Москва, , 13:03 — REGNUM Нефтяные котировки оказались в середине недели под двойным давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Прежде всего, на них, как и на иные рисковые активы, воздействует наступление коронавируса и официальное объявление ВОЗ мировой пандемии с 11 марта. Это негативно воздействует и на реальное потребление нефти, и на эмоциональное снижение котировок.

Кроме ого, продолжает разворачиваться «ценовая война» Саудовской Аравии, России, американских сланцевиков в попытках вытеснить друг друга с рынков за счёт низких цен и будущего наращивания добычи.

О превышении предложения над спросом лишний раз напомнили вышедшие 11 марта данные о запасах в США, которые увеличились за неделю на 7,7 млн баррелей, тогда как предыдущее повышение составляло 0,8 млн баррелей, а прогноз — 1,7 млн баррелей.

Соответственно, 12 марта котировки опустились к $34 за баррель нефти марки Brent. Тем не менее, текущий диапазон сохраняется, и 12 марта в течение дня наиболее вероятно колебание цены в пределах $33,40 — 35,80», — полагает эксперт.

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