Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяной рынок пытается восстановиться после недавних потерь, но потенциал роста существенно ограничен из-за ежедневных новостей о закрытии границ новыми странами, которые приводят к сокращению количества авиарейсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Помимо карантинных мер, связанных с коронавирусом, негативный эффект на котировки оказывает демпинг со стороны Саудовской Аравии. Королевство пытается раскупить все свободные танкеры для доставки нефти своим покупателям, из-за чего стоимость фрахта резко подскочила.

Например, тариф на доставку сырья из стран Ближнего Востока до Китая вырос на 700%, до $244 тысяч в день.

Для того чтобы выполнить свои заказы и лишить других игроков их доли, саудитам будет требоваться все больше судов, количество которых достаточно ограничено, что может значительно усложнить «накачку» рынка дешевой нефтью уже в ближайшие месяцы.

Позитивные драйверы пока отсутствуют. НПЗ активно скупают сырье по текущим низким ценам.

Но, учитывая падение спроса на топливо, их резервуары заполнятся достаточно быстро, после чего может последовать очередное падение цен. 17 марта ожидаются нефтяные цены вблизи $30 за баррель», — полагает эксперт.

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