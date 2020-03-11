11 марта 2020 | Время чтения 8 мин

Не слишком ли много телодвижений Вашингтоном совершается в военно-политической сфере, и не складывается ли из этих фрагментов единый пазл? В рамках подготовки к натовским учениям обновляется содержимое баз хранения американской техники двойного базирования в Европе, на ближайшие подступы перебрасывается стратегическая бомбардировочная авиация. Все сходится на апрель, когда в России намечено всенародное голосование по конституционной реформе, а следом – праздник 75-летия Победы.

Владимир Павленко, , 14:14 — REGNUM Самые разные оценки даются российскими экспертами и СМИ разрыву соглашения России с ОПЕК. С одной стороны, популизм записных «респектабельных» оппозиционеров, сомкнувшихся с либеральной внесистемной оппозицией, частью которой они на самом деле являются, с убежденностью в том, что власть либо переоценила свои силы, или вообще пошла на поводу у корпоративных интересов. И, следовательно, совершила если не преступление, то фатальную ошибку, наплевав на интересы простых сограждан. Некоторые алармисты из этой когорты договорились до постановки знака равенства между 9 марта 2020 года и 22 июня 1941 года. Понятно, что это выглядит явным перебором, даже если с пониманием отнестись к такой точке зрения на случившийся мировой обвал. Получается, что для дискредитации власти хороши все средства, но не вполне понятно, чем в таком случае сами обвинители отличаются от «обвиняемых». А заодно и от «пятой колонны».

Флаг России

С другой стороны звучат встречные аргументы. ОПЕК-де теряет членов — Катар, Ливию, Иран, Эквадор, а по факту еще и Венесуэлу. То есть по сути консорциум разваливается, ибо недооценил и прозевал «сланцевый» подъем США, которые шаг за шагом отжимают нефть у участников картеля, и как только точка невозврата в этом процессе приХватизации нефтеносных районов будет пройдена, американцы свернут «сланец» и установят гегемонию монополиста. И тогда Россия, у которой критической является цена отсечения в 40 долларов за баррель, даст сто очков форы контрагентам ближневосточных монархий, у которых порог бюджетной «рентабельности» в 1,5−2 раза выше. Тем более, что американское давление на Москву, в отличие от остальных, куда менее эффективно ввиду российского военно-политического потенциала.

Представляется, что не все так просто, и представленные крайние точки зрения, оставаясь в поле экономики, не учитывают геополитические факторы, забывая, что нефть по-прежнему остается не столько экономическим, сколько важнейшим политическим ресурсом. О чем в данном конкретном случае даже не идет, а может идти речь?

Первое, что обращает на себя внимание, — как бы случайно совпавший с бурными событиями на нефтяном и фондовых рынках отказ Дональда Трампа от приезда в Москву на празднование 75-летия Великой Победы. Предложение от российского президента Владимира Путина поступило еще в прошлом году. Получив его, хозяин Белого дома думал. И выбирал. Да, «алиби» у него для отказа «железобетонное» — выборная кампания, а май — это почти на финише праймериз и всего за два месяца до республиканского национального конвента, который выдвинет его соискателем второго президентского срока. И вот именно сейчас вдруг решил не ехать, попутно намекнув, что отправит «представительную делегацию», но не уточнив при этом ее состава. Понятно, что речь скорее всего идет о вице-президенте Майкле Пенсе и госсекретаре Майкле Помпео, но Трамп, видимо, этот вопрос рассматривает с позиций торга с Кремлем. Чем о большем удастся договориться по спорным вопросам — тем выше уровнем будет американская делегация.

Но не это здесь главное. А что по-настоящему важно? То, что никакой иной формат американского представительства, кроме того, от которого Белый дом уже отказался, не предусматривает удовлетворения другой инициативы Путина — провести саммит лидеров стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. Место ведь не определено, и почему не Москва? Что здесь важно, помимо того, что сам Трамп, взяв недельную паузу, это российское предложение в свое время поддержал? А то, что ни Пенсу, ни Помпео на таком саммите делать нечего — не их уровень. Значит, настоящей целью Трампа сейчас является не избежать предвыборной критики оппонентов за поездку в Москву — нет сомнений, что с ней он бы справился и даже обернул в свою пользу, ему не привыкать. Но Трампу по каким-то причинам важно сделать ход, исключающий крупные политические и морально-психологические преференции России, которые она получила, если бы такой саммит состоялся вслед за юбилеем окончания Второй мировой войны в Европе, что, согласимся, выглядело бы очень символично. Не в этом ли причина такого демарша? И если вдруг в этом, то налицо очень серьезный шаг Вашингтона, который показывает крайнее недовольство Трампа нынешним разворотом событий. Видимо, Москва чем-то очень сильно уязвила США, предвосхитив какие-то крупные планы их администрации. Чем именно? Не «рокировкой» ли с ОПЕК?

Второе. В недавнем знаковом интервью сирийского президента Башара Асада телеканалу «Россия 24» прозвучала знаковая мысль. Как бы ни проходил диалог вокруг Идлиба, какие бы стороны в нем ни участвовали, как бы ни складывались отношения в треугольнике Россия — Турция — Иран, и как бы ни маскировались под «умеренную» оппозицию поддерживаемые Анкарой исламисты, дело восстановления территориальной целостности Сирии будет доведено до конца. И как только этот финал достигнут в Идлибе, силы правительственной армии перебросят, как сказал Асад, на восточный берег Евфрата, ибо судьба этой целостности станет решаться именно там. Сирийский лидер дипломатично не уточнил, что речь идет о Дейр-эс-Зоре, районе Эт-Танфа, где на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании расположена американская военная база, которая остается там без приглашения властей Дамаска, но под формальным предлогом «защиты» все той же нефти, переданной под контроль сирийских курдов. Но понятно, что вызов Асадом брошен именно США, и он не мог быть сформулирован таким образом как минимум без соответствующих консультаций с Москвой и Тегераном.

Не исключено, что и этот эпизод мог сыграть свою роль в наблюдаемом явном обострении российско-американских отношений, которое было подкреплено в том числе и намеками Трампа о том, что России придется-де «отвечать за Крым».

Третье. Нашумевшее заявление украинского президента Владимира Зеленского о выходе Киева из Нормандского формата через год, если в Донбассе не произойдет урегулирования по украинским лекалам, выработанным, как мы понимаем, в Вашингтоне. Параллельно Зеленский, предвосхищая Трампа, отказывается от празднования юбилейного Дня Победы в Москве, а в СМИ начались утечки о новой партии военной помощи ВСУ со стороны США, пусть и списанным вооружением и боевой техникой, но для Украины это разве что не «последний писк». Не забудем при этом и о смене лидера в предвыборной кампании демократов, с выходом на передние позиции Джозефа Байдена, того самого, с которым связывается скандал, едва не стоивший импичмента самому Трампу. Надо понимать, что Зеленский, выражаясь футбольным языком, оказался в своеобразной «коробочке» — между хозяином Белого дома и его главным оппонентом. И в этом положении крутится как белка в колесе. Заявление о фактической неэффективности Нормандского формата — камень в европейский огород, с намеком на переориентацию Киева с Берлина и Парижа на Вашингтон. Особенно на фоне известных инициатив французского президента Эммануэля Макрона, который и на празднование в Москву едет, и в саммите «пятерки» Совбеза ООН участвовать готов, и вообще в настоящий момент наиболее повернут к России из всех западных лидеров. И очень рассчитывает с помощью контактов с нами прибрать к рукам лидерство в ЕС пока в Берлине будет меняться власть.

Киев нашел выход из цугцванга окончательной переориентацией с Германии на США? И на что конкретное он подрядился? Вопрос, однако, и отнюдь не праздный…

И последнее, самое главное и самое тревожное, с этим связанное. Речь о предстоящих широкомасштабных апрельских учениях НАТО с ярко выраженной антироссийской направленностью на «консолидацию восточного фланга» Североатлантического альянса. Уже имеется появившаяся опять-таки в эти дни информация о переброске на Европейский театр военных действий (ТВД) стратегических бомбардировщиков B-2; параллельно США поддержали Реджепа Таипа Эрдогана против России в Идлибе и, договорившись с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начинают серьезное сокращение своего присутствия в Афганистане, по сути бросая на произвол судьбы только что вступившего во второй срок президентства Ашрафа Гани.

Не слишком ли много телодвижений Вашингтоном совершается в военно-политической сфере, и не складывается ли из этих фрагментов единый пазл? О явной подготовке НАТО к крупному военному конфликту, с учетом тех самых предстоящих учений, еще в декабре предупреждал начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов. В рамках подготовки к натовским учениям обновляется содержимое баз хранения американской техники двойного базирования в Европе, на ближайшие подступы, как видим, перебрасывается стратегическая бомбардировочная авиация, которая ранее неоднократно участвовала в подобных маневрах, но действовала в основном с американских аэродромов. Все сходится на апрель, когда в России намечено всенародное голосование по конституционной реформе, а следом — праздник 75-летия Победы. И именно к этому важнейшему рубежу формируется и обостряется напряженность по всему периметру западных и южных границ России, а также прилегающих к ним зон безопасности. И практически везде в них становятся возможными резкие перемены — от обострения военно-политической обстановки в Афганистане и/или Сирии до использования Украиной натовских учений в качестве прикрытия крупной провокации в Донбассе. Ведь об этой теме в Киеве не забывают ни на минуту, используя любой предлог для того, чтобы ее в очередной раз «размять».

Словом, что если итог венских переговоров с ОПЕК наделен не только экономическим, но и геополитическим смыслом и призван смешать карты в определенных раскладах, которые для России могут оказаться как минимум нежелательными? Ведь если не все, то очень многое в этом мире, на таком переломе эпох и событий, представляется взаимосвязанным…