Багдад, , 08:20 — REGNUM Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили снизить цены на свою нефть в апреле, сообщает Bloomberg.

По данным издания, это произошло на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не пришли к соглашению о продлении или изменении условий сделки по добыче нефти. Затем заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи и скидках на нефть привели к падению цен на нефтяном рынке.

Позже в Саудовской Аравии заявили, что планируют увеличить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки, до 13 млн.

Читайте также: Мировая паника: обвал финансовых рынков и падение рубля — трансляция