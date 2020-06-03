Социальные выплаты на контроле федерального центра — все новости
Все замечания по выплатам медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, необходимо устранить до 19 мая. Соответствующее поручение членам правительства ранее дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалось открытие медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи пациентам с коронавирусом. На совещании глава государства затронул тему выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Президент отчитал чиновников:
«Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения».
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Более 51 млн рублей стимулирующих выплат выплачено медицинским и иным работникам по требованию прокуратуры в Ивановской области, сообщила Генпрокуратура.
Читайте подробнее: В Ивановской области медикам выплатили 51 млн рублей
Как ранее сообщили в пресс-службе правительства РФ, федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство.
В условиях карантина и самоизоляции даже у сверхдержав нет запаса прочности, заявил на открытии саммита ЕАЭС президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС, который проходит 19 мая в формате видеоконференции под председательством президента Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в Казахстане чтят этот праздник.
Касым-Жомарт Токаев: «Мы планируем принять важный документ, который определит развитие Евразийского экономического сообщества на ближайшую пятилетку».
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит 19 мая в режиме видеоконференции под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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По словам Токаева, в настоящее время важно максимально содействовать сохранению и наращиванию совместной торговли. Необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли в связи с пандемией коронавируса.
Такаев: «Во всем мире снижается покупательский спрос».
Он подчеркнул, что необходимо развивать транспортно-логистические услуги.
Токаев: «Уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду».
Даже сверхдержавы не обладают достаточным запасом прочности, чтобы удержать свою экономику от спада в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 19 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая виртуальный саммит ЕАЭС.
Читайте подробнее: Лукашенко: даже сверхдержавы не могут удержать экономику от спада
Александр Лукашенко дал слово президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.
Сооронбай Жээнбеков: «Крайне важно усиливать производственную кооперацию между нашими странами».
Сооронбай Жээнбеков: «Важным аспектом сотрудничества является цифровая повестка ЕврАзЭС, реализация которой идёт очень медленными темпами».
Слово предоставлено президенту РФ Владимиру Путину.
Владимир Путин подчеркнул, что к заседанию 19 мая подготовлен проект Стратегии Евразийского экономического союза на перспективу до 2025 года.
Столь масштабные планы по развитию ЕврАзЭС требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия, отметил Владимир Путин.
Владимир Путин: «Цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры».
Владимир Путин: «Россия заинтересована в развитии нашего объединения».
Президент Молдавии Игорь Додон, выступая на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции, отметил, что мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в стране 24 августа, в день освобождения Молдавии от фашистской оккупации.
Игорь Додон о ситуации с коронавирусом: «Мир изменился, мир будет меняться всё больше».
Планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют ещё более активного взаимодействия и плотной координации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании ЕАЭС.
«Столь масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Для развития ЕАЭС требуется новый уровень взаимодействия стран — Путин
Предложение Белоруссии и Армении по формированию единых тарифов на газовом рынке для стран ЕАЭС пока преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании ЕАЭС.
«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системной налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин ответил на предложения Белоруссии и Армении по газовым тарифам в ЕАЭС
Для преодоления пандемии коронавируса потребуется приложить ещё много усилий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 мая в ходе виртуального саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Путин: ещё многое нужно сделать для преодоления пандемии
На сегодняшний день вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза остаётся пока неурегулированным. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции, заявил президент БелоруссииАлександр Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко призвал найти консенсус по цене на транспортировку газа в ЕАЭС
Масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации. Об этом сегодня, 19 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РФ Владимир Путин.
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства — наблюдателя при объединении. Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета.
Читайте подробнее: Лидеры ЕАЭС доработают стратегию развития интеграции до 2025 года
Стратегические направления развития интеграции государств Евразийского экономического союза до 2025 года одобрены в целом, но не окончательно руководителями стран. Документ будет доработан, сообщает 19 мая БелТА.
Читайте также: Лидеры стран ЕАЭС отправили на доработку стратегию интеграции до 2025 года
Власти Молдавии надеются успешно завершить переговоры с Евразийским банком развития (ЕАБР) и дать старт инвестиционным проектам, заявил 19 мая президент республики Игорь Додон.
Подробности в материале: Молдавия надеется дать старт инвестиционным проектам при помощи ЕАБР
В Новосибирской области почти тысяча медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, заявили в региональном правительстве.
Об этом: Новосибирские власти: выплаты медикам по COVID-19 выполнены в полном объёме
Сибирские регионы в общей сложности получат более 3,5 млрд рублей на выплаты медикам в мае. Кемеровская область оказалась на пятом месте в Сибирском федеральном округе по размеру полученной от федерального центра суммы — 375 млн 395 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
Подробности в материале: Кузбасс получит на выплаты медикам в мае более 375 млн рублей
Президент Молдавии Игорь Додон предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провести разработку механизма вовлечения стран-наблюдателей к участию в совместных программах и проектах. Он заявил об этом 19 мая в ходе саммита ЕАЭС, проходящем по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Додон заявил, что ЕАЭС нужно вовлекать в свои проекты страны-наблюдатели
В городе Ачинске Красноярского края следствие начало проверку по информации о невыплате медицинским работникам надбавок за работу с больными COVID-19. Об этом сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.
Читайте также: В Красноярском крае СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам
Владимир Путин проводит в формате видеоконференции совещание по вопросам стимулирующих выплат медикам, работающих с пациентами с коронавирусом.
Владимир Путин: «Было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов».
Все расчёты с медиками за апрель должны были завершиться к 15 мая, но, по имеющейся информации, деньги получили далеко не все, кому они были положены, подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.
Подробности в материале: Путин начал совещание по вопросам дополнительных выплат медикам
Владимир Путин: «Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг выплат».
11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тыс. на детей от трёх до 16 лет. Эта мера оказалась крайне востребованной, отметил Владимир Путин.
Владимир Путин попросил доложить, какие меры приняты для бесперебойной работы портала госуслуг.
Своевременно произвести выплаты врачам, работающим с инфицированными коронавирусом гражданами, в России в полной мере не удалось, однако ситуация исправляется. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Все расчёты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении», — заявил Путин.
Об этом: Ситуация меняется в нужном направлении — Путин о выплатах врачам
Российский президент Владимир Путин потребовал подробно доложить о том, как стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 доходят до медиков. Об этом он заявил 19 мая на совещании с главами регионов и правительством.
Подробности в материале: Путин потребовал подробного доклада о выплатах врачам
Владимир Путин: «Прошу доложить, сколько граждан, предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться всеми мерами поддержки и в какие сроки».
В ряде субъектов РФ врачам стали выплачивать не те средства, о которых говорил президент на совещаниях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«В ряде субъектов федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых речь шла на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам», — заявил Путин.
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Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с тем, что последний «наконец-то избавился» от коронавируса.
Михаил Мишустин: «Выполнение обязательств перед медработниками — это наш приоритет».
Президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты медицинским работникам должны быть прозрачны и понятны.
Подробности в материале: Выплаты медработникам должны быть прозрачны и понятны — Путин
Михаил Мишустин напомнил о том, что данные на выплату 23 млрд рублей для помощи предприятиям уже переданы в федеральное казначейство для начала перечислений в регионы.
Путин — Мишустину: «Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что на выплаты медикам выделено 52 млрд рублей. Средства доведены до регионов.
Все выплаты врачам должны эффективно контролироваться из федерального центра, при этом должна быть налажена также обратная связь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин поручил правительству вести мониторинг начисления выплат врачам
«Во избежание злоупотреблений, основанием для назначения стимулирующих тысяч выплат служит сам факт работы с коронавирусной инфекцией, а не время такой работы», — отметил глава минздрава. Выплаты должны получить 125 тыс. медиков и более 20 тыс. водителей скорой помощи.
Выплаты медикам за апрель уже завершаются, сообщил Михаил Мурашко. Они продолжатся по итогам мая.
К концу прошлой недели дополнительные выплаты получили далеко не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин: далеко не все медики получили дополнительные выплаты
Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Об этом заявил 19 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов и правительством.
Подробности в материале: Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам
Порядок расследования случаев заражения медиков и оформления выплат за ущерб здоровью предельно упрощен, заверил глава Минздрава. В случае трагедии выплаты за умершего из-за коронавируса медика получат его родственники.
Возможность заказывать лекарства дистанционно до сих пор не налажена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Мне кажется, всё идёт не так быстро, как бы хотелось. Прошу отдельно остановиться на этом вопросе и доложить, когда у наших граждан появится возможность, наконец, заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения? Выпущена вся необходимая нормативная база», — указал он.
