Нью-Йорк, США, , 05:10 — REGNUM Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — готовы начать войну с Россией на нефтяном рынке вслед за Саудовской Аравией, пишет 11 марта Bloomberg.

По информации агентства, планируемые меры будут касаться как увеличения объёмов добычи, так и искусственного снижения цены на нефть. Например, Ирак готов продавать нефть в страны Азии со скидкой 5$ за баррель, Кувейт — на 6$ ниже. В ОАЭ планируют сосредоточиться на увеличении объёма поставок.

Напомним, обвал цен на рынке нефти произошел после прекращения сделки ОПЕК+ 6 марта 2020 года. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях, поскольку Эр-Рияд настаивал на сокращении добычи нефти из-за коронавируса.

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