Однако после звонка руководству и описания результатов КТ медик все же получил команду госпитализировать. Ожидание ответа в «коронавирусном центре» заняло около 40 минут: линия была перегружена.

Левченко предпринял попытку все же избежать больницы и отправиться на амбулаторное лечение, но ее пресекли. «Последовал суровый ответ, что поздняк метаться, я уже в надежных руках российской медицины. Дескать зачем тебе лишние проблемы, парень? У тебя же двухсторонняя пневмония. Три-четыре дня и — легких не будет», — описывает предприниматель.

В результате его положили в больницу №1 им. Пирогова на Ленинском проспекте. Взяли тест на коронавирус, он дал отрицательный результат, но медики сообщили Левченко, что этим результатам не доверяют. Через трое суток и второй тест тоже оказался отрицательным.

«И вот тут еще один важный момент. Имеющиеся на сегодня тесты на COVID-19 не дают стопроцентного результата. Элемент брака по-прежнему высок, и врачи вполне оправданно не верят тестам. Больше полагаются на свой опыт и смотрят на симптомы. Поэтому если у вас отрицательный тест на коронавирус, это еще ничего не значит. Нужно доверять КТ и вирусологам. В итоге меня определили в отделение, в котором лежали пациенты с обычной пневмонией и те, у кого заподозрили, но пока не доказали COVID-19», — сообщил Левченко.

Лежал он в палате с двумя соседями, туалет и душ были у них общие, один из соседей сильно кашлял, готовясь к выписке.

«Условия для городской больницы нормальные, но в них сложно отдыхать, лечиться и работать. С учетом перегрузки в больницах образуется конвейер, нет времени заниматься каждым пациентом в отдельности», — добавил Левченко. В итоге он перевелся в частную клинику Марка Курцера в подмосковном Лапино, которую полностью забронировали под больных с COVID-19, скорая приехала за ним уже через пару часов.

Лечили бизнесмена капельницами, таблетками от вируса — калетрой от ВИЧ и плаквенилом против малярии, хотя об их эффективности в борьбе с коронавирусом до сих пор толком ничего не известно. От воспаления лёгких давали антибиотики, требовали заниматься дыхательной гимнастикой.

«Основной вывод, который могу сделать. Опасен не сам коронавирус, а ковидное воспаление лёгких, которое провоцирует этот COVID-19, — пишет Левченко. — Воспаление развивается стремительно и поражает большой процент лёгких, и тогда — реанимация. Шансов уже намного меньше. Лечащий врач в Лапино в первый же день рассказала мне, что болезнь иногда идёт двумя волнами. Первые пять дней накрывает температура, кашель, затем наступает улучшение, а на десятый день новая атака. В этом и подлость вируса. Его еще только предстоит изучить, как говорится, история пишется здесь и сейчас. Скептикам хочу сказать: зараза, действительно, опасная, меры предосторожности нужно обязательно соблюдать. Алармистам отвечу, что от COVID-19 человечество точно не вымрет, главное — каждому внимательно относиться к своему здоровью и не лечиться народными средствами, имбирь с мёдом и лимоном тут не прокатят».

В больнице он провел чуть больше недели, 26 апреля сделал контрольную КТ, врачи констатировали положительную динамику, легкие стали восстанавливаться, воспаление значительно уменьшилось, 27 апреля пришёл очередной отрицательный тест на коронавирус, затем Левченко выписали домой на самоизоляцию.

«Число заболевших по России преодолело психологическую планку в сто тысяч человек, эпидемия ширится по стране, а значит, риски заболеть остаются высокими. Более половины подхвативших коронавирус приходится на Москву и область. В Петербурге официальная статистика говорит об относительно небольшом количестве заболевших. Как бы эпидемия не разгулялась в СПб во второй половине мая… Что касается принимаемых правительством мер. У меня по-прежнему двоякое отношение к этому. Сложно сказать, что наносит больший вред людям — коронавирус или борьба с ним. Одно могу сказать, и то, и другое крайне опасно», — добавил предприниматель.