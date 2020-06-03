Президент РФ Владимир Путин 19 мая провёл совещание, обсуждались вопросы выплат стимулирующих надбавок медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая, заявил Путин в начала совещания. «Однако, по моей информации, к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день, ситуация менялась в нужном, правильном направлении. Я надеюсь сегодня услышать ваши доклады. А в ряде субъектов Федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые я поручал выплатить медицинским работникам. Фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по‑разному», — отметил президент. Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что граждане России подали через портал госуслуг почти 8 млн заявлений на получение детских выплат. Эти заявления охватывают свыше 11 млн детей. «Мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», — подчеркнул министр. Как обстоят дела с выплатами медикам и другим категориям граждан — читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

09:50 19.05.2020 Все замечания по выплатам медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, необходимо устранить до 19 мая. Соответствующее поручение членам правительства ранее дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин поручил устранить все замечания по выплатам медикам до 19 мая

10:14 19.05.2020 Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалось открытие медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи пациентам с коронавирусом. На совещании глава государства затронул тему выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом. Президент отчитал чиновников: «Послушайте меня, послушайте внимательно, мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения». Читайте также: Минобороны и Совбез против коронавируса: совещания с Путиным — трансляция

10:24 19.05.2020 Более 51 млн рублей стимулирующих выплат выплачено медицинским и иным работникам по требованию прокуратуры в Ивановской области, сообщила Генпрокуратура. Читайте подробнее: В Ивановской области медикам выплатили 51 млн рублей

10:51 19.05.2020 Как ранее сообщили в пресс-службе правительства РФ, федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство.

11:30 19.05.2020 В условиях карантина и самоизоляции даже у сверхдержав нет запаса прочности, заявил на открытии саммита ЕАЭС президент Белоруссии Александр Лукашенко.

11:35 19.05.2020 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите ЕАЭС, который проходит 19 мая в формате видеоконференции под председательством президента Белоруссии Александр Лукашенко.

11:39 19.05.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в Казахстане чтят этот праздник.

11:45 19.05.2020 Касым-Жомарт Токаев: «Мы планируем принять важный документ, который определит развитие Евразийского экономического сообщества на ближайшую пятилетку».

11:46 19.05.2020 Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит 19 мая в режиме видеоконференции под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Читайте также: Президент Белоруссии открыл виртуальный саммит ЕАЭС

11:49 19.05.2020 По словам Токаева, в настоящее время важно максимально содействовать сохранению и наращиванию совместной торговли. Необходим план поэтапного снятия всех ограничений и барьеров, которые возникли в связи с пандемией коронавируса.

11:50 19.05.2020 Такаев: «Во всем мире снижается покупательский спрос». Он подчеркнул, что необходимо развивать транспортно-логистические услуги.

11:51 19.05.2020 Токаев: «Уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду».

11:51 19.05.2020 Даже сверхдержавы не обладают достаточным запасом прочности, чтобы удержать свою экономику от спада в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 19 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая виртуальный саммит ЕАЭС. Читайте подробнее: Лукашенко: даже сверхдержавы не могут удержать экономику от спада

11:53 19.05.2020 Александр Лукашенко дал слово президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

11:54 19.05.2020 Сооронбай Жээнбеков: «Крайне важно усиливать производственную кооперацию между нашими странами».

11:55 19.05.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко. president.gov.by

11:59 19.05.2020 Сооронбай Жээнбеков: «Важным аспектом сотрудничества является цифровая повестка ЕврАзЭС, реализация которой идёт очень медленными темпами».

12:00 19.05.2020 Слово предоставлено президенту РФ Владимиру Путину.

12:02 19.05.2020 Владимир Путин подчеркнул, что к заседанию 19 мая подготовлен проект Стратегии Евразийского экономического союза на перспективу до 2025 года.

12:04 19.05.2020 Столь масштабные планы по развитию ЕврАзЭС требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия, отметил Владимир Путин.

12:05 19.05.2020 Владимир Путин: «Цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры».

12:09 19.05.2020 Владимир Путин: «Россия заинтересована в развитии нашего объединения».

12:13 19.05.2020 Президент Молдавии Игорь Додон, выступая на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции, отметил, что мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в стране 24 августа, в день освобождения Молдавии от фашистской оккупации.

12:13 19.05.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. akorda. kz

12:15 19.05.2020 Игорь Додон о ситуации с коронавирусом: «Мир изменился, мир будет меняться всё больше».

12:15 19.05.2020 Планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют ещё более активного взаимодействия и плотной координации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании ЕАЭС. «Столь масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации», — заявил Путин. Читайте подробнее: Для развития ЕАЭС требуется новый уровень взаимодействия стран — Путин

12:22 19.05.2020 Предложение Белоруссии и Армении по формированию единых тарифов на газовом рынке для стран ЕАЭС пока преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании ЕАЭС. «Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системной налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин ответил на предложения Белоруссии и Армении по газовым тарифам в ЕАЭС

12:31 19.05.2020 Для преодоления пандемии коронавируса потребуется приложить ещё много усилий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 мая в ходе виртуального саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Путин: ещё многое нужно сделать для преодоления пандемии

12:40 19.05.2020 На сегодняшний день вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза остаётся пока неурегулированным. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции, заявил президент БелоруссииАлександр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко призвал найти консенсус по цене на транспортировку газа в ЕАЭС

13:29 19.05.2020 Масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации. Об этом сегодня, 19 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин разочаровал Лукашенко и Пашиняна в газовом вопросе

13:32 19.05.2020 Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства — наблюдателя при объединении. Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании Высшего евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Лидеры ЕАЭС доработают стратегию развития интеграции до 2025 года

13:35 19.05.2020 Стратегические направления развития интеграции государств Евразийского экономического союза до 2025 года одобрены в целом, но не окончательно руководителями стран. Документ будет доработан, сообщает 19 мая БелТА. Читайте также: Лидеры стран ЕАЭС отправили на доработку стратегию интеграции до 2025 года

13:54 19.05.2020 Власти Молдавии надеются успешно завершить переговоры с Евразийским банком развития (ЕАБР) и дать старт инвестиционным проектам, заявил 19 мая президент республики Игорь Додон. Подробности в материале: Молдавия надеется дать старт инвестиционным проектам при помощи ЕАБР

13:54 19.05.2020 В Новосибирской области почти тысяча медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, заявили в региональном правительстве. Об этом: Новосибирские власти: выплаты медикам по COVID-19 выполнены в полном объёме

14:08 19.05.2020 На заседании Высшего Евразийского экономического совета (в формате видеоконференции). 19.05.2020 . kremlin.ru

14:11 19.05.2020 Сибирские регионы в общей сложности получат более 3,5 млрд рублей на выплаты медикам в мае. Кемеровская область оказалась на пятом месте в Сибирском федеральном округе по размеру полученной от федерального центра суммы — 375 млн 395 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live». Подробности в материале: Кузбасс получит на выплаты медикам в мае более 375 млн рублей

14:27 19.05.2020 Президент Молдавии Игорь Додон предложил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провести разработку механизма вовлечения стран-наблюдателей к участию в совместных программах и проектах. Он заявил об этом 19 мая в ходе саммита ЕАЭС, проходящем по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: Додон заявил, что ЕАЭС нужно вовлекать в свои проекты страны-наблюдатели

14:31 19.05.2020 В городе Ачинске Красноярского края следствие начало проверку по информации о невыплате медицинским работникам надбавок за работу с больными COVID-19. Об этом сообщили 19 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Читайте также: В Красноярском крае СК проверит информацию о невыплате надбавок медикам

14:44 19.05.2020 Владимир Путин проводит в формате видеоконференции совещание по вопросам стимулирующих выплат медикам, работающих с пациентами с коронавирусом.

14:49 19.05.2020 Владимир Путин: «Было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов».

14:51 19.05.2020 Все расчёты с медиками за апрель должны были завершиться к 15 мая, но, по имеющейся информации, деньги получили далеко не все, кому они были положены, подчеркнул глава государства.

