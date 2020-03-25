15:51 19.03.2020

Саудовская Аравия помогает американской экономике, снижая цены на нефть, но наносит ущерб ядерному электорату президента США Дональда Трампа, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в США обсуждается вопрос о введении запрета на поставки нефти из РФ.

[[[quote-21]]]

Читайте также: Делягин рассказал, что угрожает ядерному электорату Дональда Трампа

Рынок энергоносителей 19 марта вновь пытается найти опору после того, как вместе с новым раундом бегства от риска стоимость черного золота опустилась к новой психологической отметке в $25 по сорту Brent, хотя двумя днями ранее цены были еще на 20% выше на уровне $30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган .

«Коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел от развала сделки ОПЕК+, дает цену примерно от $20 до $25 минус от существующей цены», — сказал Федун.

Текущая мировая цена на нефть является катастрофической, в этой войне на истощение выиграют США. Об этом 19 марта заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК.

16:13 19.03.2020

В настоящее время в мире существует угроза сегментации нефтяного рынка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американский сенатор Кевин Крамер обратился к главе Белого дома с предложением запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК «из-за предполагаемых попыток ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом».

[[[quote-22]]]

Подробности в материале: США действительно могут закрыть свой рынок для нефти из РФ — Делягин

16:27 19.03.2020 Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 10 по 16 марта не изменилась и сохранилась на уровне 44,93 рубля, дизельное топливо подешевело в среднем на две копейки — до 48,11 рубля. Об этом сообщает Росстат. Читайте также: Росстат не зафиксировал роста цен на бензин за неделю

16:29 19.03.2020 К настоящему моменту майские фьючерсы Brent поднялись в цене на $1,12 (4,50%), до $26,00 за баррель. Майские фьючерсы WTI подорожали на $2,14 (10,27%), до $22,97 за баррель. Читайте подробнее: Нефть держится на $26 за баррель

16:56 19.03.2020 30 млн баррелей являются «первым шагом» для исполнения директивы президента США Дональда Трампа. Резервуары на побережьях Техаса и Луизианы могут вместить 77 миллионов баррелей нефти. Читайте подробнее: США закупают 30 млн баррелей нефти для стратегического резерва

17:02 19.03.2020 Высокий уровень экспорта саудовской нефти будет сохранён в течение двух ближайших месяцев, сообщили 19 марта в Saudi Aramco. Высокий уровень экспорта будет сохраняться за счёт того, что саудиты снизят загрузки внутренней переработки. Таким образом удастся сохранить «потенциал компании по экспорту сырья на рынки». Читайте также: Эр-Рияд снизит добычу нефти, но сохранит высокий экспорт

17:46 19.03.2020 Вход на нефтеперерабатывающий завод в Порт-Харкорте. Нигерия sixoone

19:09 19.03.2020 Мировые цены на нефть растут 19 марта, на следующий день после падения до многолетних минимумов. К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли в цене на $2,32 (9,32%), до $27,20 за баррель. Торги 18 марта завершились для марки на $24,88 за баррель. Об этом: Brent восстановилась до $27, WTI выросла на 20%

19:53 19.03.2020 В СМИ заговорили эксперты, о существовании которых россияне уже давно забыли, а новые поколения, скорее всего, о них даже и не слышали, так как, когда эти эксперты были у руля — строили в 90-е годы новую страну с новой экономикой, молодые поколения только зарождались, отметим, в малочисленном количестве. Подробности: Восставшие из прошлого дают советы и пускают слюни по средствам ФНБ

20:16 19.03.2020 Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в 2020 году с прежних $62,5 до $41 за баррель. Об этом: Fitch снизило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году до $41

20:40 19.03.2020 «Нефтяная война» из-за разногласий Саудовской Аравии и России по сделке ОПЕК+ ранее привела к падению нефтяных цен до многолетних минимумов. Об этом: США будут давить на Россию для сокращения добычи нефти — WSJ

20:48 19.03.2020 Присоединяться к обсуждению вопроса об объёмах добычи нефти американский президент Дональд Трамп собирается, но не теперь, а «когда придёт время», сказал он 19 марта журналистам. Он дал оценку ситуации с нефтью, назвав её невыгодной для Москвы, где на чёрном золоте «построена вся экономика», а сейчас «самые низкие цены на нефть за десятилетия». Но и для Эр-Рияда ситуация тоже невыгодная, отметил президент Соединённых Штатов. Читайте также: Трамп не станет игнорировать нефтяной спор между РФ и саудитами

