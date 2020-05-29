Москва, , 11:24 — REGNUM Главная задача — компенсировать негативные последствия карантинного состояния экономики и приостановления деятельности организаций и предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

«Совершенно правильно, что государство поддержало, прежде всего, малый бизнес, семьи с детьми (выплаты, которые будут осуществляться на каждого ребенка от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей после 1 июня) и социально ориентированные НКО.

Также глава государства призвал правительство учитывать не только текущую ситуацию, но не забывать и о реализации национальных проектов. Новый комплекс антикризисных мер затронул не все семьи с детьми и демографически важные группы.

Средств на поддержку экономики и населения сейчас, которые расходуются из Фонда национального благосостояния (ФНБ), думаю, будет достаточно для поддержки, но потребуется запуск экономики.

Меры поддержки семей впервые вводятся в таком масштабе. Конечно, возникают проблемы в функционировании государственных электронных систем, назначении выплат, но они все фиксируются и обсуждаются в Общественной палате РФ», — высказал свое мнение эксперт.

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