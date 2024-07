08:34 28.04.2020

Более 20 крупных международных фестивалей примут участие в проведении глобального онлайн-кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival. Об этом 27 апреля сообщили организаторы мероприятия на канале We Are One в YouTube.

