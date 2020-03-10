Москва, , 12:53 — REGNUM Сближение России и ОПЕК происходило параллельно с увеличение роли РФ на Ближнем Востоке. Помимо улучшения вопросов ценовой стабильности на углеводороды, Россия в рамках диалога с ОПЕК смогла улучшить непростые отношения с Саудовской Аравии и не разрушить российско-иранские отношения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя отношения РФ и ОПЕК+.

«У России сейчас ведущая роль в образовании ОПЕК+, в том числе по инициативам связанным с ограничениями по добыче нефти. РФ один из двух ключевых игроков ОПЕК+ наряду с Саудовской Аравией.

Вреда в отношениях России и ОПЕК как такового нет. Есть сложности, что к хартиям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ не присоединяются ряд стран, в том числе США.

Таким образом ОПЕК+, ограничивая свою добычу, дает возможность странам не присоединившимся к ограничениям, увеличить добычу и расширить рынки сбыта.

К проблемам можно отнести вопросы связанные с контролем исполнения ограничений со стороны Садовской Аравии и Кувейта.

Участие России в диалоге в рамках ОПЕК+ сохранится. Уверен что, если объемы добычи сланцевиков США снизятся и произойдет их консолидация, роль России в рамках ОПЕК+ может и увеличиться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты дают прогнозы, получится ли у России работать на рынке нефти самостоятельно, без договоренностей ОПЕК.

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