Москва, , 09:40 — REGNUM Нынешний кризис — коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов — дает уникальный шанс для тотальной отмене всех экономических санкций кроме введенных СБ ООН, договоренность могла бы быть инициирована странами БРИКС, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введённых Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, поддержана странами «двадцатки» и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности», — рассуждает Косачёв в Facebook.

По мнению сенатора, в краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной — ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение целей устойчивого развития, продекларированных ООН.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, звучат призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана и санкционную политику Евросоюза в отношении России — инициатива со стороны ряда парламентариев из Германии.

Правительство РФ и Центробанк совместно разработали комплекс мер, которые должны смягчить влияние эпидемии коронавируса на экономику России. Программа оценивается в 300 млрд рублей. Средства направят на помощь компаниям в авиационном и туристическом секторах, которые больше всего пострадали из-за противовирусных мер. Но деньги Резервного фонда могут быть использованы также для помощи и другим пострадавшим отраслям.