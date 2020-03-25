Нефтяной кризис: цены на топливо, влияние на экономику — трансляция
Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание с руководителями нефтяных компаний в связи с обвалом мировых цен на нефть. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Россия рассматривала разные варианты развития событий, которые могут возникнуть после переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Песков отметил, что страна обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить спад цен на мировом рынке
Россия и Саудовская Аравия могут договориться по добыче нефти, такой вариант не исключён. Об этом заявил 10 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки. Об этом заявил исполнительный директор компании аль-Амин ан-Насер, сообщает агентство Reuters. Как уточнил глава компании, речь идёт об увеличении поставок как для клиентов внутри королевства, так и за его пределами.
Участие России в диалоге в рамках ОПЕК+ сохранится. Если объемы добычи сланцевиков США снизятся и произойдет их консолидация, роль России в рамках ОПЕК+ может и увеличиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Читайте подробнее: Диалог с ОПЕК: роль России усилится
В Саудовской Аравии уровень цен на нефть, который необходим для сохранения бездефицитного бюджета, значительно выше, чем в России, и поэтому для Эр-Рияда ценовая война будет более чувствительна, чем для Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сотрудничество с Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) для РФ было выгодно, когда эта организация контролировала большую часть мирового импорта нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
Эксперт прокомментировал отношения России и ОПЕК+.
«Для России ОПЕК была интересной системой лет тридцать назад. Тогда ОПЕК действительно контролировала большую часть мирового рынка. Сегодня появилось большое количество серьезных экспортеров чёрного золота, и доля ОПЕК упала ниже 50 процентов по производству и по экспорту. В такой ситуации контролировать цену уже сложно и почти невозможно, поэтому нам изначально не надо было ввязываться в эту авантюру», — заявил эксперт.
Подробности в материале: Для России ОПЕК была интересна 30 лет назад — Катасонов
У России получится работать на рынке нефти самостоятельно, без договоренностей ОПЕК, потому что Россия, как и Саудовская Аравия, могут существенно увеличить объемы добычи, зарабатывая на объемах, отметил глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.
Читайте подробнее: У России получится работать на рынке нефти и без ОПЕК — эксперт
11 марта ожидается подорожание авиабилетов по международным направлениям. Средний чек, исходя из колебания курса валюты, увеличится примерно на 10%.
На фоне падения цен на нефть и колебания курса рубля АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки стоимости своих автомобилей. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба компании.
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Исполняя взятые на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+, Россия увеличивала долю Соединённых Штатов на мировом рынке экспортёров нефти. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
«Мы взяли на себя обязательства сдерживать производство и экспорт чёрного золота. Некоторое время мы действительно исполняли эти обязательства и, соответственно, снижение экспорта приводило к тому, что нашу нишу занимали американские экспортёры. Это потеря рынка», — пояснил он.
Подробности в материале: Катасонов: из-за ОПЕК+ Россия теряла рынок нефти
В ближайшее время в России стоимость автомобильного топлива может резко увеличиться. Такое мнение, комментируя обвал нефтяных цен и его последствия для российской экономики, высказал управляющий активами фонда WREF, соучредитель компании «Индиго Холдинг», эксперт по инвестициям Олег Кованен.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призывает правительство РФ сохранить цены на топливо и снизить НДС до 15%.
«Главное, несмотря на ожидаемое снижение курса рубля, правительству за счет имеющихся резервов нужно добиться сохранения нынешней стоимости топлива на внутреннем рынке. Иначе повысятся цены продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции», — заявил Миронов.
Для России работать на международном рынке нефти без сотрудничества с ОПЕК станет сложнее из-за санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
«Политический фактор вообще трудно прогнозировать, но я не исключаю, что будет сложнее работать, потому, что выручка станет меньше. Более того, у нас могут начать снижаться объемы добычи при низких ценах у нас многие месторождения становятся нерентабельны», — сказал он.
Подробности в материале: Катасонов: у России есть шанс уйти от «экономики трубы»
Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и в феврале снизил добычу нефти на 18,4 тыс. баррелей в сутки относительно январского уровня. Об этом говорится в опубликованном 10 марта сообщении азербайджанского минэнерго.
В министерстве отметили, что обязательства полностью выполнены, суточная добыча нефти снижена до 750,6 тыс. баррелей против 769 тыс. баррелей месяцем ранее.
Об этом: Азербайджан сократил добычу нефти до 750,6 тыс. баррелей в сутки
Ограничивая добычу нефти в рамках ОПЕК, страны-экспортёры нефти открывают возможности для экономической экспансии своего основного конкурента — США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
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Нефтяная война между странами — экспортёрами чёрного золота приведёт лишь к спаду нефтяных цен, уверен ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Если РФ не договорится с ОПЕК, то цены на нефть продолжат падать — прогноз
Россия извлекает определённую пользу от сотрудничества в рамках ОПЕК, но проблема в том, что любые ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК Америка рассматривает как возможность нарастить свою долю на мировом нефтяном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
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«Надо считаться с тем, что будет скачок цен. Вот чего надо опасаться простым людям. Это будет неизбежно», — считает экономист Руслан Гринберг.
Подробности: Скачок цен в РФ неизбежен — экономист о падении рубля и удешевлении нефти
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в 2020 году с прежних $60 до $40 за баррель, нефть WTI — с $55 до $35 за баррель.
Об этом: S&P понизило прогноз по ценам на нефть в 2020 году сразу на $20 за баррель
«Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдет все это достойно», — сказал президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Государственной думе РФ.
Об этом: Путин: цены на нефть «пляшут и прыгают», но Россия это переживёт
При ценах на нефть в 30 долларов США за баррель накопленные Россией резервы позволят поддерживать экономическую ситуацию в стране на текущем уровне в течение трёх, максимум пяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта сообщил экономист Сергей Хестанов.
«На горизонте в года три ситуация смотрится абсолютно управляемой. Минфин заявил, что 6−10 лет. Но года 3, может, даже 5 мы сможем прожить при цене на нефть 30 долларов за баррель», — заявил эксперт.
Подробнее читайте в материале: Экономист рассказал, как долго Россия «сможет прожить» при дешёвой нефти
Сотрудничество с ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ было продиктовано здравым смыслом. Об этом экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский сообщил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.
«Присоединиться к этому альянсу на правах внешней стороны, которая не является членом ОПЕК, все вместе это достаточно весомый аргумент на этом рынке», — сказал эксперт.
Он напомнил, что страны ОПЕК+ контролируют около 50 процентов мирового нефтяного рынка.
По мнению Кричевского, координация политики в области добычи и реализации нефти — это всегда лучше, чем её отсутствие.
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Россия будет продолжать работать на мировом нефтяном рынке после выхода из сделки ОПЕК+ так, как всегда, за исключением последних четырёх лет. Такой прогноз сделал экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский 10 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Он предположил, что для РФ результаты работы будут «лучше, поскольку все последние годы ОПЕК руками Саудовской Аравии пыталась продвигать интересы американских сланцевых компаний в обмен на политические пряники и военную помощь».
«И последней каплей стало то, что произошло в конце прошлой недели», — заявил эксперт.
Об этом: Эксперт оценил эффект от выхода России из сделки ОПЕК+
Рынок нефти начнёт восстанавливаться по мере ослабления влияния нового типа коронавируса. Об этом 10 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский.
Экономист отметил, что рано или поздно нефть должна была подойти к ценовому рубежу 37−40 долларов.
«Есть снижение, может, оно слишком резкое в последние несколько дней. Но напомню, что на прошлой неделе цена была в районе 45 долларов, сегодня в районе 37 долларов, — так или иначе к ценовому рубежу 37−40 это должно было прийти. А восстанавливаться рынок начнет по мере ослабления влияния коронавируса, в первую очередь, в Китае. Китай уже начинает шагать в сторону оживления экономики, значит увеличение потребления нефти и нефтепродуктов, и цены будут расти», — сказал Кричевский.
Читайте подробнее: Прогноз: рынок нефти восстановится после ослабления влияния коронавируса
Напомним, выступая 10 марта в Государственной думе РФ, Владимир Путин заявил, что Россия сможет преодолеть сложную ситуацию, когда цены на нефть и курсы валют «пляшут и прыгают».
Цена на нефть марки Brent 10 марта по итогам дня восстановилась на 13,45%, до $37,92. Инвесторы успокоились после обвала, рынки стабилизировались, заявил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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В настоящий момент отток клиентов в сфере фитнеса в РФ из-за ситуации с падением рубля еще не заметен, вокруг этого гораздо больше обычной паники (отток совершенно точно вызван другой причиной — коронавирусом, люди стали гораздо реже посещать общественные места, и фитнес-клубы не исключение).
Об этом: Как падение рубля отразится на фитнес-индустрии в России
Нынешняя экономическая ситуация продемонстрирует результаты работы ЦБ по «отвязыванию» рубля от нефти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР).
Волатильность на рынке нефти не вызовет роста цен на бензин в России, полагает замминистра финансов Алексей Сазанов. Об этом он сообщил журналистам 11 марта.
Он отметил, что цены на бензин вряд ли снизятся, однако они точно не должны расти.
Читайте подробнее: В Минфине РФ рассказали о поведении цен на бензин
Заседание технического комитета ОПЕК+, ранее намеченное на 18 марта, пройдёт с участием Казахстана. Об этом заявил 11 марта журналистам министр энергетики страны Нурлан Ногаев.
Он отметил, что не знает о возможном переносе заседания на более поздний срок, однако подчеркнул, что казахстанская сторона намерена обязательно принять в нём участие. Являясь членом ОПЕК+, Казахстан хочет знать обо всех принимаемых решениях и выступает за достижение консенсуса по сделке о сокращении добычи нефти.
Подробности в материале: Казахстан намерен участвовать в заседании технического комитета ОПЕК+
Российская сторона будет участвовать в заседании технического комитета ОПЕК+ в марте. Об этом сообщил 11 марта журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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В России цены на бензин очень мало связаны с общемировой стоимостью нефти. В литре популярного на АЗС топлива АИ-95 две трети стоимости — это акцизы, сборы, пошлины и заработок всей цепочки, от производителя до логиста и продавца, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
В связи с падением мировых цен на нефть в Хорватии и Боснии и Герцеговине с 10 марта отмечается значительное падение цен на бензин и дизель для конечных потребителей.
Читайте подробнее: В Хорватии и Боснии и Герцеговине резко подешевело топливо
Россия готова к нынешней ситуации на рынке нефти лучше, чем другие страны с большими доходами от добычи, государство исполнит все свои обязательства, заявил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме.
Сейчас в России с помощью бюджетных правил от стоимости нефти «отвязался» не только рубль, но и бензин. Вряд ли удорожание бензина превысит показатель инфляции, слишком уж чувствительной эта тема является для российских граждан, а значит, правительство предпримет все необходимые меры во избежание волнений, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
Подробности в материале: От стоимости нефти «отвязался» не только рубль, но и бензин
Украинский экономист Павел Вернивский раскритиковал «патриотов», которые сейчас усиленно радуются по поводу падения цен на нефть.