20:49 19.03.2020 К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,19 (12,82%), до $28,07 за баррель. Майские фьючерсы WTI подорожали на $4,49 (21,56%), до $25,32 за баррель. Об этом: Нефть восстановилась до $28 за баррель

20:56 19.03.2020 Мировые цены на нефть показывают уверенный рост в ходе торгов 19 марта, Brent выросла на 14%, а WTI — на 24% по отношению к прошлому закрытию. Подробности в материале: Нефть растет: WTI прибавила 24%, Brent поднялась на 14%

21:34 19.03.2020 Нефтедобыча. Фото: Павел Редин ИА Красная Весна

22:09 19.03.2020 Новые антироссийские санкции могут быть введены со стороны Соединённых Штатов, пишет 19 марта The Wall Street Journal. Аргументом в пользу санкций является ситуация с ценами на нефть, в которую Штаты намерены вмешаться. Они собираются воздействовать как на Саудовскую Аравию, так и на Россию, пишет издание. Читайте также: США ищут повод для новых антироссийских санкций

22:10 19.03.2020 Мировые цены на нефть продолжают активно расти в ходе торгов 19 марта, обе основные марки возвращают позиции, утраченные за несколько сессий падения. Читайте также: Нефть WTI поднялась на 25%, Brent движется к $30 за баррель

01:54 20.03.2020 Стоимость мексиканской нефти, поступающей на внешние рынки, снизилась до $14,54 за баррель, 19 марта сообщает мексиканская нефтяная корпорация Pemex. Читайте подробнее: Цена мексиканской нефти упала до $14,54

06:26 20.03.2020 Курс рубля отброшен в 2016 год. Банк России увеличил объем продаж валюты, но это не остановило игроков — спрос на валюту очень высокий. Равновесный курс доллара при цене на нефть в $25 за баррель, по нашему мнению, находится в диапазоне 80 — 90 рублей. Если котировки «черного золота» не отскочат, то нельзя исключать дальнейшего укрепления американской валюты, — считает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, слова которого цитирует «КП».

07:07 20.03.2020 АЗС. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

07:07 20.03.2020 Индекс ДоуДжонс в марте 2020 г. пересек черту в 20 000 и достиг минимума с февраля 2017 г., а индекс S&P500 снизился до минимума с октября 1987 г. Поставлены новые рекорды падения на фондовом рынке. Финансовый кризис становится все более очевидным. Цитата из канала «Экономика».

07:08 20.03.2020 Сейчас нестабильность на рынках по-прежнему высока. Хотя, если посредством того падения, которое происходит, регуляторам и рынку удастся «переупаковать» балансы, сдуть пузыри и уменьшить leverage, то нельзя исключать, что рынок развернется и вновь начнется устойчивое движение вверх. Коронавирус пришелся очень кстати. Он выполняет свою роль и помогает спровоцировать сдувание пузыря под оправданным предлогом. М. Ершов (ИЭФ, Финуниверситет)

07:48 20.03.2020 19 марта первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявил, что национализация нефтяной промышленности Ирана в 1951 году открыла новую главу в развитии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Вице-президент: национализация нефти открыла новую главу в развитии Ирана

08:09 20.03.2020 Акции нефтяных компаний существенно выросли на торгах Московской биржи вслед за повышением стоимости нефти. Бумаги Лукойла в ходе торгов подорожали на 19,5%, до ₽4484,5, акции «Татнефти» — на 16,02%, до ₽446,7, бумаги НОВАТЭКа — на 16,82%, до ₽836,2. Котировки нефти Brent поднялись на 6,2%, до $26,42 за баррель. Российский рынок акций сегодня предпринял попытку восстановления. Цитата из канала «Экономика».

