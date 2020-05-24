Москва, , 17:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Российской Федерации дали разъяснения, как врачи и медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, смогут получить выплаты. Соответствующее сообщение обнародовала сегодня, 24 мая, пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Сообщается, что для получения денежных выплат работодатель должен создать комиссию, которая проведен служебное расследование. В ходе этого расследования должно быть точно определено, что медицинский работник заразился именно на работе. Расследование должно быть проведено не более чем за четыре дня.

Если расследование покажет, что сотрудник заразился коронавирусом на работе, то в Фонд социального страхования направляется соответствующий справка, а выплата осуществляется не позднее следующего дня после получения данной справки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило 11,5 морд рублей для выплат медицинским работникам, которые заболели COVID-19 на работе. Речь в первую очередь идет о медицинских сестрах, водителях скорой помощи, врачах.