Вернивский отмечает, что у России есть достаточный запас прочности, чтобы играть в такие игры, а вот Украину может очень сильно «потрясти».
"Я бы здесь больше беспокоился про Украину. К сожалению, наша страна тоже зависит от сырья. А цены на это сырье, и на зерно, и на металл, сильно коррелируют с ценами на нефть! Упадёт нефть — упадут цены на зерно и металл. А учитывая тёплую зиму и, по прогнозам, падение урожая, то может сильно пострадать наш экспорт», — анализирует специалист.
Также он напоминает, что Украина, в отличие от других стран, так и не создала своего фонда, который мог бы выступать подушкой безопасности.
Об этом: Мнение из Киева: низкая цена нефти «утопит» Украину, а не Россию
Если бы РФ согласилась на условия, предложенные Саудовской Аравией, то выпадающие объёмы российской нефтедобычи оказались бы фактически подарены производителям нефти в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил экономист Владислав Гинько.
Читайте подробнее: От Москвы и Эр-Рияда ждут новых переговоров по сокращению добычи нефти
Россия продолжит взаимодействие с организацией, несмотря на провал недавних переговоров по объёмам добычи нефти, и отправит в марте своего представителя на заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом 11 марта заявил министр энергетики России Александр Новак журналистам в Совете Федерации.
«Да, наши представители будут. Я еще раз повторю, у нас на самом деле в рамках хартии формат взаимоотношений остался, не изменился. Мы с коллегами продолжаем ситуацию мониторить, будем общаться, потому что ситуация на рынке важна для всех», — заявил Новак.
Напомним, что в четверг 12 марта Новак организует встречу с представителями российских нефтяных компаний, на которой обсуждаться планы по добыче и текущая ситуация на рынке.
Читайте также: Новак рассказал о перспективах диалога России с ОПЕК
Россия и Саудовская Аравия готовятся к новому раунду переговоров по сделке об ограничении добычи нефти. Об это 11 марта заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.
По его словам, сделка ОПЕК+ сорвалась по причине того, что Саудовская Аравия настаивала ещё больше сократить объём добычи. При этом за всю историю картельного соглашения объёмы добычи никогда не были восстановлены — они всегда изменялись лишь в сторону сокращения.
«С российской стороны я думаю каждый последующий шаг сокращения объёма добычи давался все сложнее. Основной противник сделки — компания Роснефть и сейчас она смогла пролоббировать свой вариант», — сказал Юшков.
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Участие России в соглашении с ОПЕК об ограничении добычи нефти было сродни «чемодану без ручки». Об это 11 марта заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Сделка ОПЕК+ как чемодан без ручки: вроде бы не могли увеличить объёмы добычи, но она позволяла верстать бюджет без дефицита», — сказал Юшков.
По его словам, от нужно разделять выгоды от сделки бюджета от выгоды нефтедобывающих компаний.
Подробности в материале: Сделку ОПЕК+ сравнили с чемоданом без ручки
Россия вышла из сделки по ограничению добычи нефти в очень неподходящий для этого момент. Об этом 11 марта заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Если бы сохранилась сделка ОПЕК+, то нефть стоила бы в диапазоне 48−52 долларов за баррель. История была бы более привлекательной для российской экономики. Поэтому для меня один вопрос: каким местом думают люди, принимающие решение по России. Решили выйти из сделки? А зачем тогда входили в эту сделку? Если решили манипулировать — то не надо было выходить, а если выходить, то летом 2018 года, когда нефть стоила 80 долларов за баррель», — сказал Жуковский.
Подробности в материале: Выход России из сделки ОПЕК+ назвали «самострелом»
Несмотря на выход России из сделки по сокращению добычи нефти с ОПЕК, существенно её нарастить РФ не сможет. Об этом 11 марта заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом российские власти не смогут предпринять какие бы то ни было меры для повышения стоимости нефти.
«Никаких мер. Даже соглашение ОПЕК+ регулирует не цены, а объёмы добычи на определённый период времени», — сказал Пикин.
По его словам, единственное, что остается делать России — делать свою нефтяную промышленность более эффективной. При этом в России истощаются старые и не открываются новые месторождения в необходимом количестве.
Читайте подробнее: Эксперт оценил возможности РФ увеличить добычу нефти
Цены на бензин в России не подешевеют из-за обвала цен на нефть. Об этом сообщил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
«Цены на бензин не будут падать. У нас принцип ниппеля: то есть они могут только расти, но не падать, если только не вмешается президент», — сказал он.
Читайте подробнее: Экономист не ждёт падения цен на бензин из-за «принципа ниппеля»
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о таможенных пошлинах на вывоз нефти за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: Госдума отказалась повышать экспортные пошлины на нефть
Россия — страна, где всё диктует нефтяное лобби. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).
Подробности в материале: Коломейцев: Россия терпит диктат нефтяного лобби
Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР) видит только один шанс победить в нефтяной гонке, в которую Россия включилась из-за нефтедобывающих компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Подробности в материале: В терпении народа видят шанс победить в нефтяной гонке
Несмотря на то, что цены на нефть упали почти на треть от первоначальной стоимости, снижения цен на бензин в Российской Федерации ожидать не приходится. Причина сохранения высокой стоимости этого вида топлива связана с особенностями регулирования российского рынка бензина, которые разработаны государством и вплоть до настоящего времени позволяли поддерживать относительно стабильное состояние на отечественном рынке, заявил заместитель председателя подкомитета по цифровой экономике организации «Деловая Россия» Ренат Мансуров.
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Финансовая система РФ выдержит обвал цен на нефть и снижение курса рубля, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM.
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Противостояние на нефтяном рынке России и Саудовской Аравии — это просто конкурентная борьба за рынки сбыта. Об этом 11 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.
Эксперт считает, что если одной из сторон начнут применяться запрещённые Всемирной торговой организацией (ВТО) методы, то тогда это можно будет называть войной.
«Нефтяная война России и Саудовской Аравии — это такой журналистский термин, на самом деле это просто борьба за рынки, конкуренция. Конкуренцию можно назвать и войной. Если использовать какие-то методы, запрещённые ВТО, — демпинг, то да, наверное. Я не исключаю, что Саудовская Аравия может пойти даже на демпинг», — заявил Катасонов.
Подробности в материале: Саудовская Аравия и Россия: идёт ли нефтяная война?
Выход России из соглашения ОПЕК+ произошёл в неудачное время. Об этом заявил 11 марта председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза на пресс-конференции в Москве.
«Мы выбрали очень неудачное время для выхода из соглашения. Если ты хочешь выйти с рынка, необходимо выходить на высшем уровне подъёма», — сказал он.
Гамза пояснил, что выход России из соглашения с ОПЕК произошёл на фоне спада цен на нефть и снижения темпов роста мировой экономики, а также распространения нового типа коронавируса, который создаёт тенденцию спада темпов развития экономики.
«Чем быстрее мы найдём компромисс с основными производителями нефти, тем лучше. Если выходить из этой сделки, то аккуратно, а не хлопать дверью», — считает эксперт.
Подробности в материале: России предложили вернуться к переговорам по ОПЕК+
Министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней добыче нефти в стране в 2020 году с прежних 13,2 млн баррелей до 12,99 млн баррелей в сутки.
Читайте также: Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году
Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Об этом: Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Американский журнал Forbes предрекает победу Российской Федерации в «нефтяной войне» против Саудовской Аравии.
Читайте подробнее: Forbes: Россия победит Саудовскую Аравию в нефтяной войне
Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+, пишет эксперт по рынкам Эллен Вальд на страницах издания Forbes.
Подробности в материале: Эксперт: Россия выйдет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Торги по нефти марки Brent 11 марта завершились снижением на 4,98%, до 36,03 доллара за баррель.
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Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, сообщает Bloomberg. По данным издания, это произошло на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.
Читайте также: Ещё две страны решили вслед за Саудовской Аравией снизить цены на нефть
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — готовы начать войну с Россией на нефтяном рынке вслед за Саудовской Аравией, пишет Bloomberg.
Читайте также: СМИ назвали ещё три страны, объявившие нефтяную войну России
В Новосибирске на неделе со 2 по 10 марта 2020года выросли потребительские цены на автомобильный бензин — на 0,1%. На дизельное топливо цена осталась прежней.
Читайте также: В Новосибирске подорожал бензин
«Для американского и мирового бизнеса, благодаря странному ходу России, создается благоприятная рыночная конъюнктура. Нефтедобывающие компании — лишь малая часть мировой экономики. Большинство же бизнесов и потребителей выиграют (от снижения цен на нефть)», — считает автор комментария на сайте ИА REGNUM.
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Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует увеличить поставки нефти в Индию по сниженным ценам с апреля, сообщает 12 марта Bloomberg.
Читайте также: Саудовская Аравия увеличит поставки нефти по сниженным ценам в Индию
На санкционированный митинг против повышения цен на автомобильное топливо выйдут жители Сахалина.
Читайте подробнее: Жители Сахалина выйдут на митинг против повышения цен на топливо
Попытки восстановления нефтяных цен в начале торгов 11 марта не увенчались успехом, и нефть марки Brent возобновила снижение, которое продолжается на утренней сессии 12 марта.
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Ставки танкеров VLCC по маршруту между Ближним Востоком и Китаем выросли более чем в два раза — до $100 тыс. 11 марта на фоне ажиотажного спроса на танкеры в условиях разворачивающейся нефтяной войны между Саудовской Аравии и Россией. При этом ещё в понедельник, 9 марта, цена составляла примерно $30 тыс. — $40 тыс. в день. Об этом сообщает агентство Reuters.
Подробности в материале: Ставки фрахта нефтяных танкеров VLCC резко взлетели
Нефтяные рынки оказались под влиянием эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Нефтяные рынки находятся под влиянием негативных событий — эпидемия коронавируса и решение стран Организации стран-экспортёров нефти выйти из соглашения по сокращению добычи», — заявил он.
Об этом: Мишустин: рынки находятся под влиянием негативных событий
Инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год», — заявил он.
Глава правительства пояснил, что одной из причин стало нежелание осложнять ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Он назвал позицию РФ «выверенной и обоснованной».
Подробности в материале: Мишустин: Россия не была инициатором выхода из ОПЕК+
Действия Саудовской Аравии привели к падению рынков. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Он напомнил, что страны ОПЕК приняли решение не продлевать соглашение по сокращению добычи на текущих условиях, как это предлагала Россия.
«А Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков», — заявил Мишустин.
Об этом: Мишустин обвинил Саудовскую Аравию в падении рынков
Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
Он отметил, что ситуацию в отечественной экономике контролирует глава государства и правительство. В распоряжении есть все инструменты для обеспечения финансовой стабильности. Кризисный период можно пройти «спокойно, без потрясений», подчеркнул он.
Читайте также: Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом сегодня, 12 марта, открывая заседание правительства РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что, напротив, Москва предложила продлить это соглашение.
«Мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, — уточнил Мишустин. — Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной».
Читайте подробнее: Мишустин назвал инициаторов развала сделки ОПЕК+
Приглашения на заседание технического комитета ОПЕК+ были разосланы участникам, включая Россию. Совещание пройдёт 18 марта, сообщает 12 марта ТАСС со ссылкой на источник.
Читайте также: Источник: Россия получила приглашение на техкомитет ОПЕК+
Нефтяные котировки оказались в середине недели под двойным давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
Читайте также: Нефть оказалась под двойным давлением
Власти Саудовской Аравии обещали поставить на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ЕС нефти в три раза больше обычного по дешевым ценам, об этом 12 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Объявляя большие ценовые скидки на нефть для своих потребителей, Саудовская Аравия, а вместе с ней и другие крупнейшие производители нефти в ОПЕК, преследует две основные цели, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Читайте подробнее: Кому на самом деле саудиты объявили ценовую войну
Действия входящих в ОПЕК Ирака и Кувейта, которые вслед за Саудовской Аравией намерены уменьшить цены на свою нефть, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский:
«Чтоб было понятно, что сейчас делает ОПЕК. На нефтяном рынке есть две базовые стратегии: поддержка цены и наращивание доли рынка. После того, как мы отказались сражаться за цену на предложенных саудитами условиях, ОПЕК перешла к тактике увеличения своей доли на рынке. Итоговые доходы, что при падении цен должны были бы уменьшиться, останутся на прежнем уровне за счёт эффекта масштаба. Один в один с ситуацией 1985−86 годов. Россия при таком раскладе окажется сами знаете где. Что до американских сланцевиков, то на них поставлен крест. И вообще это головная боль отдельно взятого Трампа. Как-нибудь разрулит…».
Подробности в материале: Зачем Ирак и Кувейт снижают цену на свою нефть?
Для экономики России страшно не дальнейшее падение цен на нефть, а возможный финансовый кризис, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Подробности в материале: Для экономики России страшно не падение цен на нефть
Как показывает история в торговых войнах не бывает победителей, в связи с чем противоборствующим сторонам рано или поздно придется сесть за стол переговоров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.
Читайте подробнее: В ценовых войнах не бывает победителей: убытки несут все
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подешевела более чем на 9% — до $32,52 за баррель.
Американское агентство Bloomberg считает, что Российская Федерация выиграет нефтяную войну против Саудовской Аравии, так как у Москвы есть как минимум четыре преимущества.
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Если бы правительство РФ занималось развитием страны, то её бюджет не только не потерял бы трёх триллионов рублей, но даже смог бы их заработать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, который считает, что при цене на нефть в $35 за баррель и курсе доллара на уровне 72 рублей российский бюджет может недополучить 3 трлн рублей нефтегазовых доходов.
Федеральный бюджет за январь — февраль 2020 года исполнен с дефицитом в 272,2 млрд рублей, или 1,7% ВВП. Такую предварительную оценку представила 12 марта пресс-служба Министерства финансов России.
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового глобального кризиса, который может быть очень чувствительным. Об этом сегодня, 12 марта, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса… Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — сказал Кудрин.
После резкого обрушения до $32,5 за баррель в ходе торговой сессии 12 марта нефть марки Brent приподнялась и пытается удержаться выше $33 за баррель.
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent в минусе на $2,60 (7,26%), на отметке $33,19 за баррель. Минимум марки составляет $32,51 за баррель.
Самые разные оценки даются российскими экспертами и СМИ разрыву соглашения России с ОПЕК. Представляется, что не всё так просто, и представленные крайние точки зрения, оставаясь в поле экономики, не учитывают геополитические факторы, забывая, что нефть по-прежнему остается не столько экономическим, сколько важнейшим политическим ресурсом.
Читайте подробности в публикации автора ИА REGNUM Владимира Павленко: «Финал соглашения ОПЕК+: экономика или все-таки геополитика?»
Мировые цены на нефть демонстрируют рост около 3% после заметного падения 12 марта. Об этом говорят данные торгов 13 марта на бирже ICE в Лондоне.
Об этом: Нефть Brent и WTI подорожала на Лондонской бирже на 3%
«Кудрин и правительство надеются на сохранение за Россией прежней доли мирового рынка. Они наивно уверены, что купцы на предложение ОПЕК купить у неё нефть по $25 не клюнут. Сколько Россия получит от экспорта нефти, сегодня не скажет никто. Союз, кстати, просел не только от снижения нефтяных цен, но и от неповоротливости советских трейдеров, профукавших многих постоянных покупателей», — отметил доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.
Об этом: «Мы, к сожалению, обречены»: о прогнозе Кудрина и росте бедности в РФ
Цены на топливо в Черногории снизятся на следующей неделе на 8−9 евроцентов, сообщила министр экономики Драгиса Секулич на заседании правительства.
В связи с падением мировых цен на нефть, цены на нефтепродукты в стране также будут скорректированы.
Читайте подробнее: В Черногории значительно подешевеет топливо
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов 13 марта. Самое минимальное значение наутро сегодняшнего дня составило $32,5 за баррель. К полудню этот показатель вырос до $35 за баррель
Читайте также: Нефть Brent на бирже ICE поднялась до $35 за баррель
Поскольку доля нефтегазовой отрасли в структуре промышленности Киргизии занимает лишь 2%, то экономика республики напрямую не зависит от стоимости нефти, — премьер-министр страны рассказал о стойкости экономики Киргизии.
Об этом: Премьер-министр Киргизии: «Самая стабильная валюта в ЕАЭС — киргизский сом»
С помощью обрушения цен на нефть Саудовская Аравия поддерживает американскую экономику и при этом наносит очень болезненный удар по президенту США Дональду Трампу. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти Саудовской Аравии намерены продавать нефть по 25 долларов за баррель.
Об этом: Саудиты объявили РФ нефтяной газават — экономист Михаил Делягин
Средняя цена на литр бензина в России за неделю со 2 по 10 марта выросла на одну копейку и достигла 44,93 рубля, дизельное топливо подешевело на копейку — до 48,13 рубля. Такие данные приводит Росстат.
Читайте подробнее: Литр бензина в России за неделю подорожал на одну копейку
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что «достаточно длительное время» России предстоит жить «примерно в равновесных ценах около 35 долларов [за баррель нефти]».
Данные, полученные в результате исследования Статистического управления Швеции, показали, что уровень безработных в стране среди населения в трудоспособном возрасте достиг рекордных 8,2%. Увеличение показателя происходит в период, когда из-за нарастающей эпидемии коронавируса COVID-19 были отменены тысячи рейсов, авиакомпании сократили заработную плату сотрудникам на 20%, крупнейшая сеть отелей Scandic уволила тысячи работников, а по всей стране закрыты рестораны и магазины. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Согласно данным Статистического управления Швеции, уровень безработицы в стране за февраль текущего года вырос до 8,2%. В предыдущим месяце данный показатель составлял 7,5%. В феврале 2019 года количество безработных в Швеции равнялось 7,2%.
Тем не менее специалисты из Статистического управления Швеции отметили, что рост безработицы начался еще до начала эпидемии коронавируса COVID-19, который лишь усилил намечавшуюся тенденцию и сделал последствия столь катастрофическими. В настоящее время в Швеции насчитывается 454 000 лиц в трудоспособном возрасте, не нашедших себе работу, что на 104 000 человек больше по сравнению с февралем 2019 года.
Число безработных женщин составило 218 000 человек, увеличившись на 40 000, а число безработных мужчин — 236 000. Уровень безработицы среди женщин находится на отметке в 8,3%, увеличившись на 1,4 процентных пункта. Для мужчин данная цифра равняется 8,1%. Отмечается, что уровень безработицы особенно высок среди мигрантов.
Страны ОПЕК
Экономика России имеет достаточно высокий запас прочности, чтобы пройти период низких цен на нефть без значительных для себя последствий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«В случае если падают цены на нефть, мы защищены от изменений и бюджетных наших планов, и в целом экономика у нас адаптируется. Почему? Потому что в основном это коснётся нефтегазовых компаний, они имеют хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках», — заявил Силуанов.
Читайте также: Нефтегазовые компании России выдержат период низких цен на нефть — Силуанов
Несмотря на снижение цен на нефть, в регионах найдутся дополнительные финансовые ресурсы для финансирования своих возросших расходных обязательств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«О расходных обязательствах, по субъектам РФ, по нашим оценкам, на трёхлетку — дополнительно около 190 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей в текущем году», — заявил Силуанов.
Он отметил, что большая часть расходов дополнительных будет покрываться из федерального бюджета, но, разумеется, дополнительные расходы коснутся и бюджетов регионов.
«По нашим оценкам, даже с учётом снижения цен на нефть и с учётом того, что ряд субъектов РФ снизят свои прогнозы по налогу на прибыль — это прежде всего те регионы, в которых развита нефтяная промышленность и нефтедобыча, 19 субъектов РФ, — тем не менее мы всё равно оцениваем прирост дополнительных доходов субъектов РФ на уровне 500 млрд рублей. Поэтому ресурсы есть», — указал министр.
Читайте подробнее: Регионам хватит ресурсов для финансирования своих допрасходов — Силуанов
Даже в том случае, если оправдается негативный сценарий по ценам на нефть, накопленных ресурсов в России хватит для того, чтобы федеральный бюджет шесть лет выполнял взятые на себя обязательства без каких-либо заметных сокращений по тем или иным статьям расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет. При действующих наших обязательствах. Поэтому у нас сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трёхлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета», — заявил Силуанов.
По его словам, правительство России всегда ставит перед собой задачу расставления приоритетов по расходам и стимулировании развития экономики.
«Наши действия с точки зрения каких-то мер по улучшению структуры бюджета, рационализации расходов — они будут осуществляться. Но они не затронут те решения, которые мы сегодня обсуждаем. Это, безусловно, для нас приоритет», — указал министр.
Читайте подробнее: Накопленных ресурсов хватит на шесть лет — Силуанов об устойчивости бюджета
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин допустил необходимость помощи регионам в рамках борьбы кризисом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Читайте также: Кудрин заявил о необходимости помощи регионам в кризис
Даже несмотря на новые менее благоприятные макроэкономические условия, регионы смогут пользоваться предоставлением налоговых вычетов для инвесторов, а федеральный бюджет будет покрывать выпадающие доходы, как и предполагалось ранее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«В поправках в бюджет предусмотрели, об этом говорилось, дополнительные ресурсы на то, чтобы регионы чаще пользовались возможностью предоставления налоговых преференций для инвесторов. Так называемые инвестиционные налоговые вычеты. И мы предусмотрели соответствующие ресурсы, чтобы компенсировать регионам снижение доходов возможных кратковременных от реализации такого рода мер», — заявил Силуанов.
