Ульяновск, , 12:50 — REGNUM В Ульяновской области устранены нарушения прав медицинских работников в части стимулирующих выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве отмечают по итогам проверки, что в Чердаклинской районной больнице стимулирующие выплаты за апрель 2020 года были начислены «лишь 21 медработнику», работающим с пациентами с COVID-19.

«В результате около 500 тыс. рублей были лишены 107 сотрудников», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре также установили, что в приказах администрации Новомалыклинской районной больницы отсутствовал конкретный список должностей работников, которым положены «стимулирующие» за апрель, «а имелось лишь разграничение их по категориям с установлением дублирующих размеров ежемесячной выплаты без соотнесения с занимаемой должностью».

Данные нарушения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального минздрава, которые своевременно не обеспечили стимулирующие выплаты медработникам

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