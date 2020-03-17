Лондон, , 18:23 — REGNUM Мировые цены на нефть слегка выросли в ходе торговой сессии 17 марта, Brent удерживается выше $30 после падения до $29 за баррель.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли на четыре цента (0,13%), до $30,09 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $29,23 за баррель.

Майские фьючерсы WTI поднялись в цене на 34 цента (1,17%), до $29,34 за баррель. Марка снижалась до $28,73 за баррель.

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