«Здесь предложения и о реструктуризации кредитов и направления средств на новые инвестиции. Здесь и меры по инвестиционному налоговому вычету, и целый ряд других предложений, которые у нас содержатся в национальных проектах, в тех решениях, которые есть в послании», — подчеркнул он.
Читайте подробнее: Силуанов рассказал о судьбе налоговых вычетов на фоне новых цен на нефть
Благодаря девальвации курса рубля, объём Фонда национального благосостояния возрастёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.
«Девальвация рубля отразится на объёме Фонда национального благосостояния, он возрастёт», — заявил Силуанов.
Сделка по Сбербанку будет осуществляться за счёт средств Фонда национального благосостояния, превышающих 7% ВВП, напомнил министр.
«В связи с этим что касается стоимости пакета — мы раньше его оценивали около 2,4 трлн рублей, сейчас он стоит 2,1−2,2 трлн рублей, поскольку у нас весь рынок просел после известных событий», — указал он.
Об этом: Силуанов заявил о переоценке средств ФНБ на фоне ослабления курса рубля
Ожидающаяся рецессия в Китае скажется на мировой экономике и на товарах, которые экспортирует РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде.
Читайте также: Силуанов рассказал о влиянии рецессии в Китае на цены в России
Политика накопления резервов министерства России полностью себя оправдала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Когда министерство финансов и лично министр Антон Германович проводили линию на то, что нужна макроэкономическая, макрофинансовая стабильность, вы вспомните, сколько экспертов разных, критиковали, что вот всё складывают в кубышку, неправильную политику ведут. А вот сегодня мы убедились, эксперты правы или министерство финансов», — заявила Матвиенко.
«На самом деле Россия подошла — а это точно будет глобальный мировой экономический кризис, это все предсказывают, и он уже начался в тех проявлениях, которые мы видим, — Россия подошла к этой серьёзной ситуации подошла наиболее подготовленной, я согласна здесь с Антоном Германовичем, по сравнению с другими, как мы говорим, нефтяными государствами. И в этом, безусловно, заслуга и президента, который обращал на это внимание, и правительства», — подчеркнула она.
Россия не просто «судорожно сокращает расходы бюджета», а уверенно себя чувствует, и в этих сложных условиях принимает изменения в федеральный бюджет, существенно увеличивая расходы на социальную поддержку граждан, подчеркнула спикер Совфеда.
«Назовите ещё хоть одну страну в мире, которая сейчас это делает? Все судорожно ищут, как бы им сократить расходы по тем или другим статьям. А мы себя уверенно чувствуем. Мы говорим, что даже при нынешних низких ценах минимум запас на шесть, а то и десять лет спокойной реализации всех взятых государством на себя обязательств перед населением. За это хочется отдельно сказать слова благодарности министерству финансов, которое твёрдо отстаивало позицию», — добавила Матвиенко.
Подробности в материале: Матвиенко: из экспортёров нефти к мировому кризису Россия готова лучше всех
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть дефицит федерального бюджета оценивается его ведомством на уровне 0,9% ВВП.
Подробности в материале: Силуанов оценил, каков будет дефицит бюджета в 2020 году
На Лондонской бирже ICE цены на нефть марки Brent упали больше, чем на 5%. Об этом говорят данные торгов на 2:40 по мск.
Цены на нефть марки Brent в фьючерсных контрактах на май упали на 5,6% до 32,05 долларов за бочку.
Цена апрельских контрактов нефти марки WTI упала на 5% до $30,2 за баррель.
Читайте также: Цены на нефть марки Brent и WTI продолжили падение
Нефть марки Brent повысилась в цене на 1,2 доллара, а WTI — на 1,4 доллара США после ночного падения, таковы данные торгов.
Объявление в США чрезвычайного положения из-за COVID-19 и снижение почти до нуля ключевой ставки прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский.
«Трамп объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса. Одной из мер режима ЧП объявлено то, что в течение пандемии коронавируса не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже.
В Москве Сергей Собянин объявил пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Не сегодня-завтра режим ЧС будет введён по всей стране. Но ни процентных (ипотечных) каникул, ни тем более, неначисления процентов мы не дождёмся».
Читайте также: «Мы не дождёмся»: о снижении почти до нуля ключевой ставки
16 марта цены на нефть начали падать. На 09:20 мск майские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 5,47%, до 32 доллара за баррель.
Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев опасается, что из-за проблем, связанным с падением рубля и эпидемией коронавируса, свои отпуска граждане России будут проводить в заповедных зонах, считающихся экологически чистыми, а повышенная антропогенная нагрузка нанесёт территориям вред.
Об этом: Иркутский учёный: падение рубля может нанести непоправимый урон природе РФ
Экспортная пошлина на нефть в России составит с 1 апреля $52 вместо $66,9 за тонну. Об этом говорится в опубликованном 16 марта сообщении Минфина РФ.
Министерство отмечает, что за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта текущего года нефть марки Urals в среднем стоила $47,274 за баррель, что соответствует $345,1 за тонну.
Большой мировой кризис, о котором начали говорить после 2012 года, уже наступил, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 16 марта на пресс-конференции.
Читайте также: Мировой кризис начался — член Совфеда РФ Сергей Калашников
Российское руководство полагает, что ситуация на рынке нефти прогнозируемая. Об этом сообщил 16 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле назвали прогнозируемой обстановку на рынке нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 16 марта, что в планах Владимира Путина пока не значится контактов с властями Саудовской Аравии.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $30 за баррель впервые с января 2016 года.
Читайте также: Цена на нефть Brent опустилась ниже $30 впервые с января 2016 года
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent находятся в минусе на $2,95 (8,71%), на отметке $30,90 за баррель. Минимум сессии Brent пока составляет $29,55 за баррель.
Подробности в материале: Нефть восстанавливается после обрушения ниже $30 за баррель
16 марта Стокгольмская фондовая биржа стремительно рухнула на фоне продолжившегося падение цены на нефть и общего снижения глобальных индексов. На 12 часов по московскому времени потери инвесторов составили 8,5%, но уже ближе к вечеру общий индекс Стокгольмской биржи OMXSPI скорректировался и сократил падение до — 5,5%. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Читайте подробнее: В Швеции продолжают падать фондовые индексы
Буровая платформа в Северном море. (сс) Erik Christensen
Закупка нефти для стратегического резерва Вашингтоном начнётся уже в этом месяце, сообщает 16 марта Reuters.
По словам сотрудника минэнерго США, американцы планируют закупить 77 млн баррелей.
Общий объём резерва составляет 713 млн баррелей, заполнить его планируется за несколько месяцев.
Подробности в материале: США в ближайшее время начнут закупку нефти для стратегического резерва
Две основные марки, Brent и WTI, почти сравнялись в цене — американская нефть также находится вблизи $30 за баррель.
Подробности в материале: Нефть снова опустилась к $30 за баррель
Цена нефти Brent и WTI с поставкой в мае 2020 года увеличилась более чем на 5% в ходе торгов на 4:16 мск, следует из данных бирж.
Апрельский фьючерс марки WTI вырос в цене на 5,10%, достигнув $30,48, нефть марки Brent с условием поставки в мае подорожала на 5,23%, до $31,17.
При подорожании доллара до 97 рублей падение отечественной валюты будет сопоставимо с кризисом 2008 года, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Читайте подробнее: Зюганов: Россия может вернуться в 2008 год
Торги по нефти марки Brent 16 марта закрылись ростом на 15,61%. На американской сессии цена опускалась до $29,44. Цена обвалилась с открытия торгов на фоне решения FOMC снизить ставки на 100 базисных пунктов, до диапазона 0,0% — 0,25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведёт пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регулятора, мероприятие состоится сегодня, 20 марта, в 15:00 и будет внеплановым.
Об этом: Набиуллина расскажет о принимаемых ЦБ стабилизационных мерах
Падение курса рубля выгодно российским сырьевым экспортёрам, которые таким образом получают возможность компенсировать сокращение своих доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов, комментируя обещания Банка России обеспечить в стране финансовую стабильность.
«В конечном счёте тот курс рубля, который сейчас складывается, не противоречит интересам экспортёров, — сказал экономист. —Чем дешевле нефть, тем дешевле должен быть рубль, чтобы экспортёры могли компенсировать выпадающие доходы внутри страны. Рубль вряд ли будет укрепляться. Правительство и Центральный банк едва ли станут принимать меры к специальному укреплению российской валюты. Если она и пойдёт вверх, то только под воздействием нефтяных цен, если они вдруг начнут расти. Хотя предпосылок к этому нет».
Читайте также: Центральный банк РФ не станет укреплять курс рубля — прогноз экономиста
Правительство РФ и Банк России пытаются повлиять на умы населения словесными интервенциями, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в России финансовую стабильность и экономическую устойчивость.
Как пояснил Жуковский, несмотря на все заверения правительственной пропаганды, российская экономика по-прежнему ущербная, примитивная экспортно-сырьевая, деиндустриализированная и по большому счёту ничего, кроме сырья, за рубеж не отправляет.
Подробности в материале: Жители РФ не верят успокоительным обещаниям правительства — экономист
Если бы власти РФ действительно хотели стабилизировать экономическую ситуацию, то объявили бы, что отменяются все налоги на самозанятых, вводятся полугодовые каникулы по уплате налога на прибыль для промышленности, для реального сектора экономики, для аграриев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в стране экономическую устойчивость и финансовую стабильность.
Об этом: Работа над ошибками: в РФ призвали отменить повышение НДС до 20%
Нефтяной рынок пытается восстановиться после недавних потерь, но потенциал роста существенно ограничен из-за ежедневных новостей о закрытии границ новыми странами, которые приводят к сокращению количества авиарейсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Читайте также: Потенциал роста нефти ограничен
Российская нефть поступит на белорусские НПЗ необычным путём: в порт литовской Клайпеды стал на разгрузку танкер с добытой в России нефтью. После перевалки в хранилища её будут заливать в железнодорожные цистерны, чтобы доставить в приграничный с Россией белорусский город Новополоцк (Витебская область).
Читайте также: Литва разгружает российскую нефть, купленную в Финляндии для Белоруссии
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent после небольшого роста вновь опустилась ниже $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 17 марта.
Читайте также: Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $30
В настоящее время в РФ сложилась напряжённая ситуация, вызванная сразу рядом факторов риска, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он 17 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Надвигается беда: эксперт предупредил о риске социального взрыва в РФ
Рост цены на бензин за год совершенно неприемлем — тем более на фоне недавнего падения цен на сырую нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, когда слушал доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Читайте также: Путин возмутился быстро растущими ценами на бензин
Мировые цены на нефть слегка выросли в ходе торговой сессии 17 марта, Brent удерживается выше $30 после падения до $29 за баррель.
Читайте также: Нефть пытается удержаться выше $30 за баррель
Из-за снижения мировых цен на нефть в Черногории подешевело топливо. По сообщению министерства экономики страны, бензин подешевел на 14 евроцентов.
Читайте подробнее: В Черногории значительно подешевело топливо
Мировые нефтяные цены продолжат снижаться в ответ на намерения России и Саудовской Аравии значительно нарастить добычу и экспорт нефти.
Об этом: Нефть скоро обрушится до $20 за баррель — Commerzbank
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent подешевели на 69 центов (2,30%), до $29,36 за баррель. Чуть ранее в ходе торговой сессии марка опустилась до $29,11 за баррель.
Читайте также: Нефть снова опустилась до $29 за баррель
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года.
Подробности в материале: Цена на нефть Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Читайте также: Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%
Цена нефти, добываемой в Мексике, 17 марта упала до $18,78 — на 22,4%. Об этом сообщает газета El Universal.
Читайте также: Цена мексиканской нефти упала ниже $19
Нынешний кризис — коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов — дает уникальный шанс для тотальной отмены всех экономических санкций кроме введенных СБ ООН, договоренность могла бы быть инициирована странами БРИКС, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
Читайте подробнее: Косачёв: кризис дает шанс глобальной отмене санкций
«Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности», — рассуждает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.
Бюджет России в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Об этом: Бюджет России в 2020 году будет дефицитным — Силуанов
Законопроект, наделяющий правительство РФ дополнительными полномочиями для устранения последствий распространения коронавируса, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Об этом: На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия
Сегодня, 18 марта, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала ниже отметки $28. Так, по данным торгов по состоянию на 12:57 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 2,75% — до $27,62 за баррель.
Читайте также: Цена нефти Brent опустилась ниже $28
Сейчас из-за удара, нанесенного мировому ВВП «борцами» с последствиями коронавируса, глобальная экономика может скатиться в рецессию. Остается надеяться, что наихудший сценарий главы Сбербанка не воплотится в жизнь, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя прогноз Германа Грефа.
Читайте также: Наихудший сценарий Грефа может сбыться
Падение нефтяных котировок продолжается. 18 марта нефть марки Brent опустилась ниже отметки $28 за баррель. Таким образом, она находится в шаге от минимума 2016 года — $27,10 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«Однако даже эти уровни еще не предел. Следующим шагом будет достижение отметки $25 за баррель. Предпосылок для это более чем хватает.
Потребительские цены в России за период с 11 по 16 марта выросли в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Подробности в материале: Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,1%
Увеличение поставок в Венгрию российского газа до 4,2 млрд кубометров в год запросили венгерские власти, сообщил 18 марта глава МИД этой страны Петер Сийярто.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов 18 марта подешевела на 6,51% — до $26,88 за баррель.
Подробности в материале: Цена на нефть Brent опустилась ниже $27 впервые с 2003 года
Если цена на нефть и упадёт ниже 30 долларов за баррель, то долго на этом уровне она продержаться не сможет и снова подрастёт, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который допустил, что при самом негативном сценарии нефть может подешеветь до 30 долларов за баррель и ниже.
Подробности в материале: Цена на нефть может упасть ниже 30 долларов за баррель — прогноз
В условиях нефтяного противостояния с Саудовской Аравией у России больше резервов, а стало быть, больше шансов выйти из этой борьбы победительницей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Читайте подробнее: Шантаж не пройдет: Эр-Рияд рискует проиграть Москве нефтяную войну
Даже при падении нефтяных цен сильно ниже 30 долларов за баррель доллар не подорожает до 100 рублей, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что при самом негативном сценарии доллар может подорожать до 100 рублей.
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Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $24 за баррель впервые с июня 2002 года, свидетельствуют данные торгов 18 марта.
Подробности в материале: Нефть марки WTI упала ниже $24 впервые с 2002 года
Мировые цены на нефть резко просели в ходе торговой сессии 18 марта на Лондонской бирже.
В настоящий момент майские фьючерсы Brent упали в цене на $2,47 (8,60%), до $26,26 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $3,74 пункта (13,68%), до $23,59 за баррель.
Запасы нефти в США достигли объёма 453,737 млн баррелей, сообщает 18 марта Bloomberg.
Это объём по состоянию на 13 марта. Уточняется, что за минувшую неделю нефтяные запасы Штатов пополнились 1,954 млн баррелей.
Подробности в материале: США нарастили запасы нефти
Мировые нефтяные цены продолжают снижаться 18 марта, нефть марки Brent опустилась ниже $26 за баррель.
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent упали в цене на $2,72 (9,47%), до $26,01 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов марка опустилась до $25,98 за баррель.
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent упали в цене на $3,32 (11,56%), до $25,41 за баррель. Чуть ранее марка упала до минимума $25,33 за баррель.
Читайте также: Нефть рухнула до $25 за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, до минимума торгов 18 марта в $24,72 за баррель.
В настоящий момент «мировой эталон» немного восстановился — майские фьючерсы Brent в минусе на $3,49 (12,15%), на отметке $25,24 за баррель.
18 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани заявил, что в течение текущего иранского года (с 21 марта 2019 г.) экономика Ирана испытывала рост без какой-либо зависимости от продажи нефти, хотя страна находилась под максимально возможным давлением ещё с мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Об этом: Рухани: Иран переживает экономический рост, несмотря на давление
Нефть продолжает находиться глубоко в «красной зоне» к концу торговой сессии 18 марта, однако Brent удалось приподняться чуть выше $26 за баррель.
Читайте подробнее: Цены на нефть: Brent восстановилась до $26, WTI — ниже $23 за баррель
Двух и более зайцев можно убить одним выстрелом, только если эти животные выстроились в одну линию. Как подобная ситуация сложилась на всепланетном нефтяном рынке, чем не преминула воспользоваться Россия, рассказывает автор ИА REGNUMМаксим Рева.
Читайте также: Нефтяной обвал оставит Россию в выигрыше?
На российском рынке топлива отсутствуют предпосылки, которые могут влиять на рост цен как в оптовом, так и в розничном сегменте, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Читайте также: В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
Читайте подробнее: В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК
На сегодняшний день в России ничего не предвещает роста цент на бензин и дизельное топливо. Как заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), никаких предпосылок к подорожанию топлива в настоящее время нет. Причём это касается как оптового, так и розничного сегмента.
«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», — отметили в ведомстве.
Об этом: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин в России
Торги по нефти 17 марта закрылись в минусе на 7%. Цена нефти марки Brent падала до минимального с сентября 2003 года значения и составила $24,51 за баррель. Инвесторы избавляются от рискованных активов на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса.
Читайте также: Нефть: есть риск скатиться до отметки $16
Новую волну мирового кризиса надо рассматривать как побуждение к дальнейшей трансформации экономики, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 19 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Не конец света: сумеет ли РФ пережить непростой период дешевой нефти?
Специалисты Сбербанка решили внести немного ясности при помощи расчетов, перекрыв глупости избыточно эмоциональных «звезд» и им подобных, считает экономист Василий Колташов. Об этом он 19 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Экономист призвал граждан РФ не волноваться и не забивать шкафы припасами
Интернет-магазины уже поднимают цены на свою продукцию. Причиной стал обвал рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, в Екатеринбурге один из интернет-магазинов уже объявил о повышении цен на чай и кофе. Продукция подорожает на 7−10%.
«Данная мера является ситуативной и будет пересмотрена в случае усиления рубля», — отмечают в компании.
Подробности в материале: Интернет-магазины поднимают цены из-за обвала рубля
Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин прокомментировал появившиеся в алтайских СМИ данные о том, что из-за падения рубля граждане стали лихорадочно скупать квартиры.
«Да, всплеск есть — на уровне единиц или десятков квартир. Но для рынка он, как вы понимаете, не настолько значим. Более того, по моим данным, количество заявок на ипотеку сейчас примерно такое же, как было в феврале», — пояснил эксперт.
По наблюдениям Дмитрия Дворядкина, чтобы предостеречь людей от паники, сейчас важнее другое.
Об этом: «Не стоит паниковать»: о росте ипотечных ставок в некоторых банках
В Госдуме оценили финансовые методы США по борьбе с последствиями коронавируса.
Об этом: В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги
Мировые цены на нефть после непродолжительного падения на торгах 19 марта начали расти. Так, по состоянию на 10:00 мск апрельские фьючерсы на нефть WTI подскочили на 13,3%, достигнув уровня $23,6 за баррель.
Читайте также: Нефть WTI уверенно пошла вверх
Продолжающаяся паника на мировых рынках загнала нефтяные цены к новым минимумам на торгах 18 марта. Нефть марки Brent обвалилась под отметку $25 за баррель впервые с 2016 года.
Читайте также: Нефть не справится с падением без поддержки
Все социальные обязательства будут выполнены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).
ЦБ начинает продавать валюту из ФНБ, полученную в рамках продажи акций Сбербанка. Заявлялось, что эти средства будут направлены на реализацию национальных проектов и выплату материнского капитала.
Читайте также: В Госдуме заверяют в кризис в выполнении всех социальных обязательств
Для России самые негативные последствия коронавируса связаны не с самой инфекцией, а с карантинными мерами, к которым были вынуждены прибегнуть власти страны, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 марта.
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Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель. С таким заявлением выступил министр нефти страны Тимипре Силва, передаёт Bloomberg.
Читайте подробнее: Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки
Помимо экономических проблем в Китае, вызванных коронавирусом и как следствие вызвавших падение спроса на ресурсы, ввозимые из РФ, её экономика столкнулась с ещё двумя вредными для неё факторами. Об этом 19 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.
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Падение цены на нефть может приостановиться на уровне $15−20 за баррель. Об этом заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.
Подробности в материале: В «Лукойле» допустили падение цены на нефть до $15 за баррель
Власти США вознамерились уберечь от больших убытков свою добычу сланцевой нефти и надеются, что им удастся сделать это за счёт отказа от приобретения российского «чёрного золота». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможность запрета на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК. Необходимость таких шагов власти США обосновывают попытками «ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом».
Читайте также: Ради спасения сланцевой нефти США готовы отказаться от поставок из РФ?
План оперативных мер по поддержке экономики предполагает целый ряд инструментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
«Правительством принят план оперативных мер по поддержке экономики. Этот план предусматривает оказание поддержки действительно ключевым отраслям: авиаперевозке, туризму, это и вопросы торговли, и среднего и малого предпринимательства, субъекты Российской Федерации», — заявил Силуанов.
В наборе целый ряд инструментов, указал министр.
«Это и субсидирование процентных ставок, и отсрочка по оплате налогов, прямые бюджетные вложения, государственные гарантии и, соответственно, сокращение административного воздействия на бизнес. Мы приняли решение не проводить проверки, в том числе налоговые проверки, которые создают дополнительные издержки для бизнеса», — пояснил он.