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Владимир Путин упрекнул правительство в том, что в постановлении правительства о стимулирующих выплатах медикам не хватало ясности и понятности. Поэтому ответственность за возникшие задержки с выплатами нельзя перекладывать на главврачей. Теперь ситуация исправляется.
Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов доложил президенту, что только 37% медработников понимают методику начисления стимулирующих выплат. Остальные хотели бы более четких разъяснений порядка начисления выплат.
Глава федерального казначейства сообщил, что общий объем перечислений стимулирующих выплат медработникам превысил 12 млрд рублей, из них около 9 млрд рублей — так называемые президентские деньги. Некоторые регионы уже начинают выплаты медикам за май.
Заявления через портал госуслуг на получение «президентской» единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на ребенка оформлены уже на 12 млн детей. Всего эта мера коснется 22 млн детей, на это выделяют почти 200 млрд рублей.
На выплаты для детей в российском бюджете изыскали 197,2 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплаты, составит порядка 22 млн. Вместе со взрослыми членами семей, эта мера поддержки берёт, если брать коэффициент 1,8, более 50 млн человек в стране», — заявил Путин.
Подробности в материале: Выплаты на детей профинансированы в полном объёме — Путин
Выплаты семья по 10 тыс. рублей на ребенка коснутся 22 млн детей, заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: выплаты семьям коснутся 22 млн детей
27 мая состоится совещание по ситуации на рынке труда России, сообщил президент Владимир Путин.
99% заявителей на получение выплат на детей обратились с таким заявлением через портал госуслуг, сказал Владимир Путин. Только 1% пришли в органы власти и МФЦ. Портал стал работать лучше, отметил президент.
Ответственность за возникшие задержки с выплатами нельзя перекладывать на главврачей. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе совещания с главами субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.
«Если бы в постановлении правительства РФ изначально были бы прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше», — подчеркнул глава государства .
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Российские семьи, имеющие детей в возрасте от трёх до 16 лет, должны получить единовременные выплаты. На эти цели выделено более 197 млрд рублей, заявил 19 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов и правительством.
Читайте также: Путин: более 197 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о большом количестве обращений на портал Госуслуги: от родителей с детьми — за единовременными выплатами, от людей, потерявших работу — за пособиями, от граждан РФ, оказавшихся за рубежом во время пандемии, — за местами на вывозные авиарейсы. Портал испытал большую нагрузку, но справляется с поставленными задачами. Идет его постоянная модернизация.
Президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе, хотя вы и работали, несмотря на болезнь, работали в полном объёме и до этого. Но тем не менее это тоже событие. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с выздоровлением
Министр экономического развития Максим Решетников докладывает президенту о помощи субъектам предпринимательства, а также социально ориентированным НКО. Все они смогут получить кредиты под 2% на цели, связанные с преодолением негативных последствий пандемии, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам. Те, кто сохранит не менее 90% персонала, получат полное списание кредита.
Дистанционная продажа лекарств может начаться в России в начале июня. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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С 18 мая на портале госуслуг заработал специальный раздел для электронных обращений врачей в качестве механизма обратной связи для контроля задержек выплат и злоупотреблений на местах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Чтобы не было задержек или злоупотреблений на местах, мы предусмотрели дополнительный механизм обратной связи. Соответственно, по моему поручению со вчерашнего дня на портале «Госуслуги» появился специальный раздел для электронных обращений врачей. И единая горячая линия по борьбе с коронавирусом стала принимать обращения медиков с тем, чтобы разъяснять им порядок и объёмы всех выплат», — заявил Мишустин.
Подробности в материале: Мишустин объяснил, куда обращаться врачам, не получившим выплаты
Правительство России жестко потребовало от всех исполнителей на местах буквального выполнения поручения о дополнительных выплатах медикам, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читайте также: Мишустин: правительство жестко потребовало обеспечить выплаты медикам
Президент заявил о низких темпах кредитования предприятий наиболее пострадавших отраслей на пополнение оборотных средств: «Двадцать кредитов — это мало». Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил Владимира Путина, что темпы возрастают, в процессе оформления находятся 300 кредитов и это количество будет увеличиваться, соответственно ориентируются и банки.
Президент России Владимир Путин заявил, что совещание с главами регионов по ситуации на рынке труда пройдет 27 мая.
Читайте подробнее: Путин анонсировал совещание по рынку труда
Президент Владимир Путин заметил тенденцию укрепления рубля в последние дни. Он запросил комментарий глав Минэкономразития и Банка России.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что динамика инфляции подтверждает прогноз о том, что она не превысит 4% в годовом исчислении.
«Экономика начинает восстанавливаться. Возможно, уровень «просадки» даже окажется ниже, чем мы предполагали», — заявил Решетников. Однако процесс полного восстановления будет долгим, отметил министр.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина проинформировала, что темп роста цен снижается. «Инфляция стабилизировалась на уровне 3,1% в годовом выражении», — сказала она. По мнению главы Банка России, есть потенциал снижения ключевой ставки ЦБ.
На текущий момент поступило более 8 млн заявлений на портал «Госуслуги» на получение выплат на детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам.
«На текущий момент поступило более 8 млн заявлений на 11,5 млн детей через портал «Госуслуги». Ещё более 112 тыс. заявлений — через клиентские службы Пенсионного фонда», — заявил Котяков.
Подробности в материале: Приём заявлений на выплаты на детей полностью выстроен и отлажен — Котяков
«Ситуация, которую мы переживаем, является абсолютно уникальной. Она отражается на всех аспектах жизни людей, — отметил Владимир Путин. — Уникальными являются и те меры, которые предпринимаются властями страны».
Президент заявил, что в нынешних условиях особенно важно наличие обратной связи, чтобы «обеспечить безусловное исполнение всех наших решений». «Иначе им грош цена», — добавил Владимир Путин.
Президент сказал, что в работе по реагированию на пандемию коронавируса и ее последствия неизбежно возникают трудности и сбои: «Мы должны точно и ясно представлять, как это работает в жизни. Имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать».
Необходимость указывать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) детей вызвала трудности при получении выплат гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Мы постоянно анализируем поступающую обратную связь от граждан. В отдельных случаях затруднения при заполнении заявлений на выплату были вызваны так называемой необходимостью указания страхового номера индивидуального лицевого счёта», — заявил Котяков.
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«То, что мы сейчас делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы раньше никогда не использовали для поддержки — слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической и экономической политики в целом», — сказал Владимир Путин.
Размер выплаты на детей составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе — в среднем по стране это 5,5 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Выплаты будут начислены начиная с 1 января 2020 года, поэтому в июне на детей, которые к началу года достигли трёхлетнего возраста, будут начислены пособия сразу же за шесть месяцев, то есть 33 тыс. рублей в среднем», — указал он.
Читайте подробнее: Котяков объяснил, сколько всего выплат на детей получат российские семьи
За три месяца семья с двумя детьми двух и семи лет, оказавшаяся в трудной ситуации, получит 112 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Предположим, что в семье воспитывается двое детей в возрасте двух и семи лет. Такая семья в апреле-июне сможет получить за счёт поддержки государства 25 тыс. рублей. При этом если семья попала в сложную ситуацию и признана нуждающейся, например, в силу потери работы родителя, она сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержками, такими как увеличенное пособие по безработице, доплаты на детей, о которых я говорил ранее», — заявил Котяков.
Об этом: Котяков пояснил, сколько получат выплат семьи с детьми за три месяца
Президент России Владимир Путин призвал федеральных и региональных чиновников работать в режиме обратной связи с населением, «понимая, что происходит «на земле», и реагировать на происходящие события.
«Ничего нет особенного, если где-то в чем-то сбой происходит. Главное — быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца», — заявил президент.
Одновременно глава государства потребовал не забывать о текущей работе, не связанной с пандемией коронавируса, о текущей работе по нацпроектам.
«Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты вправо, мы не сможем их реализовать в этом году. Но мы должны понять, что и как мы должны делать с неиспользованными, высвобождающимися в этом году ресурсами. А ими надо распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего», — потребовал Владимир Путин.
Банка России может продолжить снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Уже в конце апреля — начале мая темп роста цен в целом снижается. Это указывает на ослабление проинфляционных факторов, и мы на ближайшее время видим, что будут доминировать так называемые дезинфляционные факторы», — заявила Набиуллина.
