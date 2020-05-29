Москва, , 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 30 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Пенсионный фонд сейчас завершает обработку заявлений, учитывая, что первая дата выплаты 1 июня могу сказать, что мы готовы к этому действию. С 1 июня будут профинансированы те заявления, которые поступили к нам по 22−23 мая. Почему так? Потому что предусмотрен срок рассмотрения и оформления выплаты», — сказал Топилин.

Глава ПФР отметил, что все необходимые финансовые ресурсы, документы в отделениях Пенсионного фонда для осуществления выплат уже подготовлены.

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