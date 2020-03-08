С момента провала переговоров ОПЕК+ в Вене нефть начала дешеветь, и 9 марта в ходе торгов за баррель североморской Brent дают $31,38. Это минимум с 2016 года. Техасская легкая WTI — $28,33 за баррель.

На этом фоне курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США — 73 рубля.