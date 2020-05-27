Советская Гавань, Хабаровский край, , 04:55 — REGNUM Водители скорой помощи, младший медперсонал, работающий с кровью и анализами заражённых коронавирусом пациентов, заявили, что не получили гарантированных им краевым правительством выплат. Люди написали жалобу губернатору края Сергею Фургалу, но ответа не получили. Сейчас они готовят жалобу президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В распоряжении редакции ИА REGNUM оказались жалобы из Советской Гавани на имя губернатора края Сергея Фургала:

«Прошу вас разобраться и дать ответ. С 17 апреля работаю в автохозяйстве ЦРБ подсобным рабочим. В мои обязанности входит перевозка крови из стационарных отделений в КВД (где развернут госпиталь), СПИД-лабораторию, клиническую лабораторию. Также я перевожу анализы в бактериологическую лабораторию. Мне также приходится неоднократно ездить в коронавирусный госпиталь для перевозки крови, медикаментов, мазков. Прошу разобраться и дать ответ: почему нет доплаты за работу с кровью коронавирусных больных?» — написал сотрудник больницы из Советской Гавани.

«Просим вас разобраться и дать ответ, почему нам, водителям скорой помощи не выплачиваются надбавки? Мы с марта выходим на работу, возим врачей, заражённых коронавирусом больных и людей с подозрением на коронавирус. Один из наших водителей уже заразился коронавирусом. Но никаких доплат, несмотря на все обещания, мы не видим. В администрации ЦРБ нам говорят, что нам ничего не положено, согласно постановлению правительства края», — написали водители скорой помощи из Советской Гавани губернатору края в коллективном письме.

Депутат городского совета Советской Гавани Светлана Балашова намерена отправить все обращения медиков и водителей в Государственную думу России, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, в администрацию президента России.

«Несмотря на неоднократные жалобы губернатору края Фургалу нормализовать ситуацию с выплатами, жалоб от медработников, которым не заплатили, по-прежнему много. Люди рискуют жизнями, трудятся в авральном режиме, не жалея здоровья, а региональные власти и администрации медучреждений обманывают их, находят надуманные причины, чтобы не платить им деньги», — возмутилась депутат.

Депутат вспомнила, как во время выборов губернатора Хабаровского края в 2018 году экс-глава региона Вячеслав Шпорт сообщил президенту, что в регионе средняя зарплата врача больше 80 тыс. рублей.

Депутат Светлана Балашова «Это вызвало гнев у людей, которые таких денег никогда не видели. Сергей Фургал, тогда ещё кандидат в губернаторы, первый заклеймил Шпорта позором. Сейчас же он сам превратился в такого же «Шпорта». В Москву отчитывается, что все медики в крае все положенные деньги получили. На деле же этого нет».

Как сообщало ИА REGNUM, врачей скорой помощи, записавших видеообращение к главе государства в связи с не выплаченными им стимулирующими надбавками, обвинили в проведении несанкционированного митинга. Теперь им приходится отвечать на вопросы полиции.