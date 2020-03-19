Москва, , 04:01 — REGNUM На российском рынке топлива отсутствуют предпосылки, которые могут влиять на рост цен как в оптовом, так и в розничном сегменте, сообщили 18 марта в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По информации ведомства, с 1 января по 18 марта текущего года цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 увеличились всего на 0,2%, на зимнее дизельное топливо — на 0,19%, таким образом, рост стоимости не превысил уровень инфляции в 0,9% за этот же период.

«В случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — пояснили в ФАС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин удивился росту цен на бензин за год на 10%, поскольку цены на нефть рухнули почти в два раза.

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