Подробности в материале: Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки есть — Набиуллина
Финансирование для текущих мер антикризисной поддержки оказалось доступным благодаря грамотной экономической политике в предыдущие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям о поддержке — они в значительной степени являются тоже уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже не использовали для такой поддержки — слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической, экономической политике в целом», — заявил Путин.
Об этом: Без прежней финансовой политики меры поддержки были бы невозможны — Путин
Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») намерен направить обращения в прокуратуру и Следственный комитет России в связи с неполучением стимулирующих выплат медикам в больнице в селе Икряное Астраханской области.
Читайте подробнее: Депутат Госдумы просит проверить выплаты медикам в Астраханской области
Правительство России и государство в целом должно иметь чёткое представление о ходе реализации антикризисных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам.
«Повторяю ещё раз, эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что, проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои. Но в этой связи я что хотел бы сказать — хотел бы опять вернуться к тому, о чём уже упоминал. В этой связи крайне важна обратная связь. Мы должны чётко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни», — заявил Путин.
Об этом: Зачем мы тогда работаем? — Путин требует обратную связь по мерам поддержки
Вопрос о стимулирующих выплатах медработникам депутаты Госдумы обсуждали с главой Минздрава Михаилом Мурашко в начале мая, главврачи не виноваты в задолженностях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме вступились за главврачей в неполных выплатах медикам: не виноваты
Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая. Дело стало первым подобным в России. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности по итогам проверки, которую провели следователи.
Об этом: На Кубани СК возбудил уголовное дело из-за выплат медикам
Инфляция в России по итогам 2020 года не превысит 4%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Глава Минэкономразвития дал прогноз по инфляции в России в 2020 году
Более 18 тысяч граждан России вывезены на родину из-за рубежа специальными авиарейсами с начала апреля, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Об этом: Более 100 рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа выполнено с апреля
Петербург потратит на поддержку бизнесменов 13,5 млрд рублей. Такие расчеты предоставил губернатор Александр Беглов на совещании с президентом Владимиром Путиным, которое проходило в режиме видеоконференции.
Читайте подробнее: Петербург потратит на поддержку предпринимателей 13,5 млрд рублей
«На кону служебная компетентность министра и его подчинённых. Чем он на работе занимается, если даже не в курсе реальных зарплат большинства населения и положения семей с детьми? Налицо профессиональная некомпетентность, которая уверенно тянет на служебное несоответствие», — эксперт прокомментировал слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова про востребованность детских выплат.
Читайте подробнее: «Циничная выходка» — о словах министра труда про детские вылаты
«Сегодня врачи — это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное — чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос — выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания, которое 19 мая провёл президент.
Читайте подробнее: В Верхневолжье на борьбу с последствиями коронавируса выделят 3,3 млрд руб
Сохранение макроэкономической стабильности в странах — членах ЕАЭС, сведение в них к минимуму экономических последствий пандемии, — это цели, которые утвердил на 2020−2021 гг. Высший Евразийский экономический совет 19 мая, сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Читайте подробнее: Главные цели макроэкономической политики стран ЕАЭС утверждены
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов19 мая лично побывал в городской клинической больнице №1 Читы и обсудил с медицинскими работниками вопрос президентских стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
Лечащий врач Наталья Вторушина отметила, что выплаты были получены в срок, до 15 мая.
В Госдуме возмущены показательными наказаниями главврачей из-за выполнения ими постановлений правительства РФ о стимулирующих выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19.
«Через показательное наказание врача мы не достигаем справедливости, а просто бросаем человека в жернова судебной системы. Что она его перемелет, сомнений нет, врачу теперь грозит три года. Грозит за то, что одни чиновники плохо написали правила, другие поздно перевели деньги, а третьи не нашли мужества вовремя признать ошибки», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.
После скандального видеоролика, в котором сотрудники скорой помощи в Иркутске заявили, что не получали президентских доплат за работу с коронавирусными больными, власти Приангарья отчитались о двукратном начислении выплат за смену, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я второй раз встретился с коллективом скорой помощи, озвучил подходы к оплате труда тех, кто находится в зоне риска. В целом понимание с коллективом достигнуто. Выплаты будут произведены в ближайшее время», — заверил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Читайте подробнее: Приангарье урегулировало вопрос президентских доплат медикам за COVID-19
Возбуждение уголовного дела в Краснодарском крае по факту невыплаты медикам надбавок за работу с пациентами, у которых выявили коронавирус, покажет всем чиновникам, что задерживать выплаты недопустимо. Об этом сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
По его словам, врачи и остальной медицинский персонал находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Именно благодаря их усилиям эпидемиологическая обстановка в стране начинает стабилизироваться.
Подробности в материале: Махинации не сойдут с рук — об уголовном деле за невыплаты медикам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по мерам господдержки экономики и граждан, которую провёл президент РФ Владимир Путин.
Об этом: В Адыгее доплаты перечислены всем медикам, работающим с коронавирусом
Около 190 млн рублей выплачено медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Воронежской области, по данным на 19 мая, об этом сообщила пресс-служба облправительства.
Читайте также: Воронежским медикам выплатили 190 млн рублей надбавок — власти
Нарушения при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам выявила прокуратура в Аннинской районной больнице Воронежской области.
Читайте подробнее: Воронежская прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам
455,5 млн рублей поступили на фиксированные доплаты медработникам по двум федеральным постановлениям в Белгородскую область, сообщает региональный оперативный штаб. Выплаты пересчитаны и переведены медикам.
Заместитель начальника департамента здравоохранения региона Елена Андронова пояснила, что изначально в область по постановлению правительства РФ №415 поступило 59,7 млн рублей, а по постановлению №484 — 66,3 млн рублей. Позже при обновлении методических рекомендаций в регион направили ещё 36,8 и 352,4 млн рублей соответственно.
В Совфеде разделают обеспокоенность возможными перегибами в наказании главврачей за ситуацию со стимулирующими выплатами медикам, работающими с пациентами с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.
Читайте также: Матвиенко: генпрокурор обещает не карать главврачей из-за выплат
На Камчатке коронавирус выявлен у 20 врачей скорой помощи. Только за последние сутки заражение подтверждено сразу у 12 медиков. Сами врачи говорят, что существующая в регионе система здравоохранения фактически не способна препятствовать распространению коронавируса.
Читайте также: Коронавирус на Камчатке: на счету каждый врач и каждая копейка допвыплат
В Марий Эл стимулирующие выплаты медперсоналу за работу с пациентами с подтверждённым заражением коронавирусом выплачены за март и апрель текущего года.
Подробности в материале: В Марий Эл отчитались о выплатах медикам за борьбу с COVID-19
Медикам хабаровской скорой помощи пообещали сделать перерасчёты за работу, связанную с борьбой с распространением коронавируса. Это случилось после выступления президента России Владимира Путина, который возмутился в связи с тем, что медикам рассчитывали оплату по минутам и секундам.
Следственные органы в Дагестане проверяют информацию о невыплатах медикам стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Доследственные мероприятия проводятся в городе Буйнакске и Табасаранском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Читайте подробнее: В Дагестане следователи проверяют сообщения о невыплатах медикам надбавок
Следственный комитет Евпатории решил проверить подлинность коллективного обращения местных медработников о невыплате компенсаций за работу с коронавирусными пациентами, а не приведённые в документе факты. Об этом заявила депутат евпаторийского горсовета (КПРФ) Оксана Таранина, которая ранее опубликовала обращение медработников.
Подробности в материале: В Крыму проверяют достоверность жалоб медиков
Запутанная методика подсчета объема работы врачей с коронавирусными пациентами от Министерства здравоохранения РФ стала причиной задержки выплат медикам Ленинградской области. Об этом 20 мая заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время эфира «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ), передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отметил губернатор, в конце прошлой недели в Ленинградской области произошла заминка с зачислением средств на счета медицинских работников, которые в период пандемии работают с носителями SARS-CoV-2.
В Оренбургской области медработникам, которые оказывают помощь пациентам с SARS-CoV-2, в связи с принятыми 15 мая изменениями в правила предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление стимулирующих выплат доначислено в общей сложности 38 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.
На 19 мая медикам выплачено 97,4 млн рублей. Денежные выплаты получили более 3 тысяч человек, в том числе врачи, средний и младший персонал, а также водители бригад скорой помощи.
В Оренбургской области прокуратура проводит проверку относительно стимулирующих выплат медработникам. В ряде медучреждений выявлены нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в Гае, Бугурусланском и Тоцком районах установлены факты расчета денежных выплат с нарушением установленного порядка, а именно, исходя из продолжительности фактически отработанного времени с зараженными коронавирусом пациентами.
