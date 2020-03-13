Москва, , 11:03 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский отметил наиболее важные обстоятельства, вытекающие из заявления главы Счетной палаты России Алексея Кудрина по поводу роста бедности в стране.

«Первое. Кудрин и правительство надеются на сохранение за Россией прежней доли мирового рынка. Они наивно уверены, что купцы на предложение ОПЕК купить у неё нефть по $25 не клюнут. Сколько Россия получит от экспорта нефти, сегодня не скажет никто. Союз, кстати, просел не только от снижения нефтяных цен, но и от неповоротливости советских трейдеров, профукавших многих постоянных покупателей.

Второе. Недополучение 2% ВВП означает дефицит бюджета в 15%. Вспоминаем забытое слово секвестр. Какие статьи расходов и в каком объёме пойдут под нож первыми? Или снова сокращение ровным слоем для всех?

Третье. Российское руководство в растерянности, оно не знает, что предпринять, потому повторят дежурные мантры про «все под контролем», про «запас прочности» или про «соцобязательства гарантированы». Оно живет надеждой, что нынешнее падение цен ненадолго и скоро, как в 2008-м и 2014-м все восстановится. Хорошо бы, если так. Но если идёт передел рынка, о чем говорилось вчера, то мы, к сожалению, обречены. Даже если цены отрастут, экспорт, а значит, поступление нефтедолларов, снизятся», — отметил Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам отмечал, что если цены на нефть останутся на уровне 35 долларов за баррель, а доллар будет стоить порядка 72 рублей, то Россия недополучит порядка 3 трлн рублей. В таких условиях уровень бедности не снизится, а возможно, и увеличится, считает Кудрин.

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