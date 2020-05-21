Ульяновск, , 11:01 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц регионального минздрава, которые своевременно не обеспечили стимулирующие выплаты медработникам. Об этом сообщается на сайте областного надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены при проверке соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей машин скорой помощи.

«Установлено, что должностные лица регионального министерства здравоохранения не обеспечили контроль за изданными в лечебных учреждениях локальными нормативными актами о сотрудниках, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлен COVID-19, и надлежащим учётом их рабочего времени», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, это повлекло «несвоевременное получение федеральной доплаты на сумму более 30 млн рублей», были нарушены права почти 2,5 тыс. медицинских работников.

В ведомстве также считают, что «без надлежащей реакции» оставались факты «неправомерной выплаты стимулирующих надбавок после 15 мая с учётом «фактически отработанного времени», а не за полный месяц.

В адрес министра здравоохранения внесено представление. Также прокуратурой поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, ранее в региональном надзорном ведомстве отмечали, что в ходе проверки выявлены факты нарушения в части доплат работникам Центральной городской клинической больницы, областной клинической больницы Ульяновской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о стимулирующих выплатах медработникам поручил устранить до 19 мая все замечания по выплатам.

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Отметим, на 20 мая (10:35 мск) в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 1526 случаев заражения SARS-CoV-24. Выздоровели 372 пациента с COVID-19, умерли шесть человек.

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