Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Чувашии в региональный парламент внесен законопроект, предусматривающий «альтернативную меру социальной поддержки» многодетным семьям: вместо земельного участка, который власти обязаны предоставить в собственность, предлагается выдавать денежную компенсацию на приобретение жилья. Соответствующий законопроект внесён в Госсовет Чувашии депутатом Владимиром Михайловым (фракция «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным 1 марта 2020 года, в Чувашии поставлены на учёт 14 727 многодетных семей для получения земельных участков.

«Такое большое количество нуждающихся связано с дефицитом земельного ресурса, отсутствием в бюджетах муниципальных образований средств на разработку документации по планировке территории, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектом предусматривается альтернативная мера социальной поддержки многодетных семей в виде единовременной денежной выплаты в целях улучшения жилищных условий взамен предоставления им земельных участков в собственность бесплатно. Такая мера поддержки сегодня актуальна для значительной части многодетных семей и успешно применяется в других регионах России», — отмечается, в частности, в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, предлагается ввести условия, при которых семьи смогут получить деньги вместо участка. В частности, на приобретение жилья или улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту. При этом жильё должно быть приобретено на территории Чувашии.