Подробности в материале: Ради поддержки экономики в РФ снизят число налоговых проверок — Силуанов
Главный фактор, который определяет мировые цены на нефть, это не соглашение РФ с ОПЕК и не вспышка коронавируса, убеждён завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Не ОПЕК и не вирус: назван главный фактор, от которого зависит цена нефти
Нефтяные котировки 19 марта растут более чем на 7% на фоне масштабной поддержки финансовых рынков со стороны центробанков развитых стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Читайте также: Нефть растёт, получив масштабную поддержку
На сегодняшний день последствия кризиса, вызванного пандемией нового типа коронавируса, сложно оценить, однако уже сейчас можно сказать, что он будет беспрецедентным. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
Об этом: Кудрин ожидает беспрецедентный кризис из-за коронавируса
Экономика РФ возвращается в 2016 год, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 19 марта, опубликовав на видеохостинге YouTube видеоролик, в котором рассказал о своём видении ситуации в стране. По мнению Жуковского, в жизнь воплощаются самые мрачные прогнозы.
Читайте подробнее: РФ предсказали новое повышение пенсионного возраста в 2022 году
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун назвал текущую мировую цену на нефть катастрофической.
Читайте подробнее: В «Лукойле» назвали текущую цену на нефть катастрофической
Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении мероприятий, связанных с борьбой с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
Об этом: Правительство получает право финансировать борьбу с вирусом и кризисом
Экономический кризис продлится до тех пор, пока не закончится эпидемия коронавируса, считает экономист Михаил Королюк. Об этом он заявил 19 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Читайте также: Чёрный лебедь? Коронавирус отказались считать причиной падения цен на нефть
Риски от коронавируса для российской экономики менее значимы, чем ущерб от ослабления курса рубля. Об этом 19 марта заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
«Мне абсолютно непонятно, в чём причина паники. По экономике я мог бы сказать следующее: история с девальвацией рубля куда более опасна. И я думаю, паника связана именно с рублём. Обратите внимание, к коронавирусу наш народ относится с лёгкой иронией», — заявил Хазин.
Читайте подробнее: Плохая статистика создала иллюзию больших рисков — Хазин о коронавирусе
Сокращение бюджетных расходов началось в Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, передаёт саудовское государственное информагентство SPA.
В бюджете на 2020 год сокращены пока наименее значимые статьи. Финансирование уменьшено на 50 млрд риалов, что соответствует $13,32. Такая сумма составляет меньше 5% бюджета.
Подробности в материале: Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть
Саудовская Аравия помогает американской экономике, снижая цены на нефть, но наносит ущерб ядерному электорату президента США Дональда Трампа, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в США обсуждается вопрос о введении запрета на поставки нефти из РФ.
Читайте также: Делягин рассказал, что угрожает ядерному электорату Дональда Трампа
Рынок энергоносителей 19 марта вновь пытается найти опору после того, как вместе с новым раундом бегства от риска стоимость черного золота опустилась к новой психологической отметке в $25 по сорту Brent, хотя двумя днями ранее цены были еще на 20% выше на уровне $30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Об этом: Нефть: от $30 до $25 за два дня
Текущая мировая цена на нефть является катастрофической, в этой войне на истощение выиграют США. Об этом 19 марта заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК.
«Коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел от развала сделки ОПЕК+, дает цену примерно от $20 до $25 минус от существующей цены», — сказал Федун.
Читайте подробнее: Федун: в нефтяной войне на истощение выиграют США
В настоящее время в мире существует угроза сегментации нефтяного рынка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американский сенатор Кевин Крамер обратился к главе Белого дома с предложением запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК «из-за предполагаемых попыток ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом».
Подробности в материале: США действительно могут закрыть свой рынок для нефти из РФ — Делягин
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 10 по 16 марта не изменилась и сохранилась на уровне 44,93 рубля, дизельное топливо подешевело в среднем на две копейки — до 48,11 рубля. Об этом сообщает Росстат.
Читайте также: Росстат не зафиксировал роста цен на бензин за неделю
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent поднялись в цене на $1,12 (4,50%), до $26,00 за баррель. Майские фьючерсы WTI подорожали на $2,14 (10,27%), до $22,97 за баррель.
Читайте подробнее: Нефть держится на $26 за баррель
30 млн баррелей являются «первым шагом» для исполнения директивы президента США Дональда Трампа. Резервуары на побережьях Техаса и Луизианы могут вместить 77 миллионов баррелей нефти.
Читайте подробнее: США закупают 30 млн баррелей нефти для стратегического резерва
Высокий уровень экспорта саудовской нефти будет сохранён в течение двух ближайших месяцев, сообщили 19 марта в Saudi Aramco.
Высокий уровень экспорта будет сохраняться за счёт того, что саудиты снизят загрузки внутренней переработки. Таким образом удастся сохранить «потенциал компании по экспорту сырья на рынки».
Читайте также: Эр-Рияд снизит добычу нефти, но сохранит высокий экспорт
Мировые цены на нефть растут 19 марта, на следующий день после падения до многолетних минимумов.
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на $2,32 (9,32%), до $27,20 за баррель. Торги 18 марта завершились для марки на $24,88 за баррель.
В СМИ заговорили эксперты, о существовании которых россияне уже давно забыли, а новые поколения, скорее всего, о них даже и не слышали, так как, когда эти эксперты были у руля — строили в 90-е годы новую страну с новой экономикой, молодые поколения только зарождались, отметим, в малочисленном количестве.
Подробности: Восставшие из прошлого дают советы и пускают слюни по средствам ФНБ
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в 2020 году с прежних $62,5 до $41 за баррель.
Об этом: Fitch снизило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году до $41
«Нефтяная война» из-за разногласий Саудовской Аравии и России по сделке ОПЕК+ ранее привела к падению нефтяных цен до многолетних минимумов.
Об этом: США будут давить на Россию для сокращения добычи нефти — WSJ
Присоединяться к обсуждению вопроса об объёмах добычи нефти американский президент Дональд Трамп собирается, но не теперь, а «когда придёт время», сказал он 19 марта журналистам.
Он дал оценку ситуации с нефтью, назвав её невыгодной для Москвы, где на чёрном золоте «построена вся экономика», а сейчас «самые низкие цены на нефть за десятилетия».
Но и для Эр-Рияда ситуация тоже невыгодная, отметил президент Соединённых Штатов.
Читайте также: Трамп не станет игнорировать нефтяной спор между РФ и саудитами
К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,19 (12,82%), до $28,07 за баррель. Майские фьючерсы WTI подорожали на $4,49 (21,56%), до $25,32 за баррель.
Мировые цены на нефть показывают уверенный рост в ходе торгов 19 марта, Brent выросла на 14%, а WTI — на 24% по отношению к прошлому закрытию.
Подробности в материале: Нефть растет: WTI прибавила 24%, Brent поднялась на 14%
Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal.
Аргументом в пользу санкций является ситуация с ценами на нефть, в которую Штаты намерены вмешаться. Они собираются воздействовать как на Саудовскую Аравию, так и на Россию, пишет издание.
Читайте также: США ищут повод для новых антироссийских санкций
Мировые цены на нефть продолжают активно расти в ходе торгов 19 марта, обе основные марки возвращают позиции, утраченные за несколько сессий падения.
Читайте также: Нефть WTI поднялась на 25%, Brent движется к $30 за баррель
Стоимость мексиканской нефти, поступающей на внешние рынки, снизилась до $14,54 за баррель, 19 марта сообщает мексиканская нефтяная корпорация Pemex.
Читайте подробнее: Цена мексиканской нефти упала до $14,54
Курс рубля отброшен в 2016 год. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков — спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс доллара при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80 — 90 рублей. Если котировки «черного золота» не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления американской валюты, — считает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, слова которого цитирует «КП».
АЗС. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.
Индекс ДоуДжонс в марте 2020 г. пересек черту в 20 000 и достиг минимума с февраля 2017 г., а индекс S&P500 снизился до минимума с октября 1987 г. Поставлены новые рекорды падения на фондовом рынке. Финансовый кризис становится все более очевидным.
Цитата из канала «Экономика».
Сейчас нестабильность на рынках по-прежнему высока. Хотя, если посредством того падения, которое происходит, регуляторам и рынку удастся «переупаковать» балансы, сдуть пузыри и уменьшить leverage, то нельзя исключать, что рынок развернется и вновь начнется устойчивое движение вверх. Коронавирус пришелся очень кстати. Он выполняет свою роль и помогает спровоцировать сдувание пузыря под оправданным предлогом. М. Ершов (ИЭФ, Финуниверситет)
19 марта первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявил, что национализация нефтяной промышленности Ирана в 1951 году открыла новую главу в развитии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Вице-президент: национализация нефти открыла новую главу в развитии Ирана
Акции нефтяных компаний существенно выросли на торгах Московской биржи вслед за повышением стоимости нефти. Бумаги Лукойла в ходе торгов подорожали на 19,5%, до ₽4484,5, акции «Татнефти» — на 16,02%, до ₽446,7, бумаги НОВАТЭКа — на 16,82%, до ₽836,2.
Котировки нефти Brent поднялись на 6,2%, до $26,42 за баррель. Российский рынок акций сегодня предпринял попытку восстановления. Цитата из канала «Экономика».
Деньги [Дарья Антонова © ИА REGNUM].
Ситуация на мировом нефтяном рынке может ухудшится во втором квартале 2020 года, и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет 19 марта Bloomberg со ссылкой на прогнозы американских агентств и банков.
Читайте также: Американские СМИ сообщили о самом мрачном прогнозе цены на нефть
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке». Об этом сообщила The Wall Street Journal.
Читайте также: СМИ узнали о планах США ввести антироссийские санкции из-за нефти
Счетная палата РФ в течение 2020 года проводит мониторинг влияния отдельных актов законодательства Российской Федерации, а также мер правительства РФ, направленных на сдерживание роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Это следует из отчета ведомства.
Читайте подробнее: Счетная палата проводит мониторинг мер по сдерживанию роста цен на бензин
В Госдуме осудили желание США ввести санкции в отношение России из-за падения цен на нефть. Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal.
Об этом: В Госдуме осудили желание США ввести санкции за падение цены на нефть
Согласно данным Росстата «Об объеме производства нефтепродуктов с 9 по 15 марта 2020 года и потребительских ценах на них», в четырёх центрах субъектов Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечался рост цен на бензин автомобильный.
Более всего он подорожал в Горно-Алтайске — на 0,5%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Краснодаре, Майкопе и Брянске — на 0,1%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве с 9 по 15 марта 2020 года бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 49,60 до 54,83 рубля за литр.
В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,60 до 43,76 рубля, марки АИ-95 — от 44,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,80 до 54,86 рубля за литр (Росстат).
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») не согласен с оценкой главой Минфина Антоном Силуановым прочности федерального бюджета в связи с экономическим кризисом на фоне распространения коронавируса.
Читайте также: Журавлёв: экономика России держится на честном слове
Нефть может подешеветь до $20 за баррель, но возможны и более худшие варианты развития событий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
В Goldman Sachs прогнозируют снижение стоимости Brent до $20 за баррель, в Citigroup — до $17 и ниже. В самом худшем случае нефть может упасть в цене до $5 или даже до отрицательных значений в некоторых регионах в силу нехватки хранилищ и трудностей с логистикой.
