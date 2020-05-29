Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 09:02 — REGNUM Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Александр Кустов провёл личный приём работников станции скорой медицинской помощи Анжеро-Судженской городской больницы.

Напомним, ранее медики разместили в интернете видеообращение о невыплате им стимулирующих пособий за работу с пациентами с коронавирусом. Следственные органы начали доследственную проверку.

В региональном управлении СКР уточнили, что на личном приёме присутствовали участники видеообращения, а также главврач и представители профсоюза медиков медучреждения.

«Александр Кустов рассказал собравшимся о ходе доследственной проверки, запланированных процессуальных действиях. Ответил на вопросы и выслушал доводы работников больницы, которые поясняли, что в связи с регистрацией 19 случаев заболевания у местных жителей работают они в напряженной ситуации», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что материалы доследственной проверки переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.