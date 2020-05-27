Владивосток, , 02:53 — REGNUM В Черниговском районе Приморья в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в районной больнице, касающиеся региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: Отсутствием «президентских» выплат у медиков Кургана занялись следователи

Выяснилось, что в Черниговской больнице за март и апрель все причастные не получили региональные стимулирующие выплаты в общей сложности 7 млн рублей.

Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент людям уже начислили все положенные деньги.

«Прокурор района инициировал вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности за несвоевременную выплату», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сумма стимулирующих выплат врачам — от 300 тыс. до 500 рублей в месяц.

В Кургане организована доследственная проверка по сигналу о невыплате стимулирующих надбавок работникам скорой помощи.

Подобные ситуации фиксируются во многих региона страны.