В Бугурусланском районе 20 работников ФАПов и 17 сотрудников районной поликлиники необоснованно исключили из перечня получателей стимулирующих выплат.
«После вмешательства прокуратуры медикам выплачено более 1 млн рублей. В адрес главных врачей клиник территориальными прокурорами внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения закона. Еще около 100 тыс. рублей получили фельдшер и водитель скорой медицинской помощи больницы Медногорска. Их права восстановлены после корректировки по протесту прокуратуры локального нормативного акта учреждения, регулирующего порядок назначения и осуществления стимулирующих выплат», — сказали в областной прокуратуре.
Читайте подробнее: В Оренбуржье выявлены нарушения при начислении доплат медикам
В следственном управлении СКР по Марий Эл открыта телефонная линия для приема сообщение о невыплатах компенсаций медицинским работникам, которые задействованы при лечении пациентов с подтверждённым наличием коронавируса.
Подробности в материале: В Марий Эл открыли круглосуточную линию для сообщений о невыплатах врачам
Организована проверка по видеообращению медицинских работников в городе Губкин Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Сотрудники скорой помощи заявили о невыплате стимулирующих надбавок.
Читайте также: Белгородские следователи проверяют ещё одно обращение медиков
На митинг за снижение стоимости аренды вышли торговцы одного из крупнейших рынков Воронежа — «Придачи» 19 мая. К зданию рынка на улице Димитрова пришли более сотни человек. Торговцы — а это около 80 ИП — просят администрацию рынка снизить арендную плату.
Об этом: В Воронеже торговцы рынка «Придача» вышли на митинг
Проводить постоянные встречи с сотрудниками скорой помощи и оперативно решать возникающие вопросы поручил главам муниципалитетов губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Первые встречи уже провели в двух городах, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Белгородский губернатор поручил главам районов решать проблемы медиков
Прокуратура Курской области добилась доначисления выплат медикам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, медики и сотрудники учреждений здравоохранения получили более восьми миллионов рублей к уже полученным выплатам.
Доследственная проверка информации о невыплате в полном объёме стимулирующих надбавок медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, а также данных о заражении ряда медиков из-за нехватки средств индивидуальной защиты, начата Следственным управлением Следственного комитета России по Тверской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 мая.
Читайте подробнее: В Твери СК начал проверку данных о заражении медиков SARS-CoV-2
Сотрудники социальных учреждений, участвующие в борьбе с коронавирусной инфекцией, не будут платить налоги со стимулирующих выплат. Об этом заявил 20 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: Стимулирующие выплаты соцработникам решено освободить от НДФЛ
Правительство Саратовской области проработает вопрос финансирования затрат на погребение умерших от коронавируса. Соответствующее поручение дал глава региона Валерий Радаев.
В первую очередь, необходимо определить порядок и критерии оказания такой помощи, источники средств и их объемы. С точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности важно учитывать и специфику подобных захоронений, высказался министр финансов области Вадим Ойкин.
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получит лучшее лечение, это пообещал российский президент Владимир Путин. Об этом заявил менеджер бойца Али Абдель-Азиз, сообщает 20 мая ESPN.
Менеджер подтвердил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в состоянии медикаментозной комы. По словам Абдель-Азиза, боец на протяжении последних дней находился на связи с Путиным, и глава государства заверил его, что отец «получит самое лучшее медицинское лечение».
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике.
Подробности в материале: Чиновники выпустили ролик с извинениями крымских врачей перед Аксёновым
Стимулирующие выплаты за работу в особых условиях труда и дополнительную нагрузку получат работники стационарных организаций социального обслуживания населения Белгородской области. Сотрудники центров и интернатов получат деньги вне зависимости о того, выявлены ли в этих учреждениях носители коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора.
Подробности в материале: В Белгородской области установили допвыплаты для работников интернатов
Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными.
Об этом: Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты
Прокуратура Курской области организовала проверку информации о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат работникам ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» и Курской областной клинической больницы.
Читайте также: Врачи ещё одной курской больницы заявили об отсутствии федеральных выплат
В двух районах Курганской области не организована выдача продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное двухразовое питание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что 61 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья в Мишкинском районе при переходе на дистанционное обучение с 17 марта 2020 года не получил продуктовые наборы. Аналогичные нарушения выявлены прокурором в Кетовском районе.
Читайте также: В двух районах Зауралья детей на «дистанционке» не обеспечили продуктами
Во Владимирской области 5,6 тыс. медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 145,6 млн рублей.
Об этом: Владимирская область просит у Минздрава ещё 200 миллионов на выплаты врачам
Новосибирские следователи проводят уже две доследственные проверки по обращениям о неполучении выплат по COVID-19. Жалобы поступили в приёмную следственного управления СКР по Новосибирской области.
Подробности в материале: Новосибирские медики обратились в СКР из-за неполученных выплат по COVID-19
В Ямальском районе проводится вакцинация тундровиков против сибирской язвы. Лето 2020 года обещает быть жарким, и есть вероятность пробуждения этой опасной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.
В вакцинации задействованы два вертолёта и 12 медиков. Наряду с информированием об опасности сибирской язвы, тундровикам рассказывают о новой коронавирусной инфекции и принимают заявления на окружные выплаты на детей.
Читайте также: Тундровиков Ямала прививают от сибирской язвы
В Ямальском районе (ЯНАО) одиноким тундровикам, имеющих доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 голов, выплатят единовременно 30 тысяч рублей. Об этом ГТРК «Вести-Ямал» заявил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.
Кроме того, почти три тысячи пожилых тундровиков и кочевые семьи с детьми уже получили по пять тысяч рублей финансовой поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: На Ямале одинокие кочевники с малым стадом оленей получат солидную сумму
В Югре по факту несогласия медиков, работающих с пациентами, болеющими COVID-19, или потенциальными носителями коронавирусной инфекции, с произведёнными «президентскими» и окружными доплатами организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.
Ранее, во время прямой линии, к руководителю департамента здравоохранения ХМАО Алексею Добровольскому обратились 164 медицинских работника с претензиями по поводу начисления выплат в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Югре более 160 медиков жалуются на выплаты за борьбу с коронавирусом
Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице.
Об этом: В Воронежской области прокуратура проверяет выплаты медработникам
Следственные органы в Татарии проводят проверку по факту невыплаты медицинскому работнику надбавок, сообщает пресс-служба республиканского СКР.
Читайте также: В Татарии СКР проводит проверку по факту невыплаты надбавок медработнику
В Тюменской области все медики, а также водители скорой помощи, получили дополнительные выплаты, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских.
Она напомнила, что есть три вида выплат медработникам, имеющим дело со SARS-CoV-2. Это — установленные президентом страны, правительством России и региональными властями. Замглавы Тюменской области дала подробный отчёт по всем трём видам выплат.
Подробности в материале: Власти Тюменской области отчитались по трём видам выплат медикам
Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в Госдуму поправки о защите от взысканий по исполнительному производству выплат в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом сообщил секретарь «Единой России», член Совфеда Андрей Турчак.
Читайте подробнее: Выплаты в 10 тыс. на ребенка защитят от взыскания долгов
В Челябинской области сотрудники социальных учреждений получат федеральные выплаты до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Читайте также: В Челябинской области назван срок федеральных выплат соцработникам
Следователи в Туве начали проверку по коллективному обращению медиков из-за размеров стимулирующих выплат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. Работники станции медицинской помощи и медицины катастроф выразили несогласие с размерами выплат за работу с пациентами с коронавирусом, а также с размером зарплаты.
Об этом: Медики в Туве обратились в СКР из-за размеров стимулирующих выплат
Текст указа про единовременные выплаты в 10 тысяч на ребёнка до 16 лет является дискриминационным по дате рождения. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.
«По информации на сайте Пенсионного фонда России и Госуслуг, на вопрос «Кому полагаются выплаты?» говорится: «Если ребёнок родился до 10 мая 2004 года включительно, то права на средства нет. Выплаты полагаются только тем семьям, чьим детям ещё нет 16 лет, либо исполнится 16 лет по 30 июня 2020 года включительно». Я не знаю, кто бредил в правительстве, когда там делали вторую часть формулировки, но на самом деле первая часть — про выплаты тем, кому ещё нет 16 лет, — это дискриминация несовершеннолетних нашей страны по дате рождения», — сказала Шеина.
