Москва, , 16:12 — REGNUM Россия извлекает определённую пользу от сотрