Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В Новосибирске на неделе со 2 по 10 марта 2020 года выросли потребительские цены на автомобильный бензин — на 0,1%. На дизельное топливо цена осталась прежней. Об этом сообщил Новосибирскстат.

На новосибирских АЗС бензин марки АИ-92 продавался по цене от 40,70 до 41,40 рубля за 1 литр, АИ-95 — от 43,75до 45,40 рубля, АИ-98 — от 48,50 до 52,05 рубля, дизтопливо — от 49,15 до 53,05 рубля.

«По сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизельное топливо», — уточняет региональный орган статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена нефти марки Brent упала до $31,5.

Читайте также: Мировая паника: обвал финансовых рынков и падение рубля — трансляция