Читайте подробнее: Эксперт назвал дискриминационной схему выплат на детей до 16 лет
В Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального минздрава, которые не обеспечили своевременные стимулирующие выплаты медработникам. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.
Читайте также: 2,5 тыс. ульяновских медиков не получили вовремя доплаты — прокуратура
Комитет здравоохранения Курской области прокомментировал видеообращение медработников Хомутовской ЦРБ, которые пожаловались, что не получили обещанные президентом выплаты, а также заявили, что подозревают руководство в замалчивании реального числа заражённых коронавирусом в больнице.
Об этом: Власти Курской области прокомментировали обращение врачей Хомутовской ЦРБ
В прокуратуре Центрального района Симферополя выявили нарушения при начислении стимулирующих надбавок сотрудникам «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
Читайте также: В Крыму выявили нарушения при выплате «путинских» надбавок медикам
Полагающиеся медработникам выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса в Чечне выплачиваются вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба председатель правительства региона Муслим Хучиев. По его словам, за март и апрель стимулирующие надбавки получили уже 3384 медицинских работника.
Читайте подробнее: Хучиев: в Чечне выплаты медикам производятся в полном объеме
Проверка нарушения трудовых прав медицинских работников организована после обращения сотрудников скорой помощи Выгоничского района Брянской области, сообщили 21 мая в пресс-службе региональной прокуратуры. Медики пожаловались на плохое обеспечение средствами защиты и неполные выплаты за работу в условиях коронавируса.
Читайте также: Под Брянском медики пожаловались на отсутствие масок и неполные выплаты
Минфин обсуждает освобождение от НДФЛ региональных стимулирующих выплат медикам и соцработникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазонов.
Читайте подробнее: Минфин обсуждает освобождение от НДФЛ региональные выплаты медикам
В Ленинградской области 3884 медикам государственных медицинских учреждений, противостоящих коронавирусной инфекции, выплатили в общей сложности 245 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19 в апреле 2020 года.
Об этом: В Ленобласти средняя «вирусная» доплата медику составила 63 тыс. рублей
Медики скорой помощи в Левобережном районе Воронежа вышли на стихийный митинг в связи с невыплатой им «президентских надбавок».
Читайте подробнее: В Воронеже медики «скорой» вышли на митинг: прокуратура начала проверку
На счета медицинских организаций Тувы 18 мая перечислено около 22,5 млн рублей, предназначенных для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Туве назвали размеры стимулирующих выплат медикам
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении стимулирующих выплат сотрудникам социальных учреждений республики.
На данный момент в Якутии в режим изоляции переведены 38 государственных и муниципальных организаций социального обслуживания, в которых проживает более 3 тыс. граждан и работает 800 человек одномоментно.
Читайте также: В Якутии установили дополнительные выплаты работникам социальных учреждений
Жители Хакасии подали более 40 тысяч электронных заявлений по оформлению единовременной и ежемесячной выплат на детей. Об этом сообщили 22 мая в госкомитете цифрового развития и связи республики.
Подано 9356 заявлений на детей до трёх лет и 35 331 заявление на детей от трёх до 16 лет.
Читайте подробнее: В Хакасии подали более 40 тыс. электронных заявлений на выплаты на детей
119 обращений от медицинских работников по вопросам стимулирующих выплат в связи с работой с больными COVID-19 поступило в департамент здравоохранения Воронежской области через портал государственных услуг по данным на 21 мая, однако большинство из них подтверждения не нашли. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 мая в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Воронежской области 119 медработников пожаловались на отсутствие доплат
Петербургские льготники получили из бюджета по 2 тыс. рублей компенсации за режим самоизоляции.
Читайте также: Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
В Ульяновской области устранены нарушения прав медицинских работников в части стимулирующих выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Читайте также: В двух больницах Ульяновской области устранили нарушения в доплатах медикам
Пять тысяч севастопольских школьников не получили обещанные правительством города три тысячи рублей, которые месяц назад инициировал и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Читайте также: Пять тысяч школьников Севастополя не получили соцподдержку
В Югре проанализировали все жалобы медиков на отсутствие дополнительных выплат. Ни в одной из них нет ситуаций, когда выплаты производились не вовремя, заявил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Меж тем, по словам Алексея Добровольского, медикам ХМАО за март-апрель осуществлены дополнительные выплаты в размере 141 млн рублей из федерального бюджета и 37 млн рублей из бюджета автономного округа.
Как пояснил Алексей Добровольский, жалобы в большинстве своём идут из медучреждений, где руководство не организовало правильный порядок работы, а также не объяснило принадлежность выплат.
Подробности в материале: Власти Югры проанализировали жалобы медиков на «ковидные» выплаты
В России родители жалуются на полученные отказы в выплатах на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, им следует направить обращение через портал «Госуслуги» повторно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Читайте также: Если отказ: в Госдуме разъяснили получение выплат на детей по «Госуслугам»
Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей. Об этом 23 мая сообщается на сайте правительства.
Читайте подробнее: Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Проверку корректности начислений заработной платы медицинским работникам госпиталя проведет прокуратура Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.
По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, стражам порядка поступило обращение от коллектива госпиталя ЦРБ Архангельского района Башкирии, в котором содержится информация о возможных некорректных начислениях заработной платы и доплат медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь носителям коронавируса. Кроме этого, в обращении указаны и другие нарушения законов РФ.
Читайте также: В Башкирии проверят корректность начисления зарплат медикам госпиталя
В Югре принято решение дифференцировать ежемесячную выплату на проезд на каждого ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Для дошкольников данная выплата составит 592 рубля, для учащихся из числа сирот — 1300 рублей. Ранее ежемесячная транспортная выплата детям-сиротам, вне зависимости от возраста, составляла 850 рублей.
Читайте подробнее: В Югре дифференцировали выплату на проезд детям-сиротам
В министерстве здравоохранения Тувы назвали недостоверной информацию о малых размерах выплат медработникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, выплаты перечислены всем сотрудникам Республиканской инфекционной больницы, задействованным в борьбе с коронавирусом.
Об этом: В Туве опровергли сообщения о малых размерах выплат медикам
В Кургане сотрудники скорой помощи, которые ездят на вызовы, в том числе и к «ковидным» пациентам, но не входят в специализированные бригады, пожаловались на отсутствие доплат. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Власти Зауралья разъяснили порядок выплат возмущённым медикам скорой помощи
Около 100 сотрудников скорой помощи в Адыгее, пожаловавшиеся на отсутствие надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, получили выплаты лишь после вмешательства следователей. Им начислено более 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Читайте также: В Адыгее около 100 медиков получили надбавки лишь после вмешательства СК
В Министерстве здравоохранения Российской Федерации дали разъяснения, как врачи и медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, смогут получить выплаты.
Читайте также: Минздрав разъяснил порядок выплат врачам, с выявленным COVID-19
Напомним, 23 мая стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Так, правительство выделило почти 25 млрд рублей на выплаты в размере 5 тыс. гражданам, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
В Чувашии в региональный парламент внесён законопроект, предусматривающий «альтернативную меру социальной поддержки» многодетным семьям: вместо земельного участка, который власти обязаны предоставить в собственность, предлагается выдавать денежную компенсацию на приобретение жилья.
Читайте также: Многодетным семьям Чувашии вместо участков могут предложить альтернативу
Выплаты медикам за май идут активно, сообщил 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте также: Мишустин: правительство РФ контролирует выплаты медикам за май
Более 2 тысяч мурманских медиков, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, получили стимулирующие выплаты.
Об этом: 73 млн рублей выплатили мурманским медикам за риск заражения коронавирусом
Водителю скорой помощи выплатили стимулирующую выплату после обращения в прокуратуру Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, 21 мая водитель скоро помощи г. Самары, который принимал участие в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией, обратился к и. о прокурора области Игорю Харитонову.
Читайте также: В Самаре после обращения в прокуратуру водителю скорой перевели выплату
Чувашия вошла в число 56 регионов, которые получат дотации, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, между регионами распределено 100 млрд рублей. Получателями стали субъекты, где на 1 мая 2020 года собственные доходы были ниже уровня поступлений за два предыдущих года. В числе получателей — Чувашия, которая получит из федерального бюджета 271 882,3 тыс. рублей.
В Чувашии сотрудники скорой помощи, которые переболели COVID-19, получили страховые выплаты. В настоящее время их четверо, сообщается в группе «Чувашия без паники», где публикуется информация регионального оперативного штаба.
По данным Республиканского центра медицины катастроф, четыре сотрудника скорой помощи получили единовременные страховые выплаты в размере 68,811 тыс. рублей.
