Хабаровск, , 03:56 — REGNUM Медиков скорой помощи Хабаровска, записавших видеообращение к Владимиру Путину в связи с невыплатой им положенных стимулирующих доплат, обвинили в проведении несанкционированного митинга. Теперь работников скорой помощи вызывают в полицию.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, медики скорой помощи в столице Хабаровского края записали видеообращение к президенту России с жалобой на то, что не могут получить обещанные главой государства деньги — выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. В своём обращении они сообщили, что их заставляют доказывать факты контактов с заражёнными коронавирусом, но они не знают, как это сделать. При этом сотрудники скорой помощи не могут знать, везут они заражённого больного или нет.

Медики записали видеообращение и разошлись.

В ответ на «бунт» руководство КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Хабаровска направило в полицию заявление, в котором обвинило медиков в проведении несанкционированного митинга.

Медики возмущены: никакой акции протеста не было, люди просто потребовали выплатить им положённые деньги.

Однако теперь падающим с ног от усталости врачам, фельдшерам и водителям приходится ещё и отвечать на вопросы полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке у 44 медиков скорой помощи Петропавловска-Камчатского выявлено заражение коронавирусом. Они госпитализированы, некоторые из них в тяжёлом состоянии. В ситуации разбирается СК РФ.