14:51 19.05.2020 Президент России Владимир Путин начал совещание с главами регионов по вопросу выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса. Подробности в материале: Путин начал совещание по вопросам дополнительных выплат медикам

14:52 19.05.2020 Владимир Путин: «Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг выплат».

14:54 19.05.2020 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тыс. на детей от трёх до 16 лет. Эта мера оказалась крайне востребованной, отметил Владимир Путин.

14:55 19.05.2020 Владимир Путин попросил доложить, какие меры приняты для бесперебойной работы портала госуслуг.

14:56 19.05.2020 Своевременно произвести выплаты врачам, работающим с инфицированными коронавирусом гражданами, в России в полной мере не удалось, однако ситуация исправляется. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Все расчёты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние два-три дня, даже за вчерашний день ситуация менялась в нужном, правильном направлении», — заявил Путин. Об этом: Ситуация меняется в нужном направлении — Путин о выплатах врачам

14:56 19.05.2020 Российский президент Владимир Путин потребовал подробно доложить о том, как стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19 доходят до медиков. Об этом он заявил 19 мая на совещании с главами регионов и правительством. Подробности в материале: Путин потребовал подробного доклада о выплатах врачам

14:57 19.05.2020 Владимир Путин: «Прошу доложить, сколько граждан, предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться всеми мерами поддержки и в какие сроки».

14:58 19.05.2020 В ряде субъектов РФ врачам стали выплачивать не те средства, о которых говорил президент на совещаниях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «В ряде субъектов федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых речь шла на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам», — заявил Путин. Читайте также: «Платят не то, что поручалось» — Путин о проблемах в выплатах врачам

14:58 19.05.2020 Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с тем, что последний «наконец-то избавился» от коронавируса.

14:59 19.05.2020 Михаил Мишустин: «Выполнение обязательств перед медработниками — это наш приоритет».

15:01 19.05.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты медицинским работникам должны быть прозрачны и понятны. Подробности в материале: Выплаты медработникам должны быть прозрачны и понятны — Путин

15:02 19.05.2020 Михаил Мишустин напомнил о том, что данные на выплату 23 млрд рублей для помощи предприятиям уже переданы в федеральное казначейство для начала перечислений в регионы.

15:02 19.05.2020 Путин — Мишустину: «Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли».

15:03 19.05.2020 Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что на выплаты медикам выделено 52 млрд рублей. Средства доведены до регионов.

15:04 19.05.2020 Все выплаты врачам должны эффективно контролироваться из федерального центра, при этом должна быть налажена также обратная связь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин поручил правительству вести мониторинг начисления выплат врачам

15:05 19.05.2020 «Во избежание злоупотреблений, основанием для назначения стимулирующих тысяч выплат служит сам факт работы с коронавирусной инфекцией, а не время такой работы», — отметил глава минздрава. Выплаты должны получить 125 тыс. медиков и более 20 тыс. водителей скорой помощи.

15:06 19.05.2020 Выплаты медикам за апрель уже завершаются, сообщил Михаил Мурашко. Они продолжатся по итогам мая.

15:06 19.05.2020 К концу прошлой недели дополнительные выплаты получили далеко не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: далеко не все медики получили дополнительные выплаты

15:07 19.05.2020 Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Об этом заявил 19 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов и правительством. Подробности в материале: Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам

15:08 19.05.2020 Порядок расследования случаев заражения медиков и оформления выплат за ущерб здоровью предельно упрощен, заверил глава Минздрава. В случае трагедии выплаты за умершего из-за коронавируса медика получат его родственники.

15:09 19.05.2020 Возможность заказывать лекарства дистанционно до сих пор не налажена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Мне кажется, всё идёт не так быстро, как бы хотелось. Прошу отдельно остановиться на этом вопросе и доложить, когда у наших граждан появится возможность, наконец, заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения? Выпущена вся необходимая нормативная база», — указал он. Читайте также: Путин недоволен реализацией указа о дистанционном заказе лекарств

15:10 19.05.2020 Владимир Путин упрекнул правительство в том, что в постановлении правительства о стимулирующих выплатах медикам не хватало ясности и понятности. Поэтому ответственность за возникшие задержки с выплатами нельзя перекладывать на главврачей. Теперь ситуация исправляется.

15:12 19.05.2020 Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов доложил президенту, что только 37% медработников понимают методику начисления стимулирующих выплат. Остальные хотели бы более четких разъяснений порядка начисления выплат.

15:14 19.05.2020 Глава федерального казначейства сообщил, что общий объем перечислений стимулирующих выплат медработникам превысил 12 млрд рублей, из них около 9 млрд рублей — так называемые президентские деньги. Некоторые регионы уже начинают выплаты медикам за май.

15:17 19.05.2020 Заявления через портал госуслуг на получение «президентской» единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на ребенка оформлены уже на 12 млн детей. Всего эта мера коснется 22 млн детей, на это выделяют почти 200 млрд рублей.

15:18 19.05.2020 На выплаты для детей в российском бюджете изыскали 197,2 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплаты, составит порядка 22 млн. Вместе со взрослыми членами семей, эта мера поддержки берёт, если брать коэффициент 1,8, более 50 млн человек в стране», — заявил Путин. Подробности в материале: Выплаты на детей профинансированы в полном объёме — Путин

15:19 19.05.2020 Выплаты семья по 10 тыс. рублей на ребенка коснутся 22 млн детей, заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: выплаты семьям коснутся 22 млн детей

15:19 19.05.2020 27 мая состоится совещание по ситуации на рынке труда России, сообщил президент Владимир Путин.

15:21 19.05.2020 99% заявителей на получение выплат на детей обратились с таким заявлением через портал госуслуг, сказал Владимир Путин. Только 1% пришли в органы власти и МФЦ. Портал стал работать лучше, отметил президент.

15:21 19.05.2020 Ответственность за возникшие задержки с выплатами нельзя перекладывать на главврачей. Об этом сегодня, 19 мая, в ходе совещания с главами субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин. «Если бы в постановлении правительства РФ изначально были бы прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше», — подчеркнул глава государства . Читайте также: Путин раскритиковал правительство РФ за неясные критерии выплат медикам

15:21 19.05.2020 Российские семьи, имеющие детей в возрасте от трёх до 16 лет, должны получить единовременные выплаты. На эти цели выделено более 197 млрд рублей, заявил 19 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов и правительством. Читайте также: Путин: более 197 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми

15:23 19.05.2020 Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о большом количестве обращений на портал Госуслуги: от родителей с детьми — за единовременными выплатами, от людей, потерявших работу — за пособиями, от граждан РФ, оказавшихся за рубежом во время пандемии, — за местами на вывозные авиарейсы. Портал испытал большую нагрузку, но справляется с поставленными задачами. Идет его постоянная модернизация.

15:25 19.05.2020 Президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 мая. «Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе, хотя вы и работали, несмотря на болезнь, работали в полном объёме и до этого. Но тем не менее это тоже событие. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли», — заявил Путин. Читайте подробнее: Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с выздоровлением

15:27 19.05.2020 Министр экономического развития Максим Решетников докладывает президенту о помощи субъектам предпринимательства, а также социально ориентированным НКО. Все они смогут получить кредиты под 2% на цели, связанные с преодолением негативных последствий пандемии, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам. Те, кто сохранит не менее 90% персонала, получат полное списание кредита.

15:29 19.05.2020 Дистанционная продажа лекарств может начаться в России в начале июня. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Читайте также: Глава Минздрава: в июне начнётся дистанционная продажа лекарств

15:30 19.05.2020 С 18 мая на портале госуслуг заработал специальный раздел для электронных обращений врачей в качестве механизма обратной связи для контроля задержек выплат и злоупотреблений на местах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Чтобы не было задержек или злоупотреблений на местах, мы предусмотрели дополнительный механизм обратной связи. Соответственно, по моему поручению со вчерашнего дня на портале «Госуслуги» появился специальный раздел для электронных обращений врачей. И единая горячая линия по борьбе с коронавирусом стала принимать обращения медиков с тем, чтобы разъяснять им порядок и объёмы всех выплат», — заявил Мишустин. Подробности в материале: Мишустин объяснил, куда обращаться врачам, не получившим выплаты

15:30 19.05.2020 Правительство России жестко потребовало от всех исполнителей на местах буквального выполнения поручения о дополнительных выплатах медикам, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин: правительство жестко потребовало обеспечить выплаты медикам

15:33 19.05.2020 Президент заявил о низких темпах кредитования предприятий наиболее пострадавших отраслей на пополнение оборотных средств: «Двадцать кредитов — это мало». Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил Владимира Путина, что темпы возрастают, в процессе оформления находятся 300 кредитов и это количество будет увеличиваться, соответственно ориентируются и банки.

15:34 19.05.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что совещание с главами регионов по ситуации на рынке труда пройдет 27 мая. Читайте подробнее: Путин анонсировал совещание по рынку труда

15:37 19.05.2020 Президент Владимир Путин заметил тенденцию укрепления рубля в последние дни. Он запросил комментарий глав Минэкономразития и Банка России.

15:38 19.05.2020 Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что динамика инфляции подтверждает прогноз о том, что она не превысит 4% в годовом исчислении.

15:40 19.05.2020 «Экономика начинает восстанавливаться. Возможно, уровень «просадки» даже окажется ниже, чем мы предполагали», — заявил Решетников. Однако процесс полного восстановления будет долгим, отметил министр.

15:41 19.05.2020 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина проинформировала, что темп роста цен снижается. «Инфляция стабилизировалась на уровне 3,1% в годовом выражении», — сказала она. По мнению главы Банка России, есть потенциал снижения ключевой ставки ЦБ.

15:42 19.05.2020 На текущий момент поступило более 8 млн заявлений на портал «Госуслуги» на получение выплат на детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам. «На текущий момент поступило более 8 млн заявлений на 11,5 млн детей через портал «Госуслуги». Ещё более 112 тыс. заявлений — через клиентские службы Пенсионного фонда», — заявил Котяков. Подробности в материале: Приём заявлений на выплаты на детей полностью выстроен и отлажен — Котяков

15:43 19.05.2020 «Ситуация, которую мы переживаем, является абсолютно уникальной. Она отражается на всех аспектах жизни людей, — отметил Владимир Путин. — Уникальными являются и те меры, которые предпринимаются властями страны».

15:44 19.05.2020 Президент заявил, что в нынешних условиях особенно важно наличие обратной связи, чтобы «обеспечить безусловное исполнение всех наших решений». «Иначе им грош цена», — добавил Владимир Путин.

15:46 19.05.2020 Президент сказал, что в работе по реагированию на пандемию коронавируса и ее последствия неизбежно возникают трудности и сбои: «Мы должны точно и ясно представлять, как это работает в жизни. Имея эту обратную связь, мгновенно на это реагировать».

15:47 19.05.2020 Необходимость указывать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) детей вызвала трудности при получении выплат гражданами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам. «Мы постоянно анализируем поступающую обратную связь от граждан. В отдельных случаях затруднения при заполнении заявлений на выплату были вызваны так называемой необходимостью указания страхового номера индивидуального лицевого счёта», — заявил Котяков. Читайте также: На Госуслугах появился сервис для определения СНИЛС ребёнка — Котяков

15:48 19.05.2020 «То, что мы сейчас делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы раньше никогда не использовали для поддержки — слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической и экономической политики в целом», — сказал Владимир Путин.

15:57 19.05.2020 Размер выплаты на детей составит 50% от величины прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе — в среднем по стране это 5,5 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам. «Выплаты будут начислены начиная с 1 января 2020 года, поэтому в июне на детей, которые к началу года достигли трёхлетнего возраста, будут начислены пособия сразу же за шесть месяцев, то есть 33 тыс. рублей в среднем», — указал он. Читайте подробнее: Котяков объяснил, сколько всего выплат на детей получат российские семьи

16:03 19.05.2020 За три месяца семья с двумя детьми двух и семи лет, оказавшаяся в трудной ситуации, получит 112 тыс. рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по выплатам медицинским работникам. «Предположим, что в семье воспитывается двое детей в возрасте двух и семи лет. Такая семья в апреле-июне сможет получить за счёт поддержки государства 25 тыс. рублей. При этом если семья попала в сложную ситуацию и признана нуждающейся, например, в силу потери работы родителя, она сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержками, такими как увеличенное пособие по безработице, доплаты на детей, о которых я говорил ранее», — заявил Котяков. Об этом: Котяков пояснил, сколько получат выплат семьи с детьми за три месяца

16:11 19.05.2020 Президент России Владимир Путин призвал федеральных и региональных чиновников работать в режиме обратной связи с населением, «понимая, что происходит «на земле», и реагировать на происходящие события. «Ничего нет особенного, если где-то в чем-то сбой происходит. Главное — быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца», — заявил президент.

16:15 19.05.2020 Одновременно глава государства потребовал не забывать о текущей работе, не связанной с пандемией коронавируса, о текущей работе по нацпроектам. «Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты вправо, мы не сможем их реализовать в этом году. Но мы должны понять, что и как мы должны делать с неиспользованными, высвобождающимися в этом году ресурсами. А ими надо распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего», — потребовал Владимир Путин.

16:18 19.05.2020 Банка России может продолжить снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании по выплатам медицинским работникам. «Уже в конце апреля — начале мая темп роста цен в целом снижается. Это указывает на ослабление проинфляционных факторов, и мы на ближайшее время видим, что будут доминировать так называемые дезинфляционные факторы», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки есть — Набиуллина

16:29 19.05.2020 Финансирование для текущих мер антикризисной поддержки оказалось доступным благодаря грамотной экономической политике в предыдущие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям о поддержке — они в значительной степени являются тоже уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже не использовали для такой поддержки — слава богу, что они у нас есть в результате нашей предыдущей финансовой и макроэкономической, экономической политике в целом», — заявил Путин. Об этом: Без прежней финансовой политики меры поддержки были бы невозможны — Путин

16:30 19.05.2020 Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») намерен направить обращения в прокуратуру и Следственный комитет России в связи с неполучением стимулирующих выплат медикам в больнице в селе Икряное Астраханской области. Читайте подробнее: Депутат Госдумы просит проверить выплаты медикам в Астраханской области

16:33 19.05.2020 Правительство России и государство в целом должно иметь чёткое представление о ходе реализации антикризисных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по выплатам медицинским работникам. «Повторяю ещё раз, эти решения в значительной степени являются уникальными. Ничего особенного нет и в том, что, проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои. Но в этой связи я что хотел бы сказать — хотел бы опять вернуться к тому, о чём уже упоминал. В этой связи крайне важна обратная связь. Мы должны чётко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни», — заявил Путин. Об этом: Зачем мы тогда работаем? — Путин требует обратную связь по мерам поддержки

17:35 19.05.2020 Вопрос о стимулирующих выплатах медработникам депутаты Госдумы обсуждали с главой Минздрава Михаилом Мурашко в начале мая, главврачи не виноваты в задолженностях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме вступились за главврачей в неполных выплатах медикам: не виноваты

17:49 19.05.2020 Уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возбуждено в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СКР 19 мая. Дело стало первым подобным в России. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности по итогам проверки, которую провели следователи. Об этом: На Кубани СК возбудил уголовное дело из-за выплат медикам

17:51 19.05.2020 Инфляция в России по итогам 2020 года не превысит 4%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Глава Минэкономразвития дал прогноз по инфляции в России в 2020 году

17:59 19.05.2020 Более 18 тысяч граждан России вывезены на родину из-за рубежа специальными авиарейсами с начала апреля, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Об этом: Более 100 рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа выполнено с апреля

18:46 19.05.2020 Петербург потратит на поддержку бизнесменов 13,5 млрд рублей. Такие расчеты предоставил губернатор Александр Беглов на совещании с президентом Владимиром Путиным, которое проходило в режиме видеоконференции. Читайте подробнее: Петербург потратит на поддержку предпринимателей 13,5 млрд рублей