«Все медицинские работники и водители скорой медицинской помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19 по закрытии листка нетрудоспособности также получат страховые выплаты», — пояснили в учреждении.
На премирование преподавательского состава в Костромском государственном университете выделят дополнительные 3 миллиона рублей. Об этом в видеообращении к студентам педагогам заявил ректор КГУ Александр Наумов. Так глава вуза решил поощрить педагогов за успешную работу в период пандемии коронавируса.
В Саратовской области стимулирующие выплаты за карантинные смены получат сотрудники школ-интернатов.
Об этом: Персоналу саратовских школ-интернатов выплатят стимулирующие надбавки
Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Всего дотации получили 56 регионов, в числе которых — Ульяновская область, которой выделено 2 310 151,4 тыс. рублей. Средства выделены из резервного фонда России из-за снижения собственных доходов по сравнению с двумя предыдущими годами, общий размер дотаций составил 100 млрд рублей.
На Ямале медики, водители и уборщики Надымской станции скорой помощи лишь после вмешательства прокуратуры получили региональные стимулирующие выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
После прокурорской проверки персоналу станции скорой помощи произведены доначисления на общую сумму более 1,738 млн рублей.
Об этом: На Ямале персоналу станции скорой помощи недоплатили более 1,7 млн рублей
В Кургане организована доследственная проверка по сигналу о невыплате стимулирующих надбавок работникам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Читайте также: Отсутствием «президентских» выплат у медиков Кургана занялись следователи
Медики Хакасии, работающие с коронавирусом, получают стимулирующие выплаты за май. Об этом сообщили 26 мая в республиканском правительстве.
Выплаты медикам идут по трём действующим постановлениям.
Читайте также: Власти Хакасии: медики получают стимулирующие выплаты за май
Видеообращение о невыплате денежной компенсации записали медработники Шиловского межрайонного медицинского центра Рязанской области. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Читайте подробнее: В рязанском Шилово медики пожаловались на невыплату компенсаций
В Красноярском крае работники социальных учреждений, оказывающих услуги гражданам с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление приняли 26 мая на заседании регионального правительства.
Стимулирующие выплаты от 10 тысяч рублей (техническому персоналу) до 40 тысяч рублей (врачам) предусмотрены на период с 15 апреля по 15 июля.
Читайте подробнее: Работники красноярских соцучреждений получат «коронавирусные» выплаты
Перечень получателей денежных выплат на детей от трех до семи лет включительно могут расширить в Башкирии. Данный вопрос рассмотрели 26 мая на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По словам министра труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой, в республике на ежемесячные выплаты в размере 4984 рублей могут рассчитывать семьи, доход в которых на душу населения ниже суммы прожиточного минимума (9804 рублей). Но, согласно законодательству Башкирии, эти выплаты не могут получить семьи, родители в которых не работают.
Подробности в материале: В Башкирии могут расширить перечень получателей денежных выплат на детей
Проверку после сообщения в СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников станции скорой помощи в г. Тольятти организовала прокуратура Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По сообщению пресс-службы ведомства, некоторые СМИ сообщили о том, что в этой медицинской организации нет достаточного количества средств индивидуальной защиты, а также что работники скорой помощи не получают положенные стимулирующие выплаты.
Читайте подробнее: В Тольятти проверят данные о невыплате надбавок сотрудникам скорой помощи
В Минфине РФ заявили, что выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 млн детей.
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 22,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Минфин перевёл в Пенсионный фонд 22 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
В прокуратуре Крыма сообщили, что девяти работникам крымской Республиканской детской клинической больницы не выплатили стимулирующие надбавки на общую сумму 226 тыс руб. Помимо этого, 55 медработникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислили с нарушением условий расчёта.
Читайте подробнее: В Крыму выявлены новые нарушения при начислении надбавок медикам
Медикам Крыма, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом, недоплатили более 700 тысяч рублей.
Подробности в материале: Медикам Крыма недоплатили более 700 тысяч рублей президентских надбавок
Власти Крыма так до сих пор и не решили вопрос с предоставлением мер поддержки сотрудникам обсерваторов.
Читайте подробнее: В Крыму так и не решили вопрос с выплатами для работников обсерваторов
Прокуратура Республики Алтай организовала проверку сообщений о невыплате медикам стимулирующих доплат за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, информация об этом появилась ранее в СМИ. Отмечается, что положенных выплат не дождались работники Центра медицины катастроф республики.
Читайте также: Прокуратура проверит невыплату стимулирующих доплат медикам на Алтае
Межведомственная группа в Адыгее анализирует работу по начислению стимулирующих надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Проверкой охвачены все 13 медицинских организаций, подведомственных минздраву республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Подробности в материале: В Адыгее проверяют начисление выплат медикам, борющимся с коронавирусом
Черниговском районе Приморья в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в районной больнице, касающиеся региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Читайте также: Прокуратура Приморья нашла нарушения в допвыплатах медработникам
Медиков скорой помощи Хабаровска, записавших видеообращение к Владимиру Путину в связи с невыплатой им положенных стимулирующих доплат, обвинили в проведении несанкционированного митинга. Теперь работников скорой помощи вызывают в полицию.
Читайте также: В Хабаровске потребовавших допвыплат медиков обвинили в нарушении закона
Водители скорой помощи, младший медперсонал, работающий с кровью и анализами заражённых коронавирусом пациентов, заявили, что не получили гарантированных им краевым правительством выплат. Люди написали жалобу губернатору края Сергею Фургалу, но ответа не получили. Сейчас они готовят жалобу президенту РФ Владимиру Путину.
Читайте также: В Хабаровском крае медики заявили, что не получили обещанных выплат
Власти Приморья отчитались, что сотни медиков получили с апрельской зарплатой и авансом за май допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Власти Приморья заявили, что все допвыплаты медикам перечислены
Руководство хабаровской станции скорой помощи отозвало свою жалобу на медиков, требующих положенных им допвыплат, из полиции.
Читайте также: В Хабаровске жалобу на требующих допвыплат медиков отозвали из полиции
В Марий Эл поступило сообщение о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые взаимодействуют с гражданами с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: В Марий Эл начали проверку о невыплатах врачам в Килемарской больнице
Доплату на детей через центры занятости получат почти четыре тысячи жителей Саратовской области, уволенных после 1 марта со своих мест работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства занятости региона.
Читайте также: В Саратовской области безработным предоставили доплату на детей
Региональные выплаты за особые условия труда работникам учреждений соцзащиты наряду с федеральными выплатами введут в Тверской области. Выплаты коснутся тех сотрудников, кто перешёл на работу в режиме изоляции.
Читайте подробнее: В Тверской области работники соцучреждений получат доплаты из-за SARS-CoV-2
На выплаты петербургском медикам власти направили 600 млн рублей из резервного фонда. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Смольном. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Читайте подробнее: Заразившимся петербургским медикам выплатят 600 млн рублей
В бюджет Саратовской области поступило более 960 млн рублей федеральных средств на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса.
Читайте также: В саратовский бюджет поступило около 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Доследственную проверку по сообщению о невыплате стимулирующей надбавки фельдшеру скорой помощи начали в Следственном управлении СКР по Воронежской области.
Об этом: Воронежский СК проверит жалобу фельдшера, оставшегося без надбавки
Тюменская область, по данным Минтруда России, вошла в число регионов, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о состоянии рынка труда.
По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, прирост зарегистрированных безработных в 2−3 раза — это общероссийский тренд.
«Первый фактор, повлиявший на рост числа безработных — это возможность подать заявление на регистрацию в дистанционной форме. Второй фактор — значительное увеличение размера пособия по безработице с учётом выплат на детей для граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года», — отметила Надежда Мазуркевич в комментарии ГТРК «Регион-Тюмень».
Об этом: В Тюменской области названы факторы, повлиявшие на резкий рост безработных
В Тюменской области максимальное пособие по безработице получили более 3,5 тысячи человек. Из них 1,99 тыс. человек положена доплата к пособию в размере трёх тысяч рублей на каждого ребенка, сообщила ТАСС и.о. начальника управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Елена Мосякина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на 22 мая в качестве безработных в центрах занятости зарегистрировано 23 665 человек.
Читайте также: В Тюменской области максимальное пособие получили 3,5 тыс. безработных
В Пермском крае в учреждениях здравоохранения спецкомиссии займутся регулированием споров по выплатам медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVD-19 или с подозрением на заболевание, сообщает пресс-служба краевой администрации.
