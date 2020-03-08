Рубль обваливается на фоне тотального падения цен на нефть
С момента провала переговоров ОПЕК+ в Вене нефть начала дешеветь, и 9 марта в ходе торгов за баррель североморской Brent дают $31,38. Это минимум с 2016 года. Техасская легкая WTI — $28,33 за баррель.
На этом фоне курс евро подобрался к отметке 84 рубля, а доллар США — 73 рубля.
Рубль обваливается на фоне тотального падения цен на нефть
Российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро на фоне падения мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 9 марта.
Курс доллара вырос до 72 рублей
Обвала цен на нефть ослабил курс рубля. К 9 марта доллар на международном валютном рынке вырос до 72 руб, евро — 82 руб. Об этом говорят данные торгов.
Отмечается, что доллар обновил максимум по отношению к рублю с марта 2016 года, евро — с февраля того же года.
Цены на нефть упали ниже $32 на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+
Торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали падение цены на майские фьючерсы нефти марки Brent до $31,31 за баррель. По состоянию на 01:20 мск 9 марта цены фьючерса на май 2020 стабилизировались на уровне 36,45, продемонстрировав падение на 24,2%.
Леонтьев подчеркнул, что ОПЕК+, по его мнению, реально не влияла на рынок нефти — объём предложения оставался тем же, но доля американской сланцевой нефти увеличивалась.
Пресс-секретарь «Роснефти» отметил, что в принципе можно было бы еще продлить действие ОПЕК+, но тот вариант, что предлагали для России страны ОПЕК, и прежде всего Саудовская Аравия, не был партнерским, и Россия отказалась.
«Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это мазохизм», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российской государственной корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал отказ России от сделки ОПЕК+.
Как передаёт телеканал RT, он заявил, что сделка ОПЕК+ была крайне невыгодна России, так как, соглашаясь на сокращение добычи, участники сделки просто расчищали рынок для американской сланцевой нефти.
«С точки зрения интересов России, эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — сказал Леонтьев.
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Совладелец ЛУКОЙла оценил потери экономики РФ от разрыва сделки ОПЕК+
Совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун ранее заявил, что от разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять порядка $100−150 млн в день.
Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%
Данные торгов в пятницу, 6 марта, показали, что цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediete) за день обвалилась более чем на 10%. По состоянию на 23:07 мск 6 марта, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель.
«Что касается сокращения, наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения с 1 апреля этого года нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению», — сказал Новак по итогам переговоров.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам переговоров заявил, что Москва будет продолжать работать в рамках хартии ОПЕК+, однако соглашаться на дальнейшее сокращение добычи нефти не будет.
Напомним, что страны ОПЕК рекомендовали всем странам, входящим в соглашение ОПЕК+, сократить добычу нефти в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом ОПЕК пытается затормозить падение цен на нефть на фоне распространения коронавируса COVID-19. При этом странам, входящим в картель, предлагалось сократить добычу на 1,0 млн баррелей в сутки в целом, а странам не-ОПЕК — на 500 тыс. баррелей в сутки.
6 марта министр энергетики России Александр Новак сообщил, что министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти на фоне падения спроса на черное золото из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в мире.
Нефть удерживается вблизи $46 после резкого падения
После резкого крушения до $45 в ходе торгов 6 марта нефть марки Brent некоторое время удерживала позиции вблизи отметки $46 за баррель.
Нефть рухнула до $45 за баррель
Мировые цены на нефть обрушились на 8% в ходе торговой сессии 6 марта. Нефть марки Brent достигла минимума в $45,29.
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Курс доллара к вечеру 6 марта вырос на 86 копеек и достиг 68,48 рубля. Евро подорожал на 1 рубль 66 копеек — до 77,56 рубля.
Нефть Brent опустилась ниже $46 впервые с июня 2017 года
К 6 марта цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $46 за баррель.
Рубль растерял все заработанные очки
Торги на Мосбирже 5 марта открылись снижением по рублевым парам.
Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+
К вечеру 5 марта стало известно, что майские фьючерсы Brent подешевели на $1,16 (2,27%) до $49,97 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI упали в цене на 87 центов (1,86%) до $45,91 за баррель.
Нефть падает из-за «неопределенности» ОПЕК+ — Commerzbank
Мировой нефтяной рынок негативно отреагировал на «неопределенность» встречи ОПЕК+, сообщило 5 марта агентство Reuters.
Министры стран ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи из-за COVID-19
Предложение дополнительно сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ из-за влияния коронавируса COVID-19 было одобрено на заседании министров государств ОПЕК 5 марта.
Нефть снова опустилась ниже $51 за баррель
К 5 марта 2020 года нефть опустилась ниже $51 за баррель.
Резюмируя, экономист Владислав Жуковский подчеркнул, что понять, насколько серьёзными будут последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики, нельзя, так как в мировой экономике накопилось критическое количество внутренних диспропорций и дисбалансов.
Прогноз экономиста звучал следующим образом: «Коронавирус — это даже не «чёрный лебедь» (экономической термин, обозначающий трудно прогнозируемое событие — прим. ИА REGNUM), а скорее некий чёрный птеродактиль или чёрный дракон, который одним взмахом крыла разбил розовые очки. Мы видим, что только за последние два месяца цены на нефть упали почти на 33%. С 71 доллара за баррель до 47,5 долларов в пятницу (6 марта 2020 года — прим. ИА REGNUM). Это минимальные цены за последние два года. Соответственно, мы видим, что курс рубля к доллару покатился ещё ниже и упал с 61 до 68 рублей за доллар. И если Россия и ОПЕК не договорятся о наращивании объёмов заморозки, то, скорее всего, нефть будет стоить ниже 50 долларов. В этом случае рубль легко укатится до 72 рублей за доллар, а дальше —до 75−79 рублей».
Коронавирус обрушит нефть ниже 50 долларов за баррель — прогноз
Одним из последствий эпидемии коронавируса может стать удорожание доллара до 79 рублей, прогнозировал ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.