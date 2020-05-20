Российская Федерация продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. Вот уже больше месяца жители страны находятся дома в условиях самоизоляции. Всем пришлось учиться жить в новых реалиях: школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, стриминговые платформы предложили пробный доступ к контенту, телеканалы перестроили свою вещательную сетку, а знаменитости начали проводить в соцсетях трансляции с рекомендациями по досугу и здоровому образу жизни. О том, как страна справляется с самоизоляционным режимом, — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Обложка. Домашний досуг. Иван Шилов ИА REGNUM

16:21 27.04.2020 С учётом текущего положения дел в России было бы рациональнее завершить учебный год 1 мая, а не продолжать его в формате дистанционного обучения. Об этом 27 апреля заявил член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Будем надеяться, что учебный год будут завершён досрочно. По крайней мере для учащиеся 1−8 классов и родители с детьми я уверен найдут чем заняться», — сказал Леонов. Подробности в материале: Член Совфеда призвал досрочно закончить учебный год в России

16:53 27.04.2020 20 тысяч продуктовых наборов в рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» получат жители старшего возраста Белгородской области. Адресную помощь развозят порядка 800 волонтёров, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Дмитрий Кисиленко. Об этом: Белгородские волонтёры раздадут 20 тысяч адресных продуктовых наборов

16:54 27.04.2020 В Чечне могут изменить ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапного открытия ряда предприятий мелкого бизнеса. Подробности в материале: Кадыров поручил рассмотреть вопрос о смягчении режима самоизоляции

17:05 27.04.2020 Ограничение движения общественного транспорта по городским маршрутам и парковку автомобилей возле кладбищ вводят в Брянске 28 апреля. Вынужденные меры позволят избежать большого скопления людей в местах погребения на православную Радоницу, сообщили 27 апреля в пресс-службе городской администрации. Читайте также: В Брянске снова ограничат парковки у кладбищ

17:15 27.04.2020 28 апреля вход на кладбища в Казани будет закрыт. На погостах и прилегающих к ним территориях завтра будут дежурить сотрудники полиции. Подробности в материале: В Казани сотрудники полиции будут патрулировать кладбища

18:03 27.04.2020 Возможности России пребывать в режиме самоизоляции ограничены и не могут быть растянуты на длительный период. Об этом 27 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По словам парламентария, Россия чисто экономически не сможет позволить себе находиться в режиме ограниченной деятельности экономики год или несколько месяцев. В противном случае профилактика коронавируса принесёт больше ущерба, чем сама инфекция. Читайте также: Затулин уверен, что самоизоляцию не продлят на всё лето

18:09 27.04.2020 После выхода из режима самоизоляции Россия не вернётся к той жизни, которая была до введения ограничений. Об этом 27 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, в пользу подобного мнения говорит опыт китайского города Ухань, где впервые было зарегистрировано массовое распространение нового коронавируса. Политолог отметил, что даже после снятия всех ограничений в этом городе трафик в кафе упал на 50%, потому что люди привыкли брать еду с собой домой. Об этом: «Будет другой мир»: России предрекли «посткарантинную» реальность

18:51 27.04.2020 Всероссийская программа «Большие гастроли — онлайн» за месяц собрала около восьми миллионов зрителей. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе.

19:11 27.04.2020 Председатель комитета по спортивной индустрии московской «Деловой России» Сергей Романов с 20 апреля открыл бесплатный доступ к своему циклу курсов по физическим тренировкам. Источник: youtube.com

19:25 27.04.2020 Храмы Москвы и Московской области продолжат проводить богослужения без прихожан за закрытыми дверями и после 29 апреля. Об этом сообщили в Московском патриархате, передаёт ИА Красная Весна. Ограничения на участие в богослужениях прихожан предприняты по причине распространения коронавируса. В столице и Подмосковье мероприятия в церквях проводят, однако верующие могут лишь наблюдать за этим через трансляции в сети интернет. Временные ограничения на посещение храмов и мечетей были введены 11 апреля 2020 года. Спустя 9 дней стало известно, что эти ограничения продлеваются до 28 апреля. Подробности в материале: Московские храмы будут закрыты до особого распоряжения РПЦ

