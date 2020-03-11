11 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Демид Голиков, , 16:02 — REGNUM Прошедшие на фоне коронавируса переговоры РФ с ОПЕК привели мир и экономику к скачку курсов и цен. Позиция России, как я её понимаю, заключается в том, чтобы отказаться ограничивать объем добычи вместе с ОПЕК ради высокой цены, дабы не отдавать американской сланцевой нефти долю мирового рынка. Но, если всё зайдет слишком далеко, теоретически РФ сможет повторно провести переговоры с ОПЕК и вернуть обратно лимиты на добычу. Замечу, что это моя интерпретация развития событий, так как официальная позиция правительства на данный момент еще не высказана.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто выиграет и кто проиграет в сложившейся ситуации, если никаких изменений не произойдет?

Очевидно, стоит ожидать снижения инвестиционной привлекательности сланцевой нефти, — в секторе произойдет очередная чистка и консолидация, но в ближайшие годы сланцевая нефть никуда не уйдет. Благодаря удешевлению топлива в выигрыше окажется рядовой потребитель и бизнес в США и в мире.

Добыча сланцевой нефти в США

При этом отрасль электромобилей и альтернативной энергетики практически не пострадают благодаря тому, что инвестиционный цикл в них очень длинный. Всё-таки эти отрасли возникли как более качественная и экологичная альтернатива, а не в пику нефтедобывающим компаниям. В России же сложится обратная ситуация, в которой высокотехнологичный сектор и промышленность потеряют конкурентоспособность. Дело в том, что для них критически важные импортируемые компоненты, материалы и оборудование, которые подорожают примерно пропорционально обменному курсу рубля, а условия кредитования и лизинга под их закупку станут хуже. Падение курса рубля вряд ли поможет и несырьевому экспорту: его и так почти нет, и для его развития необходимо не удешевление себестоимости, а укрепление имиджа России — желания пользоваться продуктом «сделано в РФ» и улучшение доступности передовых технологий. Сфера IT-разработки потеряет в кадрах, потому что у квалифицированных специалистов возрастет мотивация работать на Силиконовую долину и других зарубежных заказчиков. Наконец, я не вижу выгод и для нефтедобывающих компаний, ведь они теряют и котировки, и выручку. Более того, в условиях гонки нефтедобычи на рынке сформируется избыточное предложение, и в итоге Европе станет проще торговаться, заменяя российскую нефть арабской.

В итоге для американского и мирового бизнеса, благодаря странному ходу России, создается благоприятная рыночная конъюнктура. Нефтедобывающие компании — лишь малая часть мировой экономики. Большинство же бизнесов и потребителей выиграют, что особенно актуально на фоне паники вокруг очередного простудного вируса.