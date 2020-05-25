Чебоксары, 25 мая 2020, 12:21 — REGNUM В Чувашии в региональный парламент внесен законопроект, предусматривающий «альтернативную меру социальной поддержки» многодетным семьям: вместо земельного участка, который власти обязаны предоставить в собственность, предлагается выдавать денежную компенсацию на приобретение жилья. Соответствующий законопроект внесён в Госсовет Чувашии депутатом Владимиром Михайловым (фракция «Единая Россия», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным 1 марта 2020 года, в Чувашии поставлены на учёт 14 727 многодетных семей для получения земельных участков.
Согласно законопроекту, предлагается ввести условия, при которых семьи смогут получить деньги вместо участка. В частности, на приобретение жилья или улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту. При этом жильё должно быть приобретено на территории Чувашии.