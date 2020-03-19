Москва, , 10:06 — REGNUM Продолжающаяся паника на мировых рынках загнала нефтяные цены к новым минимумам на торгах 18 марта. Нефть марки Brent обвалилась под отметку $25 за баррель впервые с 2016 года, сигнализируя о том, что рынок нуждается в поддержке экспортеров и в одиночку не справится с побочным эффектом эпидемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Однако, несмотря на недавние призывы Ирака к действиям, негласный лидер ОПЕК в лице Саудовской Аравии дал понять, что по-прежнему намерен конкурировать за долю рынка, которую долгое время забирали американские сланцевики и другие производители.

В частности, саудиты подтвердили, что государственный гигант Saudi Aramco будет поддерживать объем добычи на уровне 12,3 млн баррелей в день. Судя по всему, королевство вознамерилось «выдавить» c рынка как можно больше конкурентов, чтобы вернуть утраченную долю рынка, и такая стратегия, безусловно, болезненна для цен.

Тем временем в США вышел нейтральный отраслевой отчет. По данным минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли почти на 2 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 6 и 3 млн баррелей, тогда как добыча на сланцевых месторождениях вернулась к рекордному максимуму на уровне 13,1 млн баррелей в день, прибавив 100 тыс. баррелей в день.

Впрочем, статистика не оказала видимого влияния на рынок, участники которого по-прежнему всецело сосредоточены на перспективах спроса в условиях пандемии коронавируса.

В краткосрочной перспективе Brent вполне может обновить долгосрочные минимумы под отметкой $24,50 за баррель. Утренний отскок 19 марта в район $27 не привел к развитию импульса, а привлек продажи, что служит подтверждением того, что трейдеры не готовы поднимать баррель выше $30 на данном этапе», — пояснил эксперт.

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