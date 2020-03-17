Москва, , 18:01 — REGNUM Рост цены на бензин за год совершенно неприемлем — тем более на фоне недавнего падения цен на сырую нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ, когда слушал доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Посмотрите, у нас летний дизель вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Сейчас уж не говорю о том, что цены в два раза упали на нефть сырую… хорошо бы держаться на прежнем уровне. Больше, чем в два раза, чем инфляция», — заявил Путин.

Он отметил, что несмотря на то, что, как сказал Патрушев, «бензин используется сравнительно немного в работе», проблема должна быть решена.

«Обратите на это внимание. Ну ладно, предыдущие месяцы. Но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули! Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это» — подчеркнул он.