Подробности в материале: Bloomberg: эксперты допускают падение до $5 цены на нефть
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов для защиты от кризиса и поддержки спроса призвал проиндексировать зарплаты и пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.
Об этом: Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае текущего года подорожал на 6% и стал стоить $30,2 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 5,2%, до $27,3 за баррель.
Об этом: Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Точечными мерами в борьбе с кризисом не обойтись, необходимы решительные шаги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В Госдуме призывают к решительным шагам помощи населению в кризис
Экономический кризис не должен останавливать Россию в борьбе с бедностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте подробнее: Миронов: Россия не имеет права в кризис отказаться от борьбы с бедностью
Глобальная рецессия началась, и векторы мировой экономики резко поменялись. Нас ждет полный передел нефтяной сферы, смена стран-лидеров на развитых и развивающихся рынках, общий дефицит товаров, а также закрытые границы государств как во времена «железного занавеса» (цитата из канала nebrexnya).
«Мессояханефтегаз» увеличил годовой объем нефтедобычи на 22%. Фото gazprom-neft.ru.
Российский президент Владимир Путин пока не планирует переговоров с руководством Саудовской Аравии. Об этом сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также опроверг сообщения о том, что Путин якобы отказался говорить по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+. Такие утверждения появились ранее в телеграм-каналах.
Подробности в материале: Песков: в планах Путина нет разговора с властями Саудовской Аравии
В России на фоне ситуации с коронавирусом вырос спрос на беззалоговые кредиты и на ипотеку. Согласно данным банка «Открытие», только за последнюю неделю — с 13 по 19 марта — этот показатель увеличился на 15% и 20% соответственно. Также значительно — на 25% — вырос объём денег, снятых в банкоматах.
Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко:
«Владимир Путин дал четкое поручение: цены на нефтепродукты должны быть стабильны. Я на 95% уверен, что так и будет. Пока проблемы есть только у нефтяных компаний. Они терпят большие убытки в связи с сокращением поставок нефти на экспорт до 30% и падением цены. Если раньше они продавали за 50−60 долларов за баррель, то сейчас — 25−30 долларов».
Цитата ИА «Амител».
Газпром-нефть. Фото gazprom-neft.ru.
Рубль начал понемногу укрепляться к доллару США. Так, американская валюта потеряла 1,3%. Таковы данные торгов на Московской бирже по состоянию на 12:03 20 марта. Так, доллар в настоящее время торгуется на уровне 77,7 рубля. Снизился и курс евро — на 0,8%. За европейскую валюту дают 83,7 рубля.
Читайте также: Курс доллара упал ниже 77 рублей
Песков о «нефтяной войне с Саудовской Аравией»: «Россия ни с кем войну не ведет. И мы исходим из заявлений руководства Саудовской Аравии, что она тоже никаких войн не ведёт».
Неприятная, но не катастрофическая ситуация сложилась на рынке нефти. У России есть запас прочности, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, можно согласиться с оценкой о весьма неприятной для РФ ценовой конъюнктуре. Однако говорить о катастрофе для России в среднесрочной перспективе нельзя, так как в течение нескольких лет у страны есть запас прочности, который позволит выполнить все социальные обязательства и планы по развитию.
Об этом: В Кремле не считают низкие цены на нефть «катастрофой»
В Кремле не могут обнародовать подробности инструкций, которые получает от президента Владимира Путина министр энергетики Александр Новак в связи с переговорами с ОПЕК. Об этом сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков отказался раскрыть инструкции Путина Новаку по переговорам с ОПЕК
Комплекс зданий государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Информационные вбросы о новых санкциях США против России подверг критике пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 20 марта.
Он заявил, что не хочет комментировать публикацию о рассматриваемых в США санкциях, направленных на стабилизацию рынка нефти. По его словам, «это скорее относится к категории весеннего обострения», которое коронавирус вызвал у страдающих русофобией.
Об этом: Песков связал вбросы о санкциях США с обострением русофобии из-за вируса
В Госдуме отменили двойные стандарты в желании США ввести санкции «за нефть» в отношении России, а не Саудовской Аравии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.
Читайте также: В Госдуме возмущены двойными стандартами по «наказанию за нефть»
Главный исполнителный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что рынок нефти сейчас переживает вмешательство политических факторов, а не экономических.
ЦБ отслеживает ситуацию на рынке с учетом эффекта от ОПЕК+, в РФ накоплена устойчивость экономики, которая позволяет выдержать ситуацию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители.
Об этом: Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent после роста выше $30 вновь опустилась ниже $28 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 20 марта.
Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
Читайте подробнее: Нефть WTI просела до $25 за баррель
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (регулятор нефти в штате) Райана Ситтона поучаствовать в заседании организации. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил сам Ситтон. Ожидается, что мероприятие состоится в июне.
Согласно данным торгов, цена нефти Brent снижается более чем на 5% — до $26,94 за баррель.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $27 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов.
Подробности в материале: Цена на нефть Brent опустилась ниже $27
Формат ОПЕК+ утратил своё значение, на баланс нефтяного рынка стали влиять другие факторы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Читайте также: Глава «Роснефти» заявил, что ОПЕК+ утратила значение для нефтяного рынка
В России изначально были готовы к беспрецедентному падению цен на нефть, ещё на этапе обсуждения сделки ОПЕК+, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».
Читайте также: В России были готовы к обвалу цен на нефть, заявил Сечин
20 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская нация в течение только что завершившегося года сумела создать целую эпопею, управляя экономикой страны, не полагаясь на нефтяные доходы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте подробнее: Президент высоко оценил отход экономики Ирана от нефтяной зависимости
Американская газета The New York Times считает, что российская экономика вполне способна выдержать мировой кризис, так как после введения Западом санкций она стала более стрессоустойчивой.
Об этом: The New York Times: Экономика России переживет новый мировой кризис
Россия не стремилась к обрушению цен на нефть и разрыву договора ОПЕК+, прежде всего это была инициатива арабской стороны. Об этом сказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте также: В РФ обвинили арабских партнёров в обвале цен на нефть и развале ОПЕК+
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
Читайте также: Белоусов: в падении цен на нефть виноваты «арабские партнеры»
Из нынешнего кризиса, который развивается на фоне коронавируса, человечество выйдет другим, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Читайте подробнее: Шеин: Из нынешнего кризиса человечество выйдет другим
Мировые цены на нефть в ходе торгов упали на 7—8% — RT.
Имея в своем распоряжении более 450 миллиардов долларов валютных резервов, Россия может с легкостью пережить еще пять лет с ценой на нефть в районе 30 долларов за баррель, не истощив при этом свои запасы, пишет автор The National Interest. Однако он находит повод, чтобы в ярких красках обрисовать негативный прогноз для России (ИноСМИ):
«Рост инфляции, повышение цен и снижение покупательской способности населения уже стали неизбежными в связи с распространением COVID-19 и падением мировых цен на нефть, и они неминуемо отразятся на политической стабильности и результатах выборов в России».
Мировые цены на нефть сегодня, 23 марта, на открытии торгов резко пошли вниз. Согласно данным бирж, снижение составило почти 9%. Так, по состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent подешевели более чем на 8% — до $25,13 за баррель. После этого нефть вновь пошла в рост.
Читайте подробнее: Нефть Brent восстанавливается после обвала на 8%
Когда предусматривалась эта дата, ничто не предвещало форс-мажора — нефтяного шока и эпидемии коронавируса. Казалось, вся процедура пройдет как по маслу. Но сейчас появился вопрос в связи с тем, что в медийном пространстве укрепляется «партия за перенос сроков голосования», пишет buzoters_and_crows:
«На наш взгляд, перенос голосования на более поздний срок будет иметь больше негативных последствий, чем положительных. Главная опасность — это возможность развития экономического кризиса от резкого снижения цен на нефть».
Цены на нефть упали 23 марта из-за распространения коронавируса в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствует восстановлению котировок черного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Об этом: Цены на нефть упали из-за распространения коронавируса в США и Европе
В Госдуме видят перспективы усиления социальной направленности федерального бюджета на 2020−2022 годы.
Подробности в материале: Журавлёв: у правительства есть шанс социально ориентировать бюджет
Факел нефтепромысла. © Фото ИА Красная Весна.
Российские нефтяники могут возобновить поставки в Белоруссию с 1 апреля — Reuters.
председатель Счетной палаты России (СП) Алексей Кудрин заявил, что не ожидает секвестра региональных бюджетов в РФ даже при цене нефти ниже $35, возможно перераспределение приоритетов в расходах.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавирсуа и экономической ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте подробнее: Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета
В 2020 году будет сложно достигнуть показателей, заложенных в национальных проектах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Подробности в материале: Счетная палата и Минфин обсуждают измнение доли регионов в нацпроектах
Алексей Кудрин. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Подробности в материале: Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом
Рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Требования Саудовской Аравии о дополнительном снижении нефтедобычи были для России абсолютно невыгодными и бессмысленными, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер министра РФ Алексея Белоусова, который возложил ответственность за обвал цен на нефть на «арабских партнёров» РФ.
Об этом: Делягин назвал абсолютно неожиданным демарш Саудовской Аравии против РФ
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал правительство РФ и ФАС не допустить роста цен на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте подробнее: Зюганов призвал власти РФ не допустить роста цен на бензин
У России есть серьёзный запас прочности для того, чтобы выдержать нефтяную войну, навязанную ей Саудовской Аравией. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Читайте подробнее: Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу — Делягин
Президент России Владимир Путин не намерен первым идти на мировую с Саудовской Аравией, ступившей на тропу «нефтяной войны» после развала сделки ОПЕК+.
Хотя цена российской нефти Urals с 50 долларов падала ниже 20, рубль пережил рекордную с 2014 года девальвацию, а экономика РФ вместо «прорыва» к мировым темпам роста катится в рецессию и обнищание людей, Путин уверен в своей способности пережить кризис и «продержаться» дольше саудитов в войне на истощение,рассказали Bloomberg источники, знакомые с позицией Кремля.
Страны ОПЕК исключительно редко соблюдают свои собственные ограничения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: Если бы РФ уступила Саудовской Аравии, то потеряла бы свои рынки — Делягин
Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что рост добычи нефти в апреле в условиях влияния коронавируса на ситуацию на рынке нецелесообразен.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы ВладимирЖириновский призвал воспользоваться ситуацией и национализировать все основные отрасли экономики России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.
Читайте также: Жириновский призвал национализировать энергетику и промышленность
Глава «Татнефти» Наиль Маганов после совещания нефтяников в Минэнерго РФ заявил, что Россия не выходила из соглашения по ОПЕК, и на сегодняшний день «Россия выдерживает свою квоту по соглашению».
«Невероятный кризис» может наступить в Саудовской Аравии при условии, что текущий уровень цен на нефть сохранится несколько лет, пишет экономические обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг на страницах издания.
Читайте также: В Bloomberg предсказали «невероятный кризис» в Саудовской Аравии
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) 24 марта в начале торгов составляла $27,5 за баррель. Продолжив рост, она достигла $28,35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читайте также: Нефть Brent подобралась к отметке $28 за баррель
Рынок нефти, скорее всего уже выработал свой ресурс падения. Об этом 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Василий Колташов, комментируя ситуацию со снижением стоимости черного золота.
Подробности в материале: Дальше падать некуда: экономист объяснил, почему нефть перестанет дешеветь
Даже если бы Россия и Саудовская Аравия смогли договориться и заключить соглашение о снижении объемов добычи, то цены на нефть все равно пошли бы вниз. Об этом 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Василий Колташов.
Подробности в материале: Обвал цен на нефть был неизбежен — экономист Василий Колташов
24 марта в ходе торгов на на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае прибавила 3,8% и по состоянию на 07:21 АМ составила $28,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читайте подробнее: Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель
В настоящий момент состояние американской экономики зависит от того, сколько долларов вольёт в неё Федеральная резервная система США. Об этом 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Василий Колташов.
Читайте подробнее: Обвал на пороге: фондовому рынку США предсказали очень серьёзное падение
Минтруд на фоне коронавируса и экономической ситуации пока не наблюдает роста задолженности по заработной плате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета Совфеда по соцполитике.
Об этом: Минтруд пока не фиксирует роста задолженности по зарплате
Проверки на нарушение трудового законодательства продолжатся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета Совфеда по соцполитике.
Читайте также: В России пройдут проверки на нарушение трудового законодательства
Минфин считает, что регионы должны помогать людям в нынешней кризисной ситуации по примеру Москвы, где на фоне коронавируса пожилым людям обещают 4 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте также: Минфин: регионы России сейчас должны поддерживать людей
Министерство финансов России планирует ввести отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, однако такая мера может губительно отразиться на целых отраслях российской экономики — вместо этого необходимы полноценные налоговые каникулы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 марта заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на расширенном заседании комитета.
«Вы всё время говорите об отсрочке. А что такое отсрочки, если они закрыты? Как они могут отсрочить? Это нужно кардинально принимать решение уже. Как они могут платить? Я не зря вам говорю о налоге на имущество. Они закрылись. Как им дальше жить? Если мы им не дадим сейчас каникулы, если каникулы не дадим целиком, гостиничный бизнес целиком остановился — там нет уже денег», — заявил Кутепов.
«Я могу перечислять через запятую все эти… как им жить дальше? Я вам говорю о налоге на имуществе, самый стратегический налог сейчас. Он глобальный, практически. Зарплата на втором месте», — подчеркнул он. В ответ заместитель главы Минфина Андрей Иванов отметил, что в отношении указанных налогов есть информация в Минфине. По его словам, цена каждого из решения составляет несколько сотен миллиардов рублей — цифры, значимые как для федерального, так и для регионального бюджета и для выполнения властями своих обязательств. «Я вам говорю о людях. О людях, предпринимателях. Не о бюджете. Мы с вами должны совместно принять решение, какой уровень поддержки мы будем оказывать», — подчеркнул Кутепов.
Перед этим Иванов указал, что Минфин планирует вскоре выступить «со всеми разъяснениями, чтобы было понятно, в каком порядке отсрочка по налоговым платежам или реструктуризация возможны для субъектов предпринимательской деятельности».
Подробности в материале: В Совфеде требуют введения налоговых каникул для малого и среднего бизнеса
Член Совфеда Олег Ткач назвал вредительством вбросы об ограничениях на выдачу денег в банкоматах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
«Наши СМИ немножко нагнетают. Речь идет о специальных банкоматах, которые работают постоянно (в режиме) загрузка — выгрузка денег, и ЦБ рекомендует (меры в сфере) санитарии. Хотя сущностно такие новости надо готовить. Я разделяю возмущение, но не всё так ужасно было — просто как торпеды сейчас в экономику страны», — сказал парламентарий в ходе заседания комитета Совфеда по экономполитике.
Об этом: Ткач: рекомендациями по банкоматам ЦБ запустил торпеду в экономику страны
На фоне очень тяжелейших условий антикризисные меры поддержки, предлагаемые со стороны правительства и, в частности, министерства финансов, выглядят совершенно недостаточными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 марта заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов на расширенном заседании комитета.
«В каждом регионе свои сложности. Они есть и они очень серьёзные. Мы всегда ратуем за какие-то предложения, которые от правительства исходят и непосредственно от Министерства финансов. Но эта ситуация требует иного восприятия. Мне кажется, вы даже в бытовом плане должны понимать, насколько всё серьёзно: что люди оказываются без работы и перспективы, главное, у них нету», — заявил Кутепов.
Он отметил, что необходимо вынести на рассмотрение более масштабные меры экономической поддержки.
«Может мы посмотрим другой вариант? Поддержки непосредственно людей, которые выходят на биржу труда так называемую? Вот ликвидируется предприятие и у каждого, мы понимаем, есть меры поддержки. Может, вы её предусмотрите? Мы должны каждого нашего гражданина, который оказывается в трудной ситуации, начать поддерживать», — подчеркнул он.
«Мы всегда прислушивались к Министерству финансов, но сейчас ситуация другая. Мы всегда собирали фонды. Аккумулировали их. Может, пора уже в другую сторону?» — отметил Кутепов.
Подробности в материале: «Поддержать каждого»: в Совфеде критикуют антикризисные меры правительства
Член Совфеда Владимир Кравченко осудил меры Минфина, направленные на стабилизацию экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
«У нас Министерство финансов, как всегда, опаздывает, к сожалению. То есть никаких антикризисных программ вовремя не было принято. Сейчас, к сожалению, это битьё по хвостам», — заявил Кравченко в ходе расширенного заседания комитета Совфеда по экономполитике.
Читайте подробнее: Член Совфеда: Минфин бьет по хвостам, предприятия России на грани остановки
Мониторинг цен в магазинах проводится в ежедневном, но по объективным причинам цены как на импортную, так и на отечественную продукцию будут расти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 марта, глава группы компаний «Реалъ» Александр Мышинский, комментируя высказывания представителей ФАС и министерства сельского хозяйства.
Ранее руководители Федеральной антимонопольной службы заявили о предстоящих проверках цен на социально значимые продукты питания. В министерстве сельского хозяйства в свою очередь отметили, что, по их данным, резких скачков цен на продукты и дефицита в настоящий момент не наблюдается, а контроль за ситуацией будет продолжен.
Мировая экономика в 2020 году вместо даже минимального роста может показать спад. Об этом 24 марта заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, с учётом сегодняшних обстоятельств с распространением коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним, глобальная экономика по итогам 2020 года может не показать даже минимального роста.
На Белоруссию надвигается экономический шторм, запоздалая реакция на который может привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями. К такому выводу пришли аналитики «Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра» BEROC Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.
В частности, нефтяной шок от снижения поставок нефти привёл к падению ВВП на 0,6% в январе-феврале 2020 года, снижению экспортной выручки и бюджетных поступлений. Этот фактор дополнил резкий спад цен на нефть, что предопределяет снижение цен на экспортируемые Белоруссию нефтепродукты и ведёт к усугублению экономического спада в России.
Нефть марки Brent 24 марта торгуется выше $28 за баррель, превысив максимум вчерашнего дня. Однако в целом ситуация не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«По-прежнему превалирует нисходящая тенденция. Первая цель — обновление локального минимума прошлой недели — $24,52 за баррель.
Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает снижения средней цены на нефть марки Brent в 2020 году до $40−45, в 2021 году — до $50−55 за баррель.
Подробности в материале: Moody’s понизило прогноз. по цене на нефть в 2020—2021 годах
Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).
Читайте подробнее: В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан
На фоне коронавируса и кризиса депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте также: Депутат Госдумы предложил повысить МРОТ и дать денег гражданам РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что в сложное время парламентарии должны активизировать работу для защиты страны от новых вызовов, дистанционно это сделать невозможно, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте подробнее: Володин: Госдума не может работать дистанционно в сложное время
Самые неприятные последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, ещё только ждут граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Об этом: Худшее, конечно, впереди: правительству РФ пора распечатать «кубышку» ФНБ?
Нефтеперерабатывающая установка© ИА Красная Весна">
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом просил того не навредить Соединённым Штатам при обрушении цен на нефтяных рынках, пишет газета Politico.
Читайте также: Трамп просил Саудовскую Аравию не вредить США снижением цены на нефть — СМИ
Торги по нефти 24 марта завершились ростом на 0,50%, до $27,60. Участники рынка получили позитивный сигнал от ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Законопроект о реструктуризации долгов пострадавших от коронавируса заемщиков подготовила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Читайте подробнее: Законопроект о реструктуризации долгов разработан в Госдуме
Экономику США ждёт беспрецедентный коллапс со времён Великой депрессии, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он сообщил 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Американской экономике предсказали «суперрецессию» и «суперпровал»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение о поддержке цветоводства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Подробности в материале: Мишустина просят помочь российским цветоводам
Распространение коронавируса может оказать более негативное влияние на экономику России, чем снижение цен на нефть. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg.
Читайте также: Костин сравнил влияние цен на нефть и коронавируса на экономику России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не ожидает роста экономики России в 2020 году, помощь субъектам РФ возможна в виде дотаций, как во время финансового кризиса 2008−2009 гг., передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Читайте подробнее: Алексей Кудрин не исключил реструктуризации долгов регионов на фоне кризиса
На фоне экономического кризиса под ударом окажутся также и доходы субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
«В этом году мы ожидаем сложную экономическую ситуацию. Возможно, у нас не будет экономического роста в этом году. Возможно, у нас уменьшатся доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», — заявил Кудрин.
«В 2019 году 72 региона являлись получателями дотаций на выравнивание, при этом межбюджетные трансферты выросли с учётом национальных проектов, но связанность этих ресурсов из федерального бюджета увеличилась. То есть субъекты могут меньше распоряжаться средствами по своему усмотрению. Мы комплексно проанализируем эту ситуацию», — подчеркнул он.
Об этом: Регионы РФ могут столкнуться с новыми финансовыми трудностями — Кудрин
В Госдуме намерены оперативно обсудить законопроекты, направленные на поддержку экономики и на борьбу с коронавирусом, этому будет посвящено заседание Совета Думы 26 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также: Совет Думы ждет от правительства РФ инициатив в поддержку бизнеса и граждан
Сценарий нулевого роста ВВП в России в 2020 году весьма вероятен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
«В этом году мы ожидаем сложную экономическую ситуацию. Возможно, у нас не будет экономического роста в этом году. Возможно, у нас уменьшатся доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», — заявил Кудрин.
По его словам, экономические проблемы ставят в повестку дня федеральную помощь регионам.
«Проблемы коронавируса, его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведёт к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономического роста», — указал глава Счётной палаты.
Подробности в материале: Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
Экономическая ситуация, уход многих предприятий на карантин влияет на жизнеспособность бизнеса, даже крупные предприятия столкнулись с рядом проблем, в Совфеде предлагают конкретные меры для облегчения положения бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
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