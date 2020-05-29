Москва, , 15:40 — REGNUM В России пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться по льготному порядку. Об этом сообщило Министерство труда и социального развития РФ.

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Соответствующий проект постановления правительства федеральное ведомство подготовило по поручению президента РФ Владимира Путина. Расчёт будет вестись по формуле «день за три»

«Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере», — уточнили в Минтруда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания с главами российских регионов, состоявшегося 28 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил установить для российских медиков, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, порядок льготного исчисления стажа.

Ранее глава государства распорядился освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты российским медикам, которые борются с коронавирусом.

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