08:10 20.03.2020 Деньги [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

08:13 20.03.2020 Ситуация на мировом нефтяном рынке может ухудшится во втором квартале 2020 года, и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет 19 марта Bloomberg со ссылкой на прогнозы американских агентств и банков. Читайте также: Американские СМИ сообщили о самом мрачном прогнозе цены на нефть

08:19 20.03.2020 Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке». Об этом сообщила The Wall Street Journal. Читайте также: СМИ узнали о планах США ввести антироссийские санкции из-за нефти

09:17 20.03.2020 Счетная палата РФ в течение 2020 года проводит мониторинг влияния отдельных актов законодательства Российской Федерации, а также мер правительства РФ, направленных на сдерживание роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Это следует из отчета ведомства. Читайте подробнее: Счетная палата проводит мониторинг мер по сдерживанию роста цен на бензин

09:27 20.03.2020 В Госдуме осудили желание США ввести санкции в отношение России из-за падения цен на нефть. Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal. Об этом: В Госдуме осудили желание США ввести санкции за падение цены на нефть

09:31 20.03.2020 Согласно данным Росстата «Об объеме производства нефтепродуктов с 9 по 15 марта 2020 года и потребительских ценах на них», в четырёх центрах субъектов Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Горно-Алтайске — на 0,5%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Краснодаре, Майкопе и Брянске — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

09:32 20.03.2020 На наблюдаемых АЗС в Москве с 9 по 15 марта 2020 года бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,66 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 49,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,60 до 43,76 рубля, марки АИ-95 — от 44,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,80 до 54,86 рубля за литр (Росстат).

09:35 20.03.2020 Динамика потребительских ценна бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации) в процентах 2 марта 10 марта 16 марта 16 марта 2020 г. к концу к предыдущей дате регистрации февраля 2020 г. декабря 2019 г. Бензин автомобильный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 в том числе: марки АИ-92 100,1 100,0 100,0 100,0 100,5 марки АИ-95 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 марки АИ-98 100,0 100,0 100,0 100,1 100,2 Дизельное топливо 100,0 100,0 100,0 99,9 100,4 (Данные Росстата с 9 по 15 марта 2020 года),

09:35 20.03.2020 Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») не согласен с оценкой главой Минфина Антоном Силуановым прочности федерального бюджета в связи с экономическим кризисом на фоне распространения коронавируса. Читайте также: Журавлёв: экономика России держится на честном слове

10:20 20.03.2020 Нефть может подешеветь до $20 за баррель, но возможны и более худшие варианты развития событий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов. В Goldman Sachs прогнозируют снижение стоимости Brent до $20 за баррель, в Citigroup — до $17 и ниже. В самом худшем случае нефть может упасть в цене до $5 или даже до отрицательных значений в некоторых регионах в силу нехватки хранилищ и трудностей с логистикой. Подробности в материале: Bloomberg: эксперты допускают падение до $5 цены на нефть

10:30 20.03.2020 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов для защиты от кризиса и поддержки спроса призвал проиндексировать зарплаты и пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта. Об этом: Сергей Миронов призвал провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

10:35 20.03.2020 Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае текущего года подорожал на 6% и стал стоить $30,2 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 5,2%, до $27,3 за баррель. Об этом: Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель

10:36 20.03.2020 Точечными мерами в борьбе с кризисом не обойтись, необходимы решительные шаги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме призывают к решительным шагам помощи населению в кризис

10:42 20.03.2020 Экономический кризис не должен останавливать Россию в борьбе с бедностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте подробнее: Миронов: Россия не имеет права в кризис отказаться от борьбы с бедностью

10:46 20.03.2020 Глобальная рецессия началась, и векторы мировой экономики резко поменялись. Нас ждет полный передел нефтяной сферы, смена стран-лидеров на развитых и развивающихся рынках, общий дефицит товаров, а также закрытые границы государств как во времена «железного занавеса» (цитата из канала nebrexnya).

10:47 20.03.2020 «Мессояханефтегаз» увеличил годовой объем нефтедобычи на 22%. Фото gazprom-neft.ru.

11:32 20.03.2020 Российский президент Владимир Путин пока не планирует переговоров с руководством Саудовской Аравии. Об этом сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также опроверг сообщения о том, что Путин якобы отказался говорить по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+. Такие утверждения появились ранее в телеграм-каналах. Подробности в материале: Песков: в планах Путина нет разговора с властями Саудовской Аравии

12:04 20.03.2020 В России на фоне ситуации с коронавирусом вырос спрос на беззалоговые кредиты и на ипотеку. Согласно данным банка «Открытие», только за последнюю неделю — с 13 по 19 марта — этот показатель увеличился на 15% и 20% соответственно. Также значительно — на 25% — вырос объём денег, снятых в банкоматах. Об этом: Жители России стали чаще снимать наличные

12:20 20.03.2020 Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко: «Владимир Путин дал четкое поручение: цены на нефтепродукты должны быть стабильны. Я на 95% уверен, что так и будет. Пока проблемы есть только у нефтяных компаний. Они терпят большие убытки в связи с сокращением поставок нефти на экспорт до 30% и падением цены. Если раньше они продавали за 50−60 долларов за баррель, то сейчас — 25−30 долларов». Цитата ИА «Амител».

