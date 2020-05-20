Петропавловск-Камчатский, , 11:41 — REGNUM На Камчатке коронавирус выявлен у 20 врачей скорой помощи. Только за последние сутки заражение подтверждено сразу у 12 медиков. Сами врачи говорят, что существующая в регионе система здравоохранения фактически не способна препятствовать распространению коронавируса.

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Как сообщило ИА Кам 24, медики, попросив не называть их фамилий, рассказали о тяжелейших условиях на станции скорой помощи, которая, по их словам, работает на пределе возможностей. Например, врачам не хватает защитных костюмов.

«Костюмы очень хлипкие, не так сел, зацепился за что-то — он порвался. А нам приходится часами иметь дело с коронавирусными больными. Что делать? Вот мы и штопаем эти костюмы. Из-за такой организации работы в период пандемии заражённых сотрудников скорой помощи будет ещё больше. А в минздраве требуют отчётов, грозят подсчитать каждую копейку президентских выплат», — рассказали медики.

По мнению врачей, сложившаяся в регионе система здравоохранения фактически не препятствует распространению коронавирусной инфекции.

«Бригады скорой помощи очень много времени тратят на одного коронавирусного пациента. Машины часами дожидаются у тубдиспансера, чтобы больным сделали компьютерную томографию. Потом мы везём их на описание снимков в другую больницу. Там бригады тоже ждут. Потом начинаются торги: куда госпитализировать больного. По снимку видно, что у пациента коронавирус, но лабораторного подтверждения пока нет. В результате больного доставляют в обычное отделение, где лежат люди с обычными пневмониями. И только когда диагноз подтверждает лаборатория, его везут в больницу, оборудованную под лечение COVID-19. Но лаборатории сейчас перегружены, до подтверждения диагноза порой проходят дни, а инфицированный пациент в обычном отделении заражает остальных людей», — рассказали медработники.

Впрочем, по словам медиков, даже пациентов с подтвержденным коронавирусом не всегда кладут в специализированные отделения — мест нет. Не принимает больных и широко разрекламированный военный госпиталь. Там говорят, что у них ещё не всё готово к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля впервые на Камчатке у медиков скорой помощи был обнаружен коронавирус.