С инициативой выступили заместитель прокурора края Андрей Назаров и председатель Пермской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Геннадий Шабалин. Врио губернатора Дмитрий Махонин поддержал это предложение.
Из федерального бюджета для Татарии на выплаты детям выделено около 8,5 млрд рублей. На финансовую поддержку рассчитывают более 770 тыс. детей, из них чуть более 640 тыс. детей от 3 до 16 лет.
Читайте также: Татария получит на детские выплаты около 8,5 млрд рублей
Следователи в Республике Алтай начали проверку по коллективному обращению медработников, не получивших стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
Читайте также: Медики Алтая написали обращение из-за невыплат «ковидных» надбавок
Медики Хакасии, работающие с коронавирусом, получили причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму более 35 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили 28 мая в Генпрокуратуре РФ.
Прокурор республики внес в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова представление.
Читайте также: Глава Хакасии получил представление за нарушения при выплатах медикам
Медработники двух больниц в Дагестане после вмешательства следственных органов получили стимулирующие надбавки за работу с пациентами с COVID-19, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Читайте также: Работники двух больниц в Дагестане получили надбавки после вмешательства СК
Волонтеры и другие жители России, взявшие под опеку нуждающихся в поддержке в условиях пандемии инвалидов и пожилых людей, будут получать ежемесячно более 12 тыс. рублей. Об этом 28 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подробности в материале: В России опекающие инвалидов волонтеры будут получать по 12 тыс. рублей
В Удмуртии положенные за борьбу с коронавирусом выплаты получили около 2 тыс. медицинских работников.
Читайте также: В Удмуртии около 2 тыс. медиков получили все выплаты за апрель
Проблемы со стимулирующими выплатами медикам обсудили в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья, комитета по контролю и регламенту с участием представителей правительства РФ, Минздрава и Минтруда, сообщил депутат Федот Тумусов («Единая Россия»).
Читайте также: Жалобы потоком: депутаты ГД, Минздрав и Минтруд обсудили выплаты медикам
В Крыму вновь обманули медработников обсерваторов, которые местные власти сделали для пациентов платными, и не начислили обещанные надбавки к зарплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая сообщили в коллективе евпаторийского обсерватора «Здравница».
Читайте подробнее: Медработников крымских обсерваторов оставили без обещанных надбавок
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») просит Минздрав до 1 июня дать ответ на запрос Госдумы о ситуации со стимулирующими выплатами медикам, чтобы депутаты смогли использовать полученную информацию в ходе рабочих поездок в регионы уже с начала следующей недели.
Читайте также: В Госдуме просят правительство до 1 июня разъяснить порядок выплат медикам
Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась в Минтруд РФ с просьбой законодательно урегулировать вопрос о переносе неиспользованных льготных отпусков на следующий год. Об этом она заявила во время прямого эфира, отвечая на вопросы жителей региона.
Югорчанка задала вопрос Наталье Комаровой относительно неиспользованного из-за пандемии льготного отпуска, который положен ей как бюджетнику. Данный отпуск даётся северянам раз в два года и подразумевает компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
Читайте также: Глава Югры просит Минтруд сохранить льготный отпуск северянам
На получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей в Республике Алтай претендуют около 50 тысяч детей в возрасте от 3 до 15 лет. К настоящему времени, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, обработано более 32 тыс. заявлений.
Подробности в материале: На «президентскую выплату» претендуют 50 тысяч детей на Алтае
Депутаты регионального парламента Бурятии предложили поддержать единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей семьи с детьми старше 15 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.
Об этом: В Бурятии предложили поддержать выплатами семьи с детьми старше 15 лет
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Александр Кустов провёл личный приём работников станции скорой медицинской помощи Анжеро-Судженской городской больницы. Ранее медики разместили в интернете видеообращение о невыплате им стимулирующих пособий за работу с пациентами с коронавирусом.
Читайте также: Следователи Кузбасса встретились с медиками из-за выплат по COVID-19
В Гуково Ростовской области 35 работников центральной городской больницы пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок. Как уточнили в администрации муниципалитета, каждая жалоба будет отработана отдельно.
Читайте также: В Ростовской области администрация Гуково отработает жалобы медиков
Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко:
«Совершенно правильно, что государство поддержало, прежде всего, малый бизнес, семьи с детьми (выплаты, которые будут осуществляться на каждого ребенка от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей после 1 июня) и социально ориентированные НКО».
Читайте также: Впервые в таком масштабе: об адресной поддержке семей
Свыше 257 миллионов рублей получили медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, за апрель текущего года в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на 24-м заседании государственного Собрания республики.
По его словам, за апрель 2020 года медицинские работники, оказывающие помощь это категории пациентов, получили 257,4 млн рублей.
Об этом: В Башкирии за три месяца потратят на выплаты медикам 2 млрд рублей
Более 10 тысяч заявлений на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет подано в Красноярском крае.
Читайте подробнее: Красноярцы подали более 10 тыс. заявлений на ежемесячные выплаты на детей
Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться по льготному порядку. Об этом сообщило Министерство труда и социального развития РФ.
Читайте также: Работающим с пациентами с COVID-19 медикам в РФ предусмотрели льготный стаж
Прокуратура Костромской области добилась выплаты стимулирующих надбавок на сумму 2,3 млн. рублей работникам 10 медучреждений. Руководители организаций здравоохранения не позаботились о своевременных доплатах врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям «скорой».
Читайте также: По требованию прокуратуры костромским медикам выплатили 2,3 млн надбавок
Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 30 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Примерно 1% заявлений на выплаты в 10 тысяч рублей на детей возрастом от 3 до 15 лет был отклонён. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин. По его словам, отказы связаны с ошибками в оформлении документов.
Читайте также: В ПФР отклонили около 1% заявлений на выплаты детям до 15 лет
В Тюменской области более 1,6 тыс. социальных работников получат «президентские» выплаты за работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.
Отмечается, что к «президентским» выплатам применяется районный коэффициент и не удерживается налог на доходы.
Читайте подробнее: Тюменские социальные работники получат «президентские» выплаты
Выпускникам школ Югры 2020 года учреждена выплата в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Деньги выпускникам школ ХМАО будут перечислены на банковские карты с установленным периодом бесплатного обслуживания до 2024 года.
Читайте подробнее: Выпускники школ Югры получат банковские карты с деньгами
В Тюменской области 33 медработника, заразившиеся COVID-19, получили страховые выплаты. Общая сумма страховых выплат составила более 2,3 млн рублей, сообщила управляющая Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.
Она напомнила, что страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, которые во время исполнения служебных обязанностей заразились новым коронавирусом.
Читайте подробнее: 33 тюменских врача с COVID-19 получили страховые выплаты
Сегодня, 1 июня семьи в Бурятии получат единовременные выплаты на детей от 3 до 15 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего на выплаты претендует около 139,5 тыс. детей.
Подробности в материале: «Путинские» выплаты в Бурятии получат 139,5 тысяч детей
На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Уведомления о поступлении социальной выплаты тем, кто ранее уже подал заявление, приходят с самого утра.
Читайте также: Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет
С 1 июня начинаются выплаты семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до 16 лет. В Пермском крае проживает 435 таких семей, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Напомним, единовременная выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми стала федеральной мерой поддержки в неблагоприятных эпидусловиях. Средства выплачиваются через Пенсионный фонд.
По данным ПФР, 1 июня должны получить деньги те семьи, которые подали заявление до 22 мая включительно.
Об этом: В Прикамье 435 тыс. семей с детьми получат по 10 тыс. рублей
В Оренбургской области единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей с 1 июня получат почти 400 тыс. семей, которые воспитывают детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает пресс-службе областного правительства.
Читайте также: В Оренбуржье федеральную поддержку в 10 тыс. рублей получат 400 тыс. семей
Ежемесячную выплату на детей от трёх до семи лет в Омской области получат родители 55 тысяч детей. Об этом сообщили 1 июня в региональном правительстве.
Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает 10 247 рублей. Если в семье несколько подходящих по возрасту детей, то пособие назначат на каждого из них.
Ежемесячная выплата равна 5218 рублям. Это половина величины прожиточного минимума на детей в Омской области.
Об этом: Выплаты на детей от трёх до семи лет получат родители 55 тысяч омских детей
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил организовать выборочную обратную связь с семьями, которые начали получать выплаты на детей.
