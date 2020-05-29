Москва, , 17:10 — REGNUM Примерно 1% заявлений на выплаты в 10 тысяч рублей на детей возрастом от 3 до 15 лет было отклонён. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, отказы связаны с ошибками в оформлении документов.

«Бывают ошибки, неправильно указаны реквизиты банковские, бывают ошибки в фамилиях, именах, отчествах. Но мы вместе с налоговой службой на данных Единой государственной системы ЗАГС пытаемся, когда это возможно, исправить ошибки, чтобы людям не приходилось заново писать заявления», — сказал Топилин.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярцы подали более 10 тыс. заявлений на ежемесячные выплаты на детей