12:20 20.03.2020 Газпром-нефть. Фото gazprom-neft.ru.

12:23 20.03.2020 Рубль начал понемногу укрепляться к доллару США. Так, американская валюта потеряла 1,3%. Таковы данные торгов на Московской бирже по состоянию на 12:03 20 марта. Так, доллар в настоящее время торгуется на уровне 77,7 рубля. Снизился и курс евро — на 0,8%. За европейскую валюту дают 83,7 рубля. Читайте также: Курс доллара упал ниже 77 рублей

12:58 20.03.2020 Песков о «нефтяной войне с Саудовской Аравией»: «Россия ни с кем войну не ведет. И мы исходим из заявлений руководства Саудовской Аравии, что она тоже никаких войн не ведёт».

13:51 20.03.2020 Неприятная, но не катастрофическая ситуация сложилась на рынке нефти. У России есть запас прочности, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, можно согласиться с оценкой о весьма неприятной для РФ ценовой конъюнктуре. Однако говорить о катастрофе для России в среднесрочной перспективе нельзя, так как в течение нескольких лет у страны есть запас прочности, который позволит выполнить все социальные обязательства и планы по развитию. Об этом: В Кремле не считают низкие цены на нефть «катастрофой»

14:24 20.03.2020 В Кремле не могут обнародовать подробности инструкций, которые получает от президента Владимира Путина министр энергетики Александр Новак в связи с переговорами с ОПЕК. Об этом сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков. Читайте также: Песков отказался раскрыть инструкции Путина Новаку по переговорам с ОПЕК

14:30 20.03.2020 Комплекс зданий государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

14:58 20.03.2020 Информационные вбросы о новых санкциях США против России подверг критике пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 20 марта. Он заявил, что не хочет комментировать публикацию о рассматриваемых в США санкциях, направленных на стабилизацию рынка нефти. По его словам, «это скорее относится к категории весеннего обострения», которое коронавирус вызвал у страдающих русофобией. Об этом: Песков связал вбросы о санкциях США с обострением русофобии из-за вируса

15:19 20.03.2020 В Госдуме отменили двойные стандарты в желании США ввести санкции «за нефть» в отношении России, а не Саудовской Аравии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта. Читайте также: В Госдуме возмущены двойными стандартами по «наказанию за нефть»

16:42 20.03.2020 Главный исполнителный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил о том, что рынок нефти сейчас переживает вмешательство политических факторов, а не экономических.

16:45 20.03.2020 ЦБ отслеживает ситуацию на рынке с учетом эффекта от ОПЕК+, в РФ накоплена устойчивость экономики, которая позволяет выдержать ситуацию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Об этом: Глава ЦБ назвала приоритеты при эффекте от ОПЕК+

17:36 20.03.2020 Власти Российской Федерации не собираются первыми идти на перемирие с Саудовской Аравией в нефтяной войне, несмотря на катастрофическое обрушение цен на энергоносители. Об этом: Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с саудитами

17:41 20.03.2020 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent после роста выше $30 вновь опустилась ниже $28 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 20 марта. Об этом: Нефть Brent вновь опустилась ниже $28 за баррель

17:45 20.03.2020 Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель. Читайте подробнее: Нефть WTI просела до $25 за баррель

21:18 20.03.2020 ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (регулятор нефти в штате) Райана Ситтона поучаствовать в заседании организации. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил сам Ситтон. Ожидается, что мероприятие состоится в июне.

21:35 20.03.2020 Согласно данным торгов, цена нефти Brent снижается более чем на 5% — до $26,94 за баррель.