Об этом: Новосибирские власти выборочно проверят получение социальных выплат
Работники отделения скорой медицинской помощи Ипатовской районной больницы в Ставропольском крае пожаловались на нарушение своих прав, в частности, на отсутствие надбавок за работу с пациентами с COVID-19. В связи с этим организована проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Читайте подробнее: На Ставрополье проверят сообщение о невыплате надбавок работникам «скорой»
В Оренбургской области семьи с детьми начинают получать по 10 тыс. рублей на ребенка, возраст которого от трех до 16 лет. Первые выплаты 1 июня перечислят для более 240 тыс. детей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда РФ по региону Николай Исаев.
Объем средств, которые ПФР направит на первые выплаты в первый день лета, составляет 2 млрд 464 млн рублей. Деньги получат те семьи, которые подали заявления до 22 мая включительно. Подавшим заявление с 23 по 25 мая выплаты планируются 2 июня.
Об этом: В Оренбуржье семьи начали получать выплаты по 10 тыс. рублей на ребёнка
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей начали выдавать в России 1 июня. По информации Пенсионного фонда России, уже в первый день лета эту меру поддержки получат 10 млн семей, которые подали заявления до 22 мая.
Читайте о том, как получить 10 тысяч на детей с 3 до 16 лет.
Читайте также: Начались выплаты по 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет: как получить
Новосибирское отделение Пенсионного фонда РФ сегодня, 1 июня, перечислило на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 2 миллиарда 918 миллионов 100 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Почти 3 млрд перечилено за день на выплаты новосибирским детям до 16 лет
При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии. Как заявили 1 июня в пресс-службе Сбербанка, ошибки в таком СМС нет, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России.
Читайте подробнее: Сбербанк пояснил процедуру перечисления выплат в период пандемии на детей
Кемеровские семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Согласно официальным данным, в регионе около 420 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. К настоящему времени родители подали заявления о получении выплат на 285 431 ребенка.
Об этом: Более 280 тысяч семей Кузбасса получили выплату на детей от 3 до 16 лет
В Марий Эл около 400 сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан получат стимулирующие выплаты.
Читайте подробнее: В Марий Эл дополнительные выплаты получат 400 соцработников
1 июня в Республике Алтай перечислили выплаты на 34,7 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, всего на эти цели направлено 347 млн рублей. 2 июня единовременную выплаты получат ещё более тысячи семей.
Читайте также: 35 тысяч семей на Алтае получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
В Туве единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет могут получить около 99,2 тыс. семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. К 1 июня поступило уже 42,8 тыс. заявлений. По 37,9 тыс. из них на 66,9 тыс. детей деньги уже перечислены. Всего на эти цели направлено 669 млн рублей.
Читайте также: Почти сто тысяч семей в Туве претендуют на выплаты на детей до 16 лет
Прокуратура Хакасии организовала проверку по публикациям средств массовой информации о возможных нарушениях прав водителей скорой помощи при начислении стимулирующих выплат.
Как сообщили в ведомстве, речь идёт о водителях скорой помощи ГБУЗ Хакасии «Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ «Белоярская районная больница». Они участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом. В СМИ появилась информация об удержании налога на доходы физических лиц с начисленных сумм стимулирующих выплат.
Читайте также: В Хакасии проверят правильность начисления выплат водителям скорой помощи
За первый летний день более 435,7 тыс. детей в Татарии в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тысяч рублей. Общая сумма, выплаченная за сутки, составила более 4, 357 млрд рублей.
Подробности в материале: В Татарии почти полмиллиона семей получили детские выплаты
В Саратовской области с 1 июня жители с детьми от 3 до 16 лет начали получать по 10 тыс. рублей. По 179 108 заявлениям, поданным до 26 мая, переведено почти 2,5 млрд рублей. Ещё 7479 заявителей получат выплаты в течение 2 июня.
Читайте подробнее: В Саратовской области более 179 тыс. семей получили детские выплаты
Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом он иронично высказался на своих интернет ресурсах:
— Бывает, так хочется сказать что-нибудь хорошее про экономическую политику, аж сил нет. А нечего. Вот, например, план восстановления экономики, утечки из которого публикуют деловые медиа, — что в нем приятственного? К несчастью, ничего, кроме традиционных красивых фраз («социальное казначейство», «навес безработицы») и больших цифр, наподобие 7,3 трлн руб.
Подробности в материале: «Ничего не получится»: об антикризисном плане правительства
Порядок назначения и перечисления выплат стимулирующего характера для медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса, проверила прокуратура Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной массовых жалоб медработников на отсутствие выплат стало ненадлежащее выполнение региональным департаментом здравоохранения и социальной защиты населения функций главного распорядителя бюджетных средств — освоены только 20% федеральных средств.
Об этом: Белгородским медикам выплатили только 20% федеральных надбавок
Коллективное обращение работников ГАУЗ «Энгельсская городская больница №2» поступило в следственные органы СКР по Саратовской области. В жалобе говорится о том, что медицинский персонал, причитающиеся доплаты за работу условиях пандемии, не получил. В этой связи следственными органами организована проверка.
Об этом: В Саратовской области следствие проводит проверку по невыплатам врачам
Более 150 медработников в Ставропольском крае после вмешательства прокуратуры получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом. Сумма выплат превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Читайте подробнее: В пяти медучреждениях Ставрополья выявили нарушения при начислении надбавок
Власти Крыма выплатят работникам детдомов и интернатов выплатят стимулирующие надбавки за работу в режиме полной изоляции и режиме повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Врачи должны получить 40 тысяч рублей, средний медперсонал — 25 тысяч рублей, социальные работники, специалисты по соцработе, по работе с семьёй, по реабилитационной работе, психологи, педагогические работники — 25 тысяч рублей. Младший медицинский персонал — 15 тысяч рублей, техперсонал и персонал, занятый на иных должностях — 10 тысяч рублей.
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В Астраханской области социальные работники начали получать выплаты за двухнедельные смены с пациентами с подтверждённым коронавирусом. В мае из федерального бюджета было направлено 40,9 миллиона рублей, из которых 17,1 млн рублей составляют выплаты за первую рабочую смену.
Подробности в материале: На выплаты астраханским соцработникам выделили более 40 млн рублей
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти республики рассмотрят вопрос изменения нормативной базы для обеспечения более комфортных условий работы врачей.
Подробности в материале: В Крыму готовы изменить нормативную базу для работы врачей
Власти Крыма обсуждают вопрос расширения списка медработников, которые могут получить дополнительное материальное поощрение за работу в условиях пандемии коронавируса.
Подробности в материале: В Крыму хотят расширить список медработников для «коронавирусных надбавок»
В регионы Сибирского федерального округа поступило более 6 млрд рублей на выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом, сообщили в полпредстве президента в Сибири.
Подробности в материале: На выплаты медикам в регионы Сибири поступило более 6 млрд рублей
Большинство жителей России (65%) считают, что люди нуждаются в ежемесячных выплатах от государства. Не одобряют идею 5%. Затруднились ответить 28%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Граждане хотят, чтобы размер базового безусловного дохода в среднем был 25 тыс. рублей в месяц. 40% опрошенных думают, что размер пособия должен составлять 10−20 тыс. рублей, 25%, — 20−30 тыс. рублей. 11% — однин МРОТ.
При этом для комфортного пребывания на карантине респонденты назвали сумму более чем в три раза больше — в среднем 80 тыс. рублей. Для счастья жители России хотят в шесть раз больше — 155 тыс. рублей ежемесячно.
Опрос проведен 1—2 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 349 населенных пунктах.
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В Пермском крае одобрена новая мера поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить льготный кредит на выплату зарплаты, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Центр «Мой бизнес» и Микрофинансовая организация Пермского края открыли новый «Зарплатный» заем — от 150 тысяч до 1 млн рублей под 1,5% годовых.
Также для коммерсантов действует заем «Антикризисный» — от 300 тыс. до 3 млн рублей под 3% годовых сроком на три года с отсрочкой основного долга и процентов на подгода.
В ситуации с эпидемией коронавируса в мире и последовавшими за ней карантинными мероприятиями и кризисом, большую роль сыграла та финансовая поддержка государства, сообщила член Координационного совета НРА, Депутат Московской городской Думы, главный внештатный детский невролог Минздрава РФ Татьяна Барышева. По её словам, которые цитирует пресс-служба профильного министерства, эта помощь дала некую базовую «подушку безопасности» каждой семье.
«Это действительно ощутимая забота. Она дает родителям возможность не паниковать, а достойно справляться с трудностями этого периода, продолжая заботиться о детях», — отметила эксперт. Также Татьяна Барышева поделилась любопытными наблюдениями о том, как вели себя на карантине родители.