Москва, , 13:01 — REGNUM Нефтяные котировки 19 марта растут более чем на 7% на фоне масштабной поддержки финансовых рынков со стороны центробанков развитых стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Помимо ФРС о запуске новой программы стимулирования объявил ЕЦБ, где в ближайшее время начнут скупать облигации на сумму в 750 млрд евро в рамках борьбы с негативным последствием коронавируса для экономики.

Инвесторы будут крайне внимательно следить за макростатистикой, чтобы оценить эффективность мер поддержки и рассчитать возможное влияние текущих проблем на величину спроса на сырье.

Согласно предварительным данным, глобальный спрос на нефть может сократится почти на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, в связи с повсеместной отменой авиарейсов: глобальный авиатрафик может сократится в 2020 году на 11% — рекордную величину с момента начала ведения данной статистики.

Происходит рост цен вопреки информации от Управления энергетической информации США о росте запасов нефти в американских хранилищах на 2 млн баррелей за отчетную неделю.

Судя по всему, инвесторы решили взять передышку и закрыть часть позиций на продажу, зафиксировав свою прибыль. Потенциал дальнейшего роста котировок выглядит ограниченным из-за отсутствия позитивных новостей. 19 марта ожидаются нефтяные цены вблизи $26,70 за баррель», — полагает эксперт.

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