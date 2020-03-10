Москва, , 15:40 — REGNUM Россия сможет преодолеть сложную ситуацию, когда цены на нефть и курсы валют «пляшут и прыгают». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Государственной думе РФ.

«Цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними курс нацвалюты и биржи, но Россия пройдет все это достойно», — сказал президент.

Он добавил, что также «коронавирус прилетел», но экономика страны будет только укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме 10 марта проходит второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию.

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