21:40 20.03.2020 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $27 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов. Подробности в материале: Цена на нефть Brent опустилась ниже $27

23:41 20.03.2020 Формат ОПЕК+ утратил своё значение, на баланс нефтяного рынка стали влиять другие факторы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Читайте также: Глава «Роснефти» заявил, что ОПЕК+ утратила значение для нефтяного рынка

04:19 21.03.2020 В России изначально были готовы к беспрецедентному падению цен на нефть, ещё на этапе обсуждения сделки ОПЕК+, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия-24». Читайте также: В России были готовы к обвалу цен на нефть, заявил Сечин

07:55 21.03.2020 20 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская нация в течение только что завершившегося года сумела создать целую эпопею, управляя экономикой страны, не полагаясь на нефтяные доходы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Президент высоко оценил отход экономики Ирана от нефтяной зависимости

08:01 21.03.2020 Американская газета The New York Times считает, что российская экономика вполне способна выдержать мировой кризис, так как после введения Западом санкций она стала более стрессоустойчивой. Об этом: The New York Times: Экономика России переживет новый мировой кризис

06:23 22.03.2020 Россия не стремилась к обрушению цен на нефть и разрыву договора ОПЕК+, прежде всего это была инициатива арабской стороны. Об этом сказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 1». Читайте также: В РФ обвинили арабских партнёров в обвале цен на нефть и развале ОПЕК+

11:41 22.03.2020 Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия. Читайте также: Белоусов: в падении цен на нефть виноваты «арабские партнеры»

11:42 22.03.2020 Из нынешнего кризиса, который развивается на фоне коронавируса, человечество выйдет другим, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Читайте подробнее: Шеин: Из нынешнего кризиса человечество выйдет другим

07:42 23.03.2020 Мировые цены на нефть в ходе торгов упали на 7—8% — RT.

08:35 23.03.2020 Имея в своем распоряжении более 450 миллиардов долларов валютных резервов, Россия может с легкостью пережить еще пять лет с ценой на нефть в районе 30 долларов за баррель, не истощив при этом свои запасы, пишет автор The National Interest. Однако он находит повод, чтобы в ярких красках обрисовать негативный прогноз для России (ИноСМИ): «Рост инфляции, повышение цен и снижение покупательской способности населения уже стали неизбежными в связи с распространением COVID-19 и падением мировых цен на нефть, и они неминуемо отразятся на политической стабильности и результатах выборов в России».

10:03 23.03.2020 Мировые цены на нефть сегодня, 23 марта, на открытии торгов резко пошли вниз. Согласно данным бирж, снижение составило почти 9%. Так, по состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent подешевели более чем на 8% — до $25,13 за баррель. После этого нефть вновь пошла в рост. Читайте подробнее: Нефть Brent восстанавливается после обвала на 8%

10:13 23.03.2020 Когда предусматривалась эта дата, ничто не предвещало форс-мажора — нефтяного шока и эпидемии коронавируса. Казалось, вся процедура пройдет как по маслу. Но сейчас появился вопрос в связи с тем, что в медийном пространстве укрепляется «партия за перенос сроков голосования», пишет buzoters_and_crows: «На наш взгляд, перенос голосования на более поздний срок будет иметь больше негативных последствий, чем положительных. Главная опасность — это возможность развития экономического кризиса от резкого снижения цен на нефть».

10:29 23.03.2020 Цены на нефть упали 23 марта из-за распространения коронавируса в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствует восстановлению котировок черного золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Об этом: Цены на нефть упали из-за распространения коронавируса в США и Европе

11:05 23.03.2020 В Госдуме видят перспективы усиления социальной направленности федерального бюджета на 2020−2022 годы. Подробности в материале: Журавлёв: у правительства есть шанс социально ориентировать бюджет

12:02 23.03.2020 Факел нефтепромысла. © Фото ИА Красная Весна.

14:10 23.03.2020 Российские нефтяники могут возобновить поставки в Белоруссию с 1 апреля — Reuters.

14:50 23.03.2020 председатель Счетной палаты России (СП) Алексей Кудрин заявил, что не ожидает секвестра региональных бюджетов в РФ даже при цене нефти ниже $35, возможно перераспределение приоритетов в расходах.

14:51 23.03.2020 Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета на фоне коронавирсуа и экономической ситуацией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Читайте подробнее: Кудрин пока не ожидает секвестра федерального бюджета

15:45 23.03.2020 В 2020 году будет сложно достигнуть показателей, заложенных в национальных проектах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Подробности в материале: Счетная палата и Минфин обсуждают измнение доли регионов в нацпроектах

16:10 23.03.2020 Алексей Кудрин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:25 23.03.2020 Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Подробности в материале: Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом