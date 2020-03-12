Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 11 марта завершились снижением на 4,98%, до 36,03 долларов за баррель. Цены на нефть возобновили снижение после того, как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Негативное влияние на рынок также оказал отчет минэнерго США. Согласно последним данным, за неделю до 6 марта, запасы нефти в стране увеличились на 7,664 млн баррелей (прогноз был +1,700 млн баррелей).

Запасы бензина уменьшились на 5,049 млн баррелей (прогноз был 2,879 млн баррелей), запасы дистиллятов — 6,404 млн баррелей (прогноз был 2,250 млн баррелей. Добыча нефти уменьшилась на 100 тыс., до 13 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 12 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 5%, до $33,28. Бегство в безопасные активы вызвало широкую распродажу рискованных активов, включая биткоин.

Фьючерсы на S&P 500 и Доу Джонс упали почти на 5%. Японская йена укрепилась к доллару на 1%. Инвесторам не понравилась речь президента США относительно мер по борьбе с коронавирусом. ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

Цена на нефть может удержаться выше $30, если остановится падение фондовых индексов. До конца недели торговый диапазон находится между уровней $30 — 45 за баррель.

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