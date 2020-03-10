Москва, 10 марта 2020, 17:02 — REGNUM Ограничивая добычу нефти в рамках ОПЕК, страны-экспортёры нефти открывают возможности для экономической экспансии своего основного конкурента — США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
И поэтому Вашингтон, в отличие от ряда других стран-экспортёров нефти, по мнению Колганова, совсем не против того, чтобы цены упали, так как на американской экономике это скажется благотворно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, котировки нефти марки Brent 10 марта росли более чем на 13%, достигнув к середине дня отметки в 38 долларов.
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