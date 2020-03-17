Лондон, , 16:55 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent после небольшого роста вновь опустилась ниже $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 17 марта.

По состоянию на 16:35 мск стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,76% относительно вчерашнего показателя и составила $29,52 за баррель.

Тем временем нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,34% — до $28,90 за баррель.

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