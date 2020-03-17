Минск, , 16:18 — REGNUM Российская нефть поступит на белорусские НПЗ необычным путём: в порт литовской Клайпеды стал на разгрузку танкер с добытой в России нефтью. После перевалки в хранилища её будут заливать в железнодорожные цистерны, чтобы доставить в приграничный с Россией белорусский город Новополоцк (Витебская область).

Новополоцкий «Нафтан» — крупнейший в Белоруссии нефтехимический комплекс. В этом же городе расположен крупнейший белорусский НПЗ, который ранее получал российскую нефть напрямую самым дешёвым транспортом — по нефтепроводу «Дружба».

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» не раскрывает условия сделки. По неофициальной информации, добытая в России нефть приобретена в Финляндии — то есть с уплатой российской вывозной пошлины, помимо интереса трейдера.

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Россия поставляет в Белоруссию нефть беспошлинно. В конце прошлого года Минск и Москва подписали союзный баланс на поставку 24 млн т этого сырья. Однако Александр Лукашенко заблокировал подписание контрактов с крупными российскими компаниями, и в итоге оба белорусских НПЗ оказались загруженными почти наполовину.

Мозырьский НПЗ приступает к переработке азербайджанской нефти, также доставленной танкером из Турции через украинский порт. Как и в случае с поставкой на Новополоцкий НПЗ, от белорусских налогоплательщиков скрывается сумма переплат на тонне более дорогой нефти — как по закупке, так и по стоимости доставки.

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Ранее в Белоруссию через Клайпеду была доставлена норвежская нефть. МИД Белоруссии ведёт переговоры с США о закупке нефти в этой стране с доставкой через порт Гданьска.

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