20:40 27.04.2020 Петергоф «открыл» парк онлайн. Скриншот с сайта peterhofmuseum.ru

08:13 28.04.2020 Онлайн-трансляцию Пермского хора «Млада» посмотрели почти 16 тыс. человек. Читайте подробнее: Онлайн-концерт Пермского хора «Млада» посмотрели порядка 16 тыс. человек

08:34 28.04.2020 Более 20 крупных международных фестивалей примут участие в проведении глобального онлайн-кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival. Об этом 27 апреля сообщили организаторы мероприятия на канале We Are One в YouTube. Подробности в материале: В США пройдет глобальный онлайн-кинофестиваль

08:42 28.04.2020 Более половины жителей России — 62% — не ожидают отмены связанных с коронавирусом ограничений раньше июня. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру». Ещё 24% респондентов полагают, что карантинные меры отменят в мае. Из тех, кто не ждёт отмены раньше начала лета, 30% предполагают, что органичения продолжат действовать до июля. Об этом: Более 60% жителей России не ждут отмены ограничений раньше июня

08:48 28.04.2020 В России каждый пятый работодатель (20%) готов сохранять режим удаленной работы для части своих сотрудников после карантина по коронавирусу, 7% — для всех сотрудников. Подробности в материале: Треть работодателей намерены сохранить «удалёнку» после карантина

08:55 28.04.2020 Фильмы из своей конкурсной программы покажет фестиваль документального кино Beat Film Festival на платформе «КиноПоиск HD». Читайте также: Фестиваль документального кино Beat Film Festival покажет фильмы онлайн

09:13 28.04.2020 Четвертый сезон анимационного сериала «Малышарики», рассказывающий о приключениях малышей из вселенной «Смешариков», стартовал 27 апреля в сети. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD». Читайте также: В сети стартовал новый сезон мультсериала «Малышарики»

09:15 28.04.2020 Законопроект, призванный существенно ограничить работу коллекторов, намерен внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Коллекторам могут запретить работать по договорам с банками

09:34 28.04.2020 По данным опроса, большинство граждан России (58%) в период самоизоляции по корнавирусу занимаются спортом удаленно. Читайте подробнее: Почти 60% жителей России занимаются спортом удалённо

09:49 28.04.2020 Российский фонд культуры и Министерство культуры России представили уникальный онлайн-проект — «Звуки во времени». В рамках виртуального музыкального эксперимента Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством прославленного дирижера Юрия Башмета даст 40 концертов. Читайте подробнее: «Звуки во времени»: стартовал юношеский симфонический онлайн-проект

10:03 28.04.2020 Средства индивидуальной защиты, необходимость в которых крайне высока в период борьбы с коронавирусом, доставят врачам волонтеры и участники всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе акции. Читайте также: Добровольцы акции #МЫВМЕСТЕ передадут врачам СИЗы

10:04 28.04.2020 В рамках акции #МЫВМЕСТЕ участники не забывают о врачах и продолжают оказывать им различную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе акции. Читайте подробнее: В рамках акции #МЫВМЕСТЕ общество не оставило врачей без помощи

10:10 28.04.2020 Студенты пензенских колледжей получат продуктовые наборы в качестве компенсации за предоставление бесплатного питания в период очного обучения. Всего наборы продовольствия смогут получить 4862 студента колледжей. Об этом: В Пензенской области студентам выдают продуктовые наборы

10:19 28.04.2020 В рамках всероссийской акции взаимопомощи волонтер организации «Сила Добра» — домохозяйка из Чойского района Республики Алтай решила помогать пожилым людям по хозяйству. Читайте также: Домохозяйка с Алтая помогает пожилым в огороде

10:36 28.04.2020 Фестиваль геймерских онлайн-турниров JustplayHome в период действия режима самоизоляции организовала Федерация компьютерного спорта Архангельской области совместно с Домом молодежи Архангельской области. Об этом сообщили организаторы JustplayHome. Читайте подробнее: В Архангельской области геймеры пережидают самоизоляцию в онлайн-турнирах

10:54 28.04.2020 В Ростове-на-Дону в обсерватор помещены 33 демобилизовавшихся солдата из четырёх регионов России. В ближайшее время их проверят на коронавирус. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону на коронавирус проверят демобилизовавшихся солдат

11:14 28.04.2020 Видеообращение в рамках акции #МЫВМЕСТЕ с напоминанием о необходимости соблюдать режим самоизоляции записали дети из военно-патриотического движения Юнармия. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда». Читайте подробнее: Юнармейцы выступили с видеообращением о соблюдении режима самоизоляции

11:15 28.04.2020 Топливные карты для автоволонтеров акции #МЫВМЕСТЕ выделило ООО «Газпромнефть-Центр» в 34 субъектах России. Об этом сообщила пресс-служба компании. Читайте подробнее: В десятках субъектов РФ автоволонтерам выделили топливные карты

11:50 28.04.2020 Проект «ПостЭпидемия» показал, что введение режима самоизоляции по коронавирусу дало два положительных момента, заявил корреспонденту ИА REGNUM писатель-фантаст и сценарист, автор рассказа «Визит» проекта «ПостЭпидемия» Юрий Бурносов. Читайте также: Проект «ПостЭпидемия»: два положительных момента режима самоизоляции

12:07 28.04.2020 Помимо опасного коронавируса, эпидемия которого захватила весь мир, стоит не забывать, о том, что есть «хорошая зараза». В наше непростое время стоило бы заразиться твёрдостью духа и оптимизмом от тех людей, которым не только удалось сохранить эти лучшие человеческие качества, но и приумножить. Советы создателя канала «На удаленке PRO» будут особенно интересны тем, кто вынужден работать на удалёнке. Подробности в материале: Заразиться оптимизмом: как поддерживать мотивацию на удалёнке

12:08 28.04.2020 Новый фейк, связанный с коронавирусом, выявили сотрудники Генпрокуратуры РФ и потребовали возбудить по этому поводу уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Об этом: Генпрокуратура РФ выявила очередной фейк про коронавирус

12:09 28.04.2020 Более 400 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1 млрд рублей по льготной ставке 6,5% выдал Банк ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Подробности в материале: ВТБ выдал льготных кредитов под 6,5% на сумму более 1 млрд рублей

12:11 28.04.2020 Фейк про маски, пропитанные химикатами, выявили сотрудники региональных управлений МВД. Об этом сообщают пресс-службы некоторых региональных силовых ведомств. Подробности в материале: Еще один фейк про медицинские маски выявили в сети

12:33 28.04.2020 Показ нового остросюжетного сериала «Черное море» о событиях 1944 года перед Крымской наступательной операцией стартовал на телеканале «Россия 1» 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Читайте также: В России вышел сериал «Черное море» о Великой Отечественной войне

12:58 28.04.2020 Продолжение многосерийного фильма «Диверсант» выйдет на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Читайте подробнее: Сериал «Диверсант. Крым» выйдет на Первом канале

13:20 28.04.2020 Серьезное снижение гонораров за концерты после окончания режима самоизоляции из-за распространения коронавируса готовы рассматривать при заключении контрактов музыканты российской группы «Несчастный случай». Об этом 27 апреля заявил лидер группы Алексей Кортнев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Читайте подробнее: Алексей Кортнев рассказал о возможных гонорарах после пандемии

13:47 28.04.2020 В Архангельской области в пять раз сократилось число разводов: в апреле работники ЗАГСа расторгли брак 76 пар, а за аналогичный период прошлого года — 400. Об этом: В Архангельской области на фоне пандемии резко сократилось число разводов

13:53 28.04.2020 В связи с угрозой распространения коронавируса людям необходимо максимально воздерживаться от выхода из дома, но насколько электронные пропуска помогают ответственней относиться к этой необходимости, пока непонятно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Зелёная дружина» Артём Речицкий (Красноярск). Подробности в материале: Красноярский эколог подверг сомнению идею электронных пропусков

13:56 28.04.2020 Международный проект с участием известных культурных и общественных деятелей «Музыка мира» в честь 75-летней годовщины Великой Победы организовал фонд «Открытое море». Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Об этом: В Москве откроется проект «Музыка мира»

14:09 28.04.2020 Человеческое общество изменится после пандемии коронавируса. Об этом сообщил 28 апреля Радий Хабиров на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» в столице Башкирии. По его словам, люди статут более информированными и мобильным. Буквально за каких то полтора месяца человек, считающий себя Homo sapiens, стал просто объектом охоты на него вирусов. Человек запускал ракеты в космос, а сейчас мы шьем средства индивидуальной защиты. В то же время, раньше люди могли свободно перемещаться и им никто не мог запретить это, сейчас же они находятся на самоизоляции и очень устали от всего этого. Поэтому мы сейчас находимся на пороге серьезных изменений. Подробности в материале: Пандемия коронавируса изменит человеческое общество — глава Башкирии

14:10 28.04.2020 Самоизоляция из-за коронавируса — как и любой стресс-фактор, и подобного рода события разделяют людей на два лагеря, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов. Читайте также: Самоизоляция — время самоапгрейта: разделила людей на два лагеря

14:12 28.04.2020 Ученики одиннадцатых классов могут не надеться на отмену ЕГЭ в этом году из-за ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: Процедуру проведения ЕГЭ не изменят из-за коронавируса

14:18 28.04.2020 Департамент конкурентной политики Москвы приостанавливает личный прием граждан и обработку документов. Об этом сообщается на официальной странице учреждения. Отмечается, что данные мера предпринимаются в связи с указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206, указом мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, распоряжением правительства Москвы от 26.03.2020 № 165-РП для предотвращения распространения коронавируса в столице. Работа департамента, включая службу «Одного окна», приостановлена до 30 апреля 2020 года. Читайте подробнее: Департамент по конкурентной политике Москвы приостанавливает деятельность

14:18 28.04.2020 ВНовосибирской области за сутки выявлено ещё 60 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодня, 28 апреля, на территории области зарегистрировано 407 пациентов с коронавирусом, из них 23 ребенка. Об этом: В Новосибирской области за сутки выявили 60 новых пациентов с коронавирусом

14:24 28.04.2020 Глава Роспотребнадзора абсолютно права, что делает очень осторожные прогнозы по снятию режима самоизоляции, особенно в густонаселенных регионах России, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Этот май придуман не нами: здоровье и терпение

15:07 28.04.2020 Санкт-петербургский театр «Балтийский дом» на своем сайте объявил об очень интересной инициативе. Этот театр, как и все, ищет решение, как не потерять зрителей, когда массовые собрания людей запрещены противоэпидемическими мероприятиями. Ответ найден — надо снимать сериалы своими силами. Читайте подробнее: Театр «Балтийский дом» показывает зрителями мини-сериалы онлайн

15:18 28.04.2020 Российские покупатели в период самоизоляции из-за распространения коронавируса приобрели в несколько раз больше игровых приставок и телевизоров по сравнению с обычным периодом. Об этом сообщается в исследовании торговой площадки AliExpress. Читайте также: В AliExpress рассказали, что чаще покупают в России во время самоизоляции

15:58 28.04.2020 В Томской области региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса проинформировал о принятых решениях по изменению режима самоизоляции в регионе. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в областной администрации, для предприятий и организаций, возобновивших деятельность, меняется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация станет обязательной. Вводится единый образец справки для сотрудников.

16:02 28.04.2020 В Казани насчитывается 14 967 семей, нуждающихся в поддержке. Таким семьям окажут помощь в виде продуктовых наборов, которые им будут выдавать один раз в две недели на протяжении двух месяцев. Об этом: Почти 15 тысяч семей получат продовольственную помощь в Казани

17:46 28.04.2020 В Петербурге сотрудники Балтийского завода (входит в ОСК) требуют обеспечить им централизованную и безопасную развозку между станцией метро «Василеостровская» и заводской проходной. Это требование они объясняют отсутствием «нормального транспорта» и необходимостью работать в условиях карантинных ограничений. Об этом: Рабочие Балтийского завода требуют развозки от метро

18:22 28.04.2020 Цифровые пропуска вводит Тульская область с 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соответствующие изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.

18:32 28.04.2020 В заявлении президента РФ Владимира Путина был важен момент, касающийся понимания будущего, считает депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявила 28 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. «В словах президента очень важный момент не просто веры, а понимания будущего, понимание того, что мы не просто должны планы разрабатывать, как преодолеть коронавирус, но как мы двигаемся дальше вперёд в новой реальности», — сказала она. В свою очередь кинорежиссёр Карен Шахназаров, комментируя слова главы государства, отметил: «Я думаю, самое важное для себя — уяснить: если мы действительно хотим с этим закончить наконец, то надо немножко ещё посидеть дома. Надо заставить себя отказаться от каких-то сиюминутных удовольствий. Можно много полезных вещей и дома поделать», — сказал он.

19:12 28.04.2020 С 28 апреля по 2 мая в социальных сетях олимпиады «Я — профессионал» пройдет ЯПрофиOnlineFest — открытый фестиваль, посвященный развитию soft skills, или гибких навыков. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

19:21 28.04.2020 В Новокузнецке для исключения массового скопления людей в период пандемии коронавируса решено законсервировать городские фонтаны. Соответствующее распоряжение дал глава города Сергей Кузнецов. Читайте также: Фонтаны Новокузнецка законсервировали до окончания пандемии

19:35 28.04.2020 Продление режима самоизоляции до середины мая абсолютно оправданно. Об этом 28 апреля заявил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, решение президента России Владимира Путина позволит сдержать распространение коронавируса. Однако побороть инфекцию можно будет только в том случае, если население будет исполнять профилактические требования. Читайте подробнее: Эксперт поддержал решение Путина продлить сроки самоизоляции

19:47 28.04.2020 В Музее изобразительных искусств Кузбасса в 13:00 завтра, 29 апреля, в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется выставка «Художники о войне». Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме, сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона. Читайте подробнее: Кузбасский музей запускает онлайн-выставку «Художники о войне»

19:47 28.04.2020 Медицинские работники опасаются того, что население на майские праздники нарушит режим самоизоляции. Об этом 28 апреля заявила главный врач клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Мы очень боимся эти выходных. Мы видели всплеск после того, как люди поехали на те пресловутые шашлыки. Мы призываем соблюдать все жёсткие меры», — сказала медицинский работник. Читайте также: «Очень боимся выходных» — главврач об угрозе нарушения самоизоляции

19:49 28.04.2020 Снимать ограничения, связанные с профилактикой коронавируса, можно будет, когда прирост новых заражённых составит не более 2−3% в день. Об этом 28 апреля заявил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, складывающуюся в России ситуацию с распространением коронавируса нельзя называть ни хорошей, ни плохой. Рост числа заражённых равно удалён как от желаемых показателей, так и от возможного негативного сценария развития событий. Об этом: Эксперт назвал условия для снятия режима самоизоляции

19:57 28.04.2020 По итогам совещания у президента России, которое состоялось сегодня, 28 апреля, власти Калининградской области приняли решение о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. Единственное послабление, которое будет введено с завтрашнего дня, 29 апреля, станет разрешение работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход с улицы. Читайте также: В Калининграде продлили режим изоляции до 11 мая

19:58 28.04.2020 Жителям Тульской области не потребуется оформлять цифровые пропуска для передвижения по территории региона, сообщили 28 апреля в региональном оперативном штабе. «Цифровые пропуска нужны только для лиц, въезжающих в Тульскую область и покидающих её территорию», — говорится в сообщении.

20:51 28.04.2020 Из-за необходимости поддерживать рабочую атмосферу в квартирах в период самоизоляционного режима требования к соблюдению тишины и покоя будут серьёзно ужесточены. Об этом в блоге на своём сайте заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удалёнке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьёзно ужесточены», — написал Собянин. Читайте подробнее: Собянин ужесточил требования к соблюдению тишины и покоя в Москве

21:34 28.04.2020 Организация летнего отдыха московских школьников приостановлена до 31 июля. Об этом 28 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. «К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания», — написал мэр.

21:53 28.04.2020 Проверка пропусков у водителей. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

22:05 28.04.2020 Штраф за нарушение режима самоизоляции получил житель Москвы с выявленным заражением коронавирусом из-за своего брата-близнеца. Об этом 28 апреля сообщил портал Mosday.ru. 28-летний житель Москвы Антон находился на самоизоляции в связи с выявленным у него заражением коронавирусом. Он находится дома вместе с родителями уже более двух недель. Продукты и лекарства Антону привозил брат-близнец Анатолий. В один из приездов брата-близнеца система видеонаблюдения идентифицировала его как нарушившего режим Антона с заражением коронавирусом.

22:06 28.04.2020 Более половины жителей Москвы не имеют домашних питомцев. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на ИЦ «Безопасный транспорт». При этом у 72% москвичей, обладающих собаками, режим прогулок с любимцами после введения режима самоизоляции не изменился. В то же время, у 20% частота прогулок с собаками уменьшилась, а у 8% — увеличилась. Читайте также: У большинства москвичей отсутствуют домашние животные — опрос

23:58 28.04.2020 В Архангельск пришла солнечная погода и ледоход, горожане игнорируют режим самоизоляции. [Полина Серова] ИА REGNUM

08:39 29.04.2020 Список фильмов, принесших своим создателям самую большие убытки по итогам 2019 года, опубликовали эксперты издания Deadline. Читайте подробнее: Названы самые убыточные фильмы 2019 года

09:30 29.04.2020 По данным опроса, почти треть работающих жителей России (29%) готовы самоизолироваться на работе при предоставлении соответствующих условий. Подробности в материале: Самоизолироваться на работе готовы почти 30% жителей России

09:47 29.04.2020 Трейлер второго сезона сериала «Возвращение домой», продюсером и режиссером которого выступил Сэм Эсмейл, снявший первый сезон сериала, появился в сети. Двухминутный ролик опубликован на странице телеканала Amazon Video в YouTube. Подробности в материале: В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Возвращение домой»

09:47 29.04.2020 В Москве врачи городских поликлиник в апреле выезжали по вызовам горожан на дом более 350 тысяч раз. Читайте подробнее: Врачи поликлиник Москвы в апреле выезжали на дом более 350 тыс. раз

09:52 29.04.2020 29 апреля в серии онлайн концертов на «МТС-ТВ» «Карантинники» выступит группа «Мумий Тролль». В мае поклонников рока и других направлений порадуют своим творчеством такие группы и исполнители, как «Обе две», «Мы», «Уматурман», «Помпеи», «Градусы», IOWA, Lizer… Читайте также: «Мумий Тролль» продолжит серию онлайн-концертов «Карантинники»

10:11 29.04.2020 Подборку современной оперы от пяти всемирно известных режиссеров представил проект «Москвастобой». Видеозаписи спектаклей опубликованы на сайте проекта. Читайте подробнее: Проект «Москвастобой» представил оперы знаменитых композиторов

10:16 29.04.2020 В Ростовской области в течение недели будет доработан план выхода из режима самоизоляции. Этот процесс должен быть плавным, считает донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: В Ростовской области доработают план выхода из режима самоизоляции