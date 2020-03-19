Москва, , 03:32 — REGNUM Двух и более зайцев можно убить одним выстрелом, только если эти животные выстроились в одну линию. Как подобная ситуация сложилась на всепланетном нефтяном рынке, чем не преминула воспользоваться Россия, рассказывает автор ИА REGNUM Максим Рева.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор падения нефтяных цен с последующим обрушением рубля настигали Россию с регулярностью в несколько лет и примерно по одной и той же схеме. Но в этот раз многое изменилось. Начать хотя бы с того, что зависимость российского бюджета от нефтяных доходов несколько снизилась, хотя дело не только в этом. Сочетание факторов дешевого рубля и достаточной для долговременной стабильности российской экономики стоимости нефти позволяет России даже остаться в выигрыше по итогам нынешнего падения нефтяной цены.

А вот для США с их сланцевой нефтью и Саудовской Аравии ситуация может обернуться большими сложностями. Любопытно, что руководство России умело воспользовалось внешней ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, для продвижения собственных планов. Теперь, когда экономика России окрепла по сравнению с предыдущими годами, падение нефтяных цен не является больше таким уж страшным событием.

Читайте статью Максима Ревы «Нефтяная игра России против ОПЕК+: как разом убить больше двух зайцев».