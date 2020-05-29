Кострома, , 15:55 — REGNUM Прокуратура Костромской области добилась выплаты стимулирующих надбавок на сумму 2,3 млн. рублей работникам 10 медучреждений — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Руководители организаций здравоохранения не позаботились о своевременных доплатах врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям «скорой».

Медработники галичской больницы в защитных костюмах Adm44.ru

"В 10 учреждениях здравоохранения не обеспечено своевременное принятие локальных нормативных актов, необходимых для выплат стимулирующего характера, что не позволило своевременно перечислить работникам стимулирующие выплаты в порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы», — говорится в материалах проверки.

В итоге, после вмешательства надзорного органа права 187 медработников были восстановлены. Врачи получили обещанные средства за работу с больными COVID-19 и оказание помощи пациентам «из групп риска».

Отметим, что в период пандемии костромские врачи сталкиваются не только с «денежными» проблемами. Так, в регионе остается неясной ситуация с обеспечением медиков защитными костюмами. По информации главы Росздравнадзора Ирины Серегиной, Костромская область входит в число регионов с недельным запасом противочумных комплектов. Областной департамент здравоохранения предоставил другие сведения. Чиновники утверждают, что подобных СИЗов в регионе запасено, как минимум, на 1,5 месяца. При этом точное число костромских медиков, заразившихся SARS-CoV-2 на работе, не известно.

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