Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 17 марта закрылись в минусе на 7%. Цена нефти марки Brent падала до минимального с сентября 2003 года значения и составила $24,51 за баррель. Инвесторы избавляются от рискованных активов на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно опубликованным данным, запасы сырой нефти выросли на 1,954 млн баррелей (прогноз был +3,7 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 6,180 млн баррелей (прогноз был 3,811 млн баррелей).

Запасы дистиллятов сократились на 2,940 млн баррелей (прогноз был — 2,450 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 100 тыс. баррелей, до 13,1 млн баррелей.

Сегодня, 19 марта, на торгах в Азии нефть торгуется на уровне $25,53 (-3,6%). Продавцы прошли важные уровни поддержек. Ближайшая цель — минимум $16,65 за баррель, который сформировался в ноябре 2001 года после теракта 11 сентября в США.

После этого уровня откроется дорога к минимуму 1999 года — $9,55 за баррель (1997—1998 гг,. Азиатский финансовый кризис, ОПЕК нарастила добычу с 25 млн до 27,5 млн баррелей в день).

Падение цен на нефть могут остановить коррекция на фондовых площадках и новые переговоры между Саудовской Аравией и Россией. Без принятия кардинальных мер добывающие страны погрузятся в глубокий кризис и понесут серьезные убытки.

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