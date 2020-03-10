Москва, , 17:02 — REGNUM Ограничивая добычу нефти в рамках ОПЕК, страны-экспортёры нефти открывают возможности для экономической экспансии своего основного конкурента — США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Вред, который наносит РФ сотрудничество с ОПЕК, заключается в том, что, ограничивая добычу в рамках ОПЕК, мы тем самым открываем возможности для экспансии на мировом рынке нашим конкурентам — прежде всего США, — сказал экономист. — Дело в том, что США играют на рынке нефти, зарабатывают на этом, но в целом для американской экономики более выгодна дешёвая нефть. И именно дешёвая нефть поддерживала экономику США последние годы».

И поэтому Вашингтон, в отличие от ряда других стран-экспортёров нефти, по мнению Колганова, совсем не против того, чтобы цены упали, так как на американской экономике это скажется благотворно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, котировки нефти марки Brent 10 марта росли более чем на 13%, достигнув к середине дня отметки в 38 долларов.

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