20:08 19.05.2020 «На кону служебная компетентность министра и его подчинённых. Чем он на работе занимается, если даже не в курсе реальных зарплат большинства населения и положения семей с детьми? Налицо профессиональная некомпетентность, которая уверенно тянет на служебное несоответствие», — эксперт прокомментировал слова министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова про востребованность детских выплат. Читайте подробнее: «Циничная выходка» — о словах министра труда про детские вылаты

20:35 19.05.2020 «Сегодня врачи — это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное — чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос — выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания, которое 19 мая провёл президент. Читайте подробнее: В Верхневолжье на борьбу с последствиями коронавируса выделят 3,3 млрд руб

20:53 19.05.2020 Сохранение макроэкономической стабильности в странах — членах ЕАЭС, сведение в них к минимуму экономических последствий пандемии, — это цели, которые утвердил на 2020−2021 гг. Высший Евразийский экономический совет 19 мая, сообщает Евразийская экономическая комиссия. Читайте подробнее: Главные цели макроэкономической политики стран ЕАЭС утверждены

07:36 20.05.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов19 мая лично побывал в городской клинической больнице №1 Читы и обсудил с медицинскими работниками вопрос президентских стимулирующих выплат за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. Лечащий врач Наталья Вторушина отметила, что выплаты были получены в срок, до 15 мая.

08:22 20.05.2020 В Госдуме возмущены показательными наказаниями главврачей из-за выполнения ими постановлений правительства РФ о стимулирующих выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19. «Через показательное наказание врача мы не достигаем справедливости, а просто бросаем человека в жернова судебной системы. Что она его перемелет, сомнений нет, врачу теперь грозит три года. Грозит за то, что одни чиновники плохо написали правила, другие поздно перевели деньги, а третьи не нашли мужества вовремя признать ошибки», — отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

08:26 20.05.2020 После скандального видеоролика, в котором сотрудники скорой помощи в Иркутске заявили, что не получали президентских доплат за работу с коронавирусными больными, власти Приангарья отчитались о двукратном начислении выплат за смену, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Я второй раз встретился с коллективом скорой помощи, озвучил подходы к оплате труда тех, кто находится в зоне риска. В целом понимание с коллективом достигнуто. Выплаты будут произведены в ближайшее время», — заверил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Читайте подробнее: Приангарье урегулировало вопрос президентских доплат медикам за COVID-19

09:16 20.05.2020 Возбуждение уголовного дела в Краснодарском крае по факту невыплаты медикам надбавок за работу с пациентами, у которых выявили коронавирус, покажет всем чиновникам, что задерживать выплаты недопустимо. Об этом сообщил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его словам, врачи и остальной медицинский персонал находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Именно благодаря их усилиям эпидемиологическая обстановка в стране начинает стабилизироваться. Подробности в материале: Махинации не сойдут с рук — об уголовном деле за невыплаты медикам

09:20 20.05.2020 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по мерам господдержки экономики и граждан, которую провёл президент РФ Владимир Путин. Об этом: В Адыгее доплаты перечислены всем медикам, работающим с коронавирусом

09:39 20.05.2020 Около 190 млн рублей выплачено медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Воронежской области, по данным на 19 мая, об этом сообщила пресс-служба облправительства. Читайте также: Воронежским медикам выплатили 190 млн рублей надбавок — власти

09:49 20.05.2020 Нарушения при осуществлении стимулирующих выплат медицинским работникам выявила прокуратура в Аннинской районной больнице Воронежской области. Читайте подробнее: Воронежская прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам

11:23 20.05.2020 455,5 млн рублей поступили на фиксированные доплаты медработникам по двум федеральным постановлениям в Белгородскую область, сообщает региональный оперативный штаб. Выплаты пересчитаны и переведены медикам. Заместитель начальника департамента здравоохранения региона Елена Андронова пояснила, что изначально в область по постановлению правительства РФ №415 поступило 59,7 млн рублей, а по постановлению №484 — 66,3 млн рублей. Позже при обновлении методических рекомендаций в регион направили ещё 36,8 и 352,4 млн рублей соответственно.

11:29 20.05.2020 В Совфеде разделают обеспокоенность возможными перегибами в наказании главврачей за ситуацию со стимулирующими выплатами медикам, работающими с пациентами с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Читайте также: Матвиенко: генпрокурор обещает не карать главврачей из-за выплат

11:47 20.05.2020 Владимир Путин. На заседании Высшего Евразийского экономического совета (в формате видеоконференции). 19.05.2020 . kremlin.ru

11:50 20.05.2020 На Камчатке коронавирус выявлен у 20 врачей скорой помощи. Только за последние сутки заражение подтверждено сразу у 12 медиков. Сами врачи говорят, что существующая в регионе система здравоохранения фактически не способна препятствовать распространению коронавируса. Читайте также: Коронавирус на Камчатке: на счету каждый врач и каждая копейка допвыплат

11:56 20.05.2020 В Марий Эл стимулирующие выплаты медперсоналу за работу с пациентами с подтверждённым заражением коронавирусом выплачены за март и апрель текущего года. Подробности в материале: В Марий Эл отчитались о выплатах медикам за борьбу с COVID-19

11:56 20.05.2020 Медикам хабаровской скорой помощи пообещали сделать перерасчёты за работу, связанную с борьбой с распространением коронавируса. Это случилось после выступления президента России Владимира Путина, который возмутился в связи с тем, что медикам рассчитывали оплату по минутам и секундам.

11:56 20.05.2020 Следственные органы в Дагестане проверяют информацию о невыплатах медикам стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Доследственные мероприятия проводятся в городе Буйнакске и Табасаранском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Читайте подробнее: В Дагестане следователи проверяют сообщения о невыплатах медикам надбавок

11:58 20.05.2020 Следственный комитет Евпатории решил проверить подлинность коллективного обращения местных медработников о невыплате компенсаций за работу с коронавирусными пациентами, а не приведённые в документе факты. Об этом заявила депутат евпаторийского горсовета (КПРФ) Оксана Таранина, которая ранее опубликовала обращение медработников. Подробности в материале: В Крыму проверяют достоверность жалоб медиков

11:59 20.05.2020 Запутанная методика подсчета объема работы врачей с коронавирусными пациентами от Министерства здравоохранения РФ стала причиной задержки выплат медикам Ленинградской области. Об этом 20 мая заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время эфира «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ), передает корреспондент ИА REGNUM. Как отметил губернатор, в конце прошлой недели в Ленинградской области произошла заминка с зачислением средств на счета медицинских работников, которые в период пандемии работают с носителями SARS-CoV-2.

12:00 20.05.2020 В Оренбургской области медработникам, которые оказывают помощь пациентам с SARS-CoV-2, в связи с принятыми 15 мая изменениями в правила предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление стимулирующих выплат доначислено в общей сложности 38 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве. На 19 мая медикам выплачено 97,4 млн рублей. Денежные выплаты получили более 3 тысяч человек, в том числе врачи, средний и младший персонал, а также водители бригад скорой помощи.

12:11 20.05.2020 В Оренбургской области прокуратура проводит проверку относительно стимулирующих выплат медработникам. В ряде медучреждений выявлены нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, в Гае, Бугурусланском и Тоцком районах установлены факты расчета денежных выплат с нарушением установленного порядка, а именно, исходя из продолжительности фактически отработанного времени с зараженными коронавирусом пациентами. В Бугурусланском районе 20 работников ФАПов и 17 сотрудников районной поликлиники необоснованно исключили из перечня получателей стимулирующих выплат. «После вмешательства прокуратуры медикам выплачено более 1 млн рублей. В адрес главных врачей клиник территориальными прокурорами внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения закона. Еще около 100 тыс. рублей получили фельдшер и водитель скорой медицинской помощи больницы Медногорска. Их права восстановлены после корректировки по протесту прокуратуры локального нормативного акта учреждения, регулирующего порядок назначения и осуществления стимулирующих выплат», — сказали в областной прокуратуре. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявлены нарушения при начислении доплат медикам

12:57 20.05.2020 В следственном управлении СКР по Марий Эл открыта телефонная линия для приема сообщение о невыплатах компенсаций медицинским работникам, которые задействованы при лечении пациентов с подтверждённым наличием коронавируса. Подробности в материале: В Марий Эл открыли круглосуточную линию для сообщений о невыплатах врачам

13:04 20.05.2020 Организована проверка по видеообращению медицинских работников в городе Губкин Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Сотрудники скорой помощи заявили о невыплате стимулирующих надбавок. Читайте также: Белгородские следователи проверяют ещё одно обращение медиков

13:21 20.05.2020 На митинг за снижение стоимости аренды вышли торговцы одного из крупнейших рынков Воронежа — «Придачи» 19 мая. К зданию рынка на улице Димитрова пришли более сотни человек. Торговцы — а это около 80 ИП — просят администрацию рынка снизить арендную плату. Об этом: В Воронеже торговцы рынка «Придача» вышли на митинг

13:29 20.05.2020 Проводить постоянные встречи с сотрудниками скорой помощи и оперативно решать возникающие вопросы поручил главам муниципалитетов губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Первые встречи уже провели в двух городах, сообщили 20 мая в региональном оперативном штабе. Читайте также: Белгородский губернатор поручил главам районов решать проблемы медиков

13:30 20.05.2020 Прокуратура Курской области добилась доначисления выплат медикам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, медики и сотрудники учреждений здравоохранения получили более восьми миллионов рублей к уже полученным выплатам.

13:46 20.05.2020 Доследственная проверка информации о невыплате в полном объёме стимулирующих надбавок медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, а также данных о заражении ряда медиков из-за нехватки средств индивидуальной защиты, начата Следственным управлением Следственного комитета России по Тверской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 мая. Читайте подробнее: В Твери СК начал проверку данных о заражении медиков SARS-CoV-2

14:15 20.05.2020 Сотрудники социальных учреждений, участвующие в борьбе с коронавирусной инфекцией, не будут платить налоги со стимулирующих выплат. Об этом заявил 20 мая премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: Стимулирующие выплаты соцработникам решено освободить от НДФЛ

14:43 20.05.2020 Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 19.05.2020 . kremlin.ru

14:54 20.05.2020 Правительство Саратовской области проработает вопрос финансирования затрат на погребение умерших от коронавируса. Соответствующее поручение дал глава региона Валерий Радаев. В первую очередь, необходимо определить порядок и критерии оказания такой помощи, источники средств и их объемы. С точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности важно учитывать и специфику подобных захоронений, высказался министр финансов области Вадим Ойкин.

14:56 20.05.2020 Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получит лучшее лечение, это пообещал российский президент Владимир Путин. Об этом заявил менеджер бойца Али Абдель-Азиз, сообщает 20 мая ESPN. Менеджер подтвердил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в состоянии медикаментозной комы. По словам Абдель-Азиза, боец на протяжении последних дней находился на связи с Путиным, и глава государства заверил его, что отец «получит самое лучшее медицинское лечение».

15:46 20.05.2020 Врачи. Фото: mos.ru. Максим Денисов

17:52 20.05.2020 Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи опубликовал от имени коллектива видеообращение со словами поддержки к главе Крыма Сергею Аксёнову и руководителям всех уровней, назвав «склочниками» всех, кто публично заявляет о проблемах врачей в республике. Подробности в материале: Чиновники выпустили ролик с извинениями крымских врачей перед Аксёновым

17:54 20.05.2020 Стимулирующие выплаты за работу в особых условиях труда и дополнительную нагрузку получат работники стационарных организаций социального обслуживания населения Белгородской области. Сотрудники центров и интернатов получат деньги вне зависимости о того, выявлены ли в этих учреждениях носители коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора. Подробности в материале: В Белгородской области установили допвыплаты для работников интернатов

18:09 20.05.2020 Глава минздрава Крыма Игорь Чемоданов заверил, что все медики получили положенные выплаты. Но только те, кто работал с ковидными больными. Об этом: Глава минздрава Крыма заверил, что все медики получили положенные выплаты

18:31 20.05.2020 Прокуратура Курской области организовала проверку информации о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат работникам ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» и Курской областной клинической больницы. Читайте также: Врачи ещё одной курской больницы заявили об отсутствии федеральных выплат

18:56 20.05.2020 В двух районах Курганской области не организована выдача продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное двухразовое питание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Установлено, что 61 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья в Мишкинском районе при переходе на дистанционное обучение с 17 марта 2020 года не получил продуктовые наборы. Аналогичные нарушения выявлены прокурором в Кетовском районе. Читайте также: В двух районах Зауралья детей на «дистанционке» не обеспечили продуктами

19:31 20.05.2020 Скорая помощь у Покровской больницы. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:05 20.05.2020 Во Владимирской области 5,6 тыс. медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 145,6 млн рублей. Об этом: Владимирская область просит у Минздрава ещё 200 миллионов на выплаты врачам

05:03 21.05.2020 Новосибирские следователи проводят уже две доследственные проверки по обращениям о неполучении выплат по COVID-19. Жалобы поступили в приёмную следственного управления СКР по Новосибирской области. Подробности в материале: Новосибирские медики обратились в СКР из-за неполученных выплат по COVID-19

05:37 21.05.2020 В Ямальском районе проводится вакцинация тундровиков против сибирской язвы. Лето 2020 года обещает быть жарким, и есть вероятность пробуждения этой опасной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона. В вакцинации задействованы два вертолёта и 12 медиков. Наряду с информированием об опасности сибирской язвы, тундровикам рассказывают о новой коронавирусной инфекции и принимают заявления на окружные выплаты на детей. Читайте также: Тундровиков Ямала прививают от сибирской язвы

05:56 21.05.2020 В Ямальском районе (ЯНАО) одиноким тундровикам, имеющих доход ниже прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 голов, выплатят единовременно 30 тысяч рублей. Об этом ГТРК «Вести-Ямал» заявил глава муниципалитета Андрей Кугаевский. Кроме того, почти три тысячи пожилых тундровиков и кочевые семьи с детьми уже получили по пять тысяч рублей финансовой поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: На Ямале одинокие кочевники с малым стадом оленей получат солидную сумму

06:21 21.05.2020 В Югре по факту несогласия медиков, работающих с пациентами, болеющими COVID-19, или потенциальными носителями коронавирусной инфекции, с произведёнными «президентскими» и окружными доплатами организована процессуальная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. Ранее, во время прямой линии, к руководителю департамента здравоохранения ХМАО Алексею Добровольскому обратились 164 медицинских работника с претензиями по поводу начисления выплат в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Югре более 160 медиков жалуются на выплаты за борьбу с коронавирусом

07:27 21.05.2020 Нарушения в начислении стимулирующих надбавок медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, выявила прокуратура Воронежской области в Терновской районной больнице. Об этом: В Воронежской области прокуратура проверяет выплаты медработникам

07:57 21.05.2020 Следственные органы в Татарии проводят проверку по факту невыплаты медицинскому работнику надбавок, сообщает пресс-служба республиканского СКР. Читайте также: В Татарии СКР проводит проверку по факту невыплаты надбавок медработнику

08:58 21.05.2020 В Тюменской области все медики, а также водители скорой помощи, получили дополнительные выплаты, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила заместитель главы региона Ольга Кузнечевских. Она напомнила, что есть три вида выплат медработникам, имеющим дело со SARS-CoV-2. Это — установленные президентом страны, правительством России и региональными властями. Замглавы Тюменской области дала подробный отчёт по всем трём видам выплат. Подробности в материале: Власти Тюменской области отчитались по трём видам выплат медикам

09:07 21.05.2020 Медик в защитном костюме. rosminzdrav.ru (2)

09:16 21.05.2020 Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в Госдуму поправки о защите от взысканий по исполнительному производству выплат в 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом сообщил секретарь «Единой России», член Совфеда Андрей Турчак. Читайте подробнее: Выплаты в 10 тыс. на ребенка защитят от взыскания долгов

10:35 21.05.2020 В Челябинской области сотрудники социальных учреждений получат федеральные выплаты до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Читайте также: В Челябинской области назван срок федеральных выплат соцработникам

11:10 21.05.2020 Следователи в Туве начали проверку по коллективному обращению медиков из-за размеров стимулирующих выплат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. Работники станции медицинской помощи и медицины катастроф выразили несогласие с размерами выплат за работу с пациентами с коронавирусом, а также с размером зарплаты. Об этом: Медики в Туве обратились в СКР из-за размеров стимулирующих выплат

11:38 21.05.2020 Текст указа про единовременные выплаты в 10 тысяч на ребёнка до 16 лет является дискриминационным по дате рождения. Об этом заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина. «По информации на сайте Пенсионного фонда России и Госуслуг, на вопрос «Кому полагаются выплаты?» говорится: «Если ребёнок родился до 10 мая 2004 года включительно, то права на средства нет. Выплаты полагаются только тем семьям, чьим детям ещё нет 16 лет, либо исполнится 16 лет по 30 июня 2020 года включительно». Я не знаю, кто бредил в правительстве, когда там делали вторую часть формулировки, но на самом деле первая часть — про выплаты тем, кому ещё нет 16 лет, — это дискриминация несовершеннолетних нашей страны по дате рождения», — сказала Шеина. Читайте подробнее: Эксперт назвал дискриминационной схему выплат на детей до 16 лет

12:03 21.05.2020 В Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального минздрава, которые не обеспечили своевременные стимулирующие выплаты медработникам. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства. Читайте также: 2,5 тыс. ульяновских медиков не получили вовремя доплаты — прокуратура

15:54 21.05.2020 Следственный комитет. sledcom.ru

15:56 21.05.2020 Комитет здравоохранения Курской области прокомментировал видеообращение медработников Хомутовской ЦРБ, которые пожаловались, что не получили обещанные президентом выплаты, а также заявили, что подозревают руководство в замалчивании реального числа заражённых коронавирусом в больнице. Об этом: Власти Курской области прокомментировали обращение врачей Хомутовской ЦРБ

16:13 21.05.2020 В прокуратуре Центрального района Симферополя выявили нарушения при начислении стимулирующих надбавок сотрудникам «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Читайте также: В Крыму выявили нарушения при выплате «путинских» надбавок медикам

16:19 21.05.2020 Полагающиеся медработникам выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса в Чечне выплачиваются вовремя и в полном объеме. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба председатель правительства региона Муслим Хучиев. По его словам, за март и апрель стимулирующие надбавки получили уже 3384 медицинских работника. Читайте подробнее: Хучиев: в Чечне выплаты медикам производятся в полном объеме

16:32 21.05.2020 Проверка нарушения трудовых прав медицинских работников организована после обращения сотрудников скорой помощи Выгоничского района Брянской области, сообщили 21 мая в пресс-службе региональной прокуратуры. Медики пожаловались на плохое обеспечение средствами защиты и неполные выплаты за работу в условиях коронавируса. Читайте также: Под Брянском медики пожаловались на отсутствие масок и неполные выплаты

16:54 21.05.2020 Обложка. Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

18:54 21.05.2020 Минфин обсуждает освобождение от НДФЛ региональных стимулирующих выплат медикам и соцработникам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазонов. Читайте подробнее: Минфин обсуждает освобождение от НДФЛ региональные выплаты медикам

19:46 21.05.2020 Цитата из видеообращения врачей Хомутовской ЦРБ о неполучении президентских выплат

20:04 21.05.2020 В Ленинградской области 3884 медикам государственных медицинских учреждений, противостоящих коронавирусной инфекции, выплатили в общей сложности 245 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19 в апреле 2020 года. Об этом: В Ленобласти средняя «вирусная» доплата медику составила 63 тыс. рублей

20:31 21.05.2020 Медики скорой помощи в Левобережном районе Воронежа вышли на стихийный митинг в связи с невыплатой им «президентских надбавок». Читайте подробнее: В Воронеже медики «скорой» вышли на митинг: прокуратура начала проверку

20:43 21.05.2020 Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с коллективом скорой медицинской помощи. sev.gov.ru

22:57 21.05.2020 Врач в защитном костюме. egov-buryatia.ru

06:46 22.05.2020 На счета медицинских организаций Тувы 18 мая перечислено около 22,5 млн рублей, предназначенных для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Туве назвали размеры стимулирующих выплат медикам

07:12 22.05.2020 Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении стимулирующих выплат сотрудникам социальных учреждений республики. На данный момент в Якутии в режим изоляции переведены 38 государственных и муниципальных организаций социального обслуживания, в которых проживает более 3 тыс. граждан и работает 800 человек одномоментно. Читайте также: В Якутии установили дополнительные выплаты работникам социальных учреждений

08:27 22.05.2020 Медик в защитном костюме. rosminzdrav.ru (1)

09:28 22.05.2020 Жители Хакасии подали более 40 тысяч электронных заявлений по оформлению единовременной и ежемесячной выплат на детей. Об этом сообщили 22 мая в госкомитете цифрового развития и связи республики. Подано 9356 заявлений на детей до трёх лет и 35 331 заявление на детей от трёх до 16 лет. Читайте подробнее: В Хакасии подали более 40 тыс. электронных заявлений на выплаты на детей

10:19 22.05.2020 119 обращений от медицинских работников по вопросам стимулирующих выплат в связи с работой с больными COVID-19 поступило в департамент здравоохранения Воронежской области через портал государственных услуг по данным на 21 мая, однако большинство из них подтверждения не нашли. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 мая в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Воронежской области 119 медработников пожаловались на отсутствие доплат

11:24 22.05.2020 Игорь Чемоданов (справа) [mzdrav.rk.gov.ru]

12:18 22.05.2020 Петербургские льготники получили из бюджета по 2 тыс. рублей компенсации за режим самоизоляции. Читайте также: Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

13:43 22.05.2020 В Ульяновской области устранены нарушения прав медицинских работников в части стимулирующих выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура. Читайте также: В двух больницах Ульяновской области устранили нарушения в доплатах медикам

14:16 22.05.2020 Работа с анализами на COVID-19. samregion.ru

16:26 22.05.2020 Пять тысяч севастопольских школьников не получили обещанные правительством города три тысячи рублей, которые месяц назад инициировал и.о. губернатора Михаил Развожаев. Читайте также: Пять тысяч школьников Севастополя не получили соцподдержку

08:15 23.05.2020 В Югре проанализировали все жалобы медиков на отсутствие дополнительных выплат. Ни в одной из них нет ситуаций, когда выплаты производились не вовремя, заявил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Меж тем, по словам Алексея Добровольского, медикам ХМАО за март-апрель осуществлены дополнительные выплаты в размере 141 млн рублей из федерального бюджета и 37 млн рублей из бюджета автономного округа. Как пояснил Алексей Добровольский, жалобы в большинстве своём идут из медучреждений, где руководство не организовало правильный порядок работы, а также не объяснило принадлежность выплат. Подробности в материале: Власти Югры проанализировали жалобы медиков на «ковидные» выплаты

13:59 23.05.2020 В России родители жалуются на полученные отказы в выплатах на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, им следует направить обращение через портал «Госуслуги» повторно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»). Читайте также: Если отказ: в Госдуме разъяснили получение выплат на детей по «Госуслугам»

14:07 23.05.2020 Правительство Российской Федерации подписало распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тыс. рублей. Об этом 23 мая сообщается на сайте правительства. Читайте подробнее: Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

08:17 24.05.2020 Проверку корректности начислений заработной платы медицинским работникам госпиталя проведет прокуратура Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого ведомства. По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, стражам порядка поступило обращение от коллектива госпиталя ЦРБ Архангельского района Башкирии, в котором содержится информация о возможных некорректных начислениях заработной платы и доплат медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь носителям коронавируса. Кроме этого, в обращении указаны и другие нарушения законов РФ. Читайте также: В Башкирии проверят корректность начисления зарплат медикам госпиталя

00:27 25.05.2020 В Югре принято решение дифференцировать ежемесячную выплату на проезд на каждого ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. Для дошкольников данная выплата составит 592 рубля, для учащихся из числа сирот — 1300 рублей. Ранее ежемесячная транспортная выплата детям-сиротам, вне зависимости от возраста, составляла 850 рублей. Читайте подробнее: В Югре дифференцировали выплату на проезд детям-сиротам

06:41 25.05.2020 В министерстве здравоохранения Тувы назвали недостоверной информацию о малых размерах выплат медработникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, выплаты перечислены всем сотрудникам Республиканской инфекционной больницы, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом: В Туве опровергли сообщения о малых размерах выплат медикам

07:54 25.05.2020 В Кургане сотрудники скорой помощи, которые ездят на вызовы, в том числе и к «ковидным» пациентам, но не входят в специализированные бригады, пожаловались на отсутствие доплат. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Власти Зауралья разъяснили порядок выплат возмущённым медикам скорой помощи

08:42 25.05.2020 Около 100 сотрудников скорой помощи в Адыгее, пожаловавшиеся на отсутствие надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, получили выплаты лишь после вмешательства следователей. Им начислено более 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Читайте также: В Адыгее около 100 медиков получили надбавки лишь после вмешательства СК

10:10 25.05.2020 Машины скорой помощи у Боткинской больницы. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:43 25.05.2020 В Министерстве здравоохранения Российской Федерации дали разъяснения, как врачи и медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, смогут получить выплаты. Читайте также: Минздрав разъяснил порядок выплат врачам, с выявленным COVID-19

12:42 25.05.2020 Напомним, 23 мая стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Так, правительство выделило почти 25 млрд рублей на выплаты в размере 5 тыс. гражданам, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

13:37 25.05.2020 В Чувашии в региональный парламент внесён законопроект, предусматривающий «альтернативную меру социальной поддержки» многодетным семьям: вместо земельного участка, который власти обязаны предоставить в собственность, предлагается выдавать денежную компенсацию на приобретение жилья. Читайте также: Многодетным семьям Чувашии вместо участков могут предложить альтернативу

14:11 25.05.2020 Выплаты медикам за май идут активно, сообщил 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Мишустин: правительство РФ контролирует выплаты медикам за май

14:16 25.05.2020 Более 2 тысяч мурманских медиков, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19, получили стимулирующие выплаты. Об этом: 73 млн рублей выплатили мурманским медикам за риск заражения коронавирусом

14:57 25.05.2020 Водителю скорой помощи выплатили стимулирующую выплату после обращения в прокуратуру Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства. По сообщению пресс-службы прокуратуры, 21 мая водитель скоро помощи г. Самары, который принимал участие в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией, обратился к и. о прокурора области Игорю Харитонову. Читайте также: В Самаре после обращения в прокуратуру водителю скорой перевели выплату

15:17 25.05.2020 Чувашия вошла в число 56 регионов, которые получат дотации, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, между регионами распределено 100 млрд рублей. Получателями стали субъекты, где на 1 мая 2020 года собственные доходы были ниже уровня поступлений за два предыдущих года. В числе получателей — Чувашия, которая получит из федерального бюджета 271 882,3 тыс. рублей.

15:31 25.05.2020 В Чувашии сотрудники скорой помощи, которые переболели COVID-19, получили страховые выплаты. В настоящее время их четверо, сообщается в группе «Чувашия без паники», где публикуется информация регионального оперативного штаба. По данным Республиканского центра медицины катастроф, четыре сотрудника скорой помощи получили единовременные страховые выплаты в размере 68,811 тыс. рублей. «Все медицинские работники и водители скорой медицинской помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19 по закрытии листка нетрудоспособности также получат страховые выплаты», — пояснили в учреждении.

15:54 25.05.2020 Врачи. mos.ru

16:54 25.05.2020 На премирование преподавательского состава в Костромском государственном университете выделят дополнительные 3 миллиона рублей. Об этом в видеообращении к студентам педагогам заявил ректор КГУ Александр Наумов. Так глава вуза решил поощрить педагогов за успешную работу в период пандемии коронавируса.

18:42 25.05.2020 В Саратовской области стимулирующие выплаты за карантинные смены получат сотрудники школ-интернатов. Об этом: Персоналу саратовских школ-интернатов выплатят стимулирующие надбавки

19:22 25.05.2020 Работники скорой помощи в Воронеже вышли на митинг. Цитата из видео «Работников скорой оставили без президентских выплат» пользователя Вести Воронеж. youtube.com

20:01 25.05.2020 Ульяновская область получила более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора. Всего дотации получили 56 регионов, в числе которых — Ульяновская область, которой выделено 2 310 151,4 тыс. рублей. Средства выделены из резервного фонда России из-за снижения собственных доходов по сравнению с двумя предыдущими годами, общий размер дотаций составил 100 млрд рублей.

04:24 26.05.2020 На Ямале медики, водители и уборщики Надымской станции скорой помощи лишь после вмешательства прокуратуры получили региональные стимулирующие выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. После прокурорской проверки персоналу станции скорой помощи произведены доначисления на общую сумму более 1,738 млн рублей. Об этом: На Ямале персоналу станции скорой помощи недоплатили более 1,7 млн рублей

06:50 26.05.2020 В Кургане организована доследственная проверка по сигналу о невыплате стимулирующих надбавок работникам скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Читайте также: Отсутствием «президентских» выплат у медиков Кургана занялись следователи

09:50 26.05.2020 Медики Хакасии, работающие с коронавирусом, получают стимулирующие выплаты за май. Об этом сообщили 26 мая в республиканском правительстве. Выплаты медикам идут по трём действующим постановлениям. Читайте также: Власти Хакасии: медики получают стимулирующие выплаты за май

11:10 26.05.2020 Видеообращение о невыплате денежной компенсации записали медработники Шиловского межрайонного медицинского центра Рязанской области. По данному факту организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Читайте подробнее: В рязанском Шилово медики пожаловались на невыплату компенсаций

13:29 26.05.2020 В Красноярском крае работники социальных учреждений, оказывающих услуги гражданам с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление приняли 26 мая на заседании регионального правительства. Стимулирующие выплаты от 10 тысяч рублей (техническому персоналу) до 40 тысяч рублей (врачам) предусмотрены на период с 15 апреля по 15 июля. Читайте подробнее: Работники красноярских соцучреждений получат «коронавирусные» выплаты

15:16 26.05.2020 Перечень получателей денежных выплат на детей от трех до семи лет включительно могут расширить в Башкирии. Данный вопрос рассмотрели 26 мая на оперативном совещании в республиканском правительстве. По словам министра труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой, в республике на ежемесячные выплаты в размере 4984 рублей могут рассчитывать семьи, доход в которых на душу населения ниже суммы прожиточного минимума (9804 рублей). Но, согласно законодательству Башкирии, эти выплаты не могут получить семьи, родители в которых не работают. Подробности в материале: В Башкирии могут расширить перечень получателей денежных выплат на детей

15:25 26.05.2020 Проверку после сообщения в СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников станции скорой помощи в г. Тольятти организовала прокуратура Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По сообщению пресс-службы ведомства, некоторые СМИ сообщили о том, что в этой медицинской организации нет достаточного количества средств индивидуальной защиты, а также что работники скорой помощи не получают положенные стимулирующие выплаты. Читайте подробнее: В Тольятти проверят данные о невыплате надбавок сотрудникам скорой помощи

16:17 26.05.2020 Мурманским медикам выплатили почти 73 миллиона рублей. Фото: gov-murman.ru

16:48 26.05.2020 В Минфине РФ заявили, что выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 млн детей.

17:28 26.05.2020 Врачи. Фото: samregion.ru

17:52 26.05.2020 Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 22,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Минфин перевёл в Пенсионный фонд 22 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

18:15 26.05.2020 В прокуратуре Крыма сообщили, что девяти работникам крымской Республиканской детской клинической больницы не выплатили стимулирующие надбавки на общую сумму 226 тыс руб. Помимо этого, 55 медработникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислили с нарушением условий расчёта. Читайте подробнее: В Крыму выявлены новые нарушения при начислении надбавок медикам

18:19 26.05.2020 Медикам Крыма, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом, недоплатили более 700 тысяч рублей. Подробности в материале: Медикам Крыма недоплатили более 700 тысяч рублей президентских надбавок

18:22 26.05.2020 Власти Крыма так до сих пор и не решили вопрос с предоставлением мер поддержки сотрудникам обсерваторов. Читайте подробнее: В Крыму так и не решили вопрос с выплатами для работников обсерваторов

20:22 26.05.2020 В Хакасии подали более 40 тысяч электронных заявлений на выплаты на детей. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

07:43 27.05.2020 Прокуратура Республики Алтай организовала проверку сообщений о невыплате медикам стимулирующих доплат за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, информация об этом появилась ранее в СМИ. Отмечается, что положенных выплат не дождались работники Центра медицины катастроф республики. Читайте также: Прокуратура проверит невыплату стимулирующих доплат медикам на Алтае

10:01 27.05.2020 Межведомственная группа в Адыгее анализирует работу по начислению стимулирующих надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Проверкой охвачены все 13 медицинских организаций, подведомственных минздраву республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Адыгее проверяют начисление выплат медикам, борющимся с коронавирусом

10:21 27.05.2020 Черниговском районе Приморья в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в районной больнице, касающиеся региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Читайте также: Прокуратура Приморья нашла нарушения в допвыплатах медработникам

10:22 27.05.2020 Медиков скорой помощи Хабаровска, записавших видеообращение к Владимиру Путину в связи с невыплатой им положенных стимулирующих доплат, обвинили в проведении несанкционированного митинга. Теперь работников скорой помощи вызывают в полицию. Читайте также: В Хабаровске потребовавших допвыплат медиков обвинили в нарушении закона

10:23 27.05.2020 Водители скорой помощи, младший медперсонал, работающий с кровью и анализами заражённых коронавирусом пациентов, заявили, что не получили гарантированных им краевым правительством выплат. Люди написали жалобу губернатору края Сергею Фургалу, но ответа не получили. Сейчас они готовят жалобу президенту РФ Владимиру Путину. Читайте также: В Хабаровском крае медики заявили, что не получили обещанных выплат

10:25 27.05.2020 Власти Приморья отчитались, что сотни медиков получили с апрельской зарплатой и авансом за май допвыплаты за работу с коронавирусными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Власти Приморья заявили, что все допвыплаты медикам перечислены

10:26 27.05.2020 Руководство хабаровской станции скорой помощи отозвало свою жалобу на медиков, требующих положенных им допвыплат, из полиции. Читайте также: В Хабаровске жалобу на требующих допвыплат медиков отозвали из полиции

10:26 27.05.2020 Врачи. mos.ru

10:45 27.05.2020 В Марий Эл поступило сообщение о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам, которые взаимодействуют с гражданами с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Марий Эл начали проверку о невыплатах врачам в Килемарской больнице

12:21 27.05.2020 Доплату на детей через центры занятости получат почти четыре тысячи жителей Саратовской области, уволенных после 1 марта со своих мест работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства занятости региона. Читайте также: В Саратовской области безработным предоставили доплату на детей

12:47 27.05.2020 Региональные выплаты за особые условия труда работникам учреждений соцзащиты наряду с федеральными выплатами введут в Тверской области. Выплаты коснутся тех сотрудников, кто перешёл на работу в режиме изоляции. Читайте подробнее: В Тверской области работники соцучреждений получат доплаты из-за SARS-CoV-2

15:35 27.05.2020 Бригада скорой помощи. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:36 27.05.2020 На выплаты петербургском медикам власти направили 600 млн рублей из резервного фонда. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в Смольном. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Читайте подробнее: Заразившимся петербургским медикам выплатят 600 млн рублей

17:25 27.05.2020 В бюджет Саратовской области поступило более 960 млн рублей федеральных средств на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса. Читайте также: В саратовский бюджет поступило около 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

17:40 27.05.2020 Доследственную проверку по сообщению о невыплате стимулирующей надбавки фельдшеру скорой помощи начали в Следственном управлении СКР по Воронежской области. Об этом: Воронежский СК проверит жалобу фельдшера, оставшегося без надбавки

17:43 27.05.2020 Тестирования сотрудников медорганизаций на COVID-19. nso.ru

19:56 27.05.2020 Врачи в Бурятии. egov-buryatia.ru

00:23 28.05.2020 Тюменская область, по данным Минтруда России, вошла в число регионов, в которых отмечается наибольший рост числа безработных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании о состоянии рынка труда. По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, прирост зарегистрированных безработных в 2−3 раза — это общероссийский тренд. «Первый фактор, повлиявший на рост числа безработных — это возможность подать заявление на регистрацию в дистанционной форме. Второй фактор — значительное увеличение размера пособия по безработице с учётом выплат на детей для граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года», — отметила Надежда Мазуркевич в комментарии ГТРК «Регион-Тюмень». Об этом: В Тюменской области названы факторы, повлиявшие на резкий рост безработных

01:07 28.05.2020 В Тюменской области максимальное пособие по безработице получили более 3,5 тысячи человек. Из них 1,99 тыс. человек положена доплата к пособию в размере трёх тысяч рублей на каждого ребенка, сообщила ТАСС и.о. начальника управления по труду департамента труда и занятости населения Тюменской области Елена Мосякина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на 22 мая в качестве безработных в центрах занятости зарегистрировано 23 665 человек. Читайте также: В Тюменской области максимальное пособие получили 3,5 тыс. безработных

08:24 28.05.2020 В Пермском крае в учреждениях здравоохранения спецкомиссии займутся регулированием споров по выплатам медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVD-19 или с подозрением на заболевание, сообщает пресс-служба краевой администрации. С инициативой выступили заместитель прокурора края Андрей Назаров и председатель Пермской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Геннадий Шабалин. Врио губернатора Дмитрий Махонин поддержал это предложение.

09:23 28.05.2020 Из федерального бюджета для Татарии на выплаты детям выделено около 8,5 млрд рублей. На финансовую поддержку рассчитывают более 770 тыс. детей, из них чуть более 640 тыс. детей от 3 до 16 лет. Читайте также: Татария получит на детские выплаты около 8,5 млрд рублей

09:52 28.05.2020 Следователи в Республике Алтай начали проверку по коллективному обращению медработников, не получивших стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Читайте также: Медики Алтая написали обращение из-за невыплат «ковидных» надбавок

11:01 28.05.2020 Медики Хакасии, работающие с коронавирусом, получили причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму более 35 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили 28 мая в Генпрокуратуре РФ. Прокурор республики внес в адрес главы Хакасии Валентина Коновалова представление. Читайте также: Глава Хакасии получил представление за нарушения при выплатах медикам

11:49 28.05.2020 Медработники двух больниц в Дагестане после вмешательства следственных органов получили стимулирующие надбавки за работу с пациентами с COVID-19, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Читайте также: Работники двух больниц в Дагестане получили надбавки после вмешательства СК

12:59 28.05.2020 Волонтеры и другие жители России, взявшие под опеку нуждающихся в поддержке в условиях пандемии инвалидов и пожилых людей, будут получать ежемесячно более 12 тыс. рублей. Об этом 28 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подробности в материале: В России опекающие инвалидов волонтеры будут получать по 12 тыс. рублей

14:43 28.05.2020 В Удмуртии положенные за борьбу с коронавирусом выплаты получили около 2 тыс. медицинских работников. Читайте также: В Удмуртии около 2 тыс. медиков получили все выплаты за апрель

14:56 28.05.2020 Исследование анализов на COVID-19. yanao.ru