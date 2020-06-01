Новосибирск, , 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уведомления о поступлении социальной выплаты тем, кто ранее уже подал заявление, приходят с самого утра.

Напомним, его могут подать как матери, так и отцы. Если заявление подадут оба родителя, то выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг или обратиться в ПФР или МФЦ, предварительно записавшись на приём.

По данным на конец мая 2020 года в региональное отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации от новосибирцев поступило 216 185 заявлений на выплату 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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