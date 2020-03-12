Эр-Рияд, , 13:08 — REGNUM Власти Саудовской Аравии обещали поставить на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ЕС нефти в три раза больше обычного по дешевым ценам, об этом 12 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечает источник, королевство предложило нефть марки Arab Light по цене $25 за баррель, что значительно дешевле российской нефти марки Urals.

Крупнейшие нефтяные гиганты ЕС, такие как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Саудовской Аравии предложение на лимиты поставки нефти, значительно превосходящие обычные объемы.

Таким образом, если информация издания подтвердится, российская нефть может быть вытеснена с рынков содружества, что нанесет значительный удар экономике России — в случае, если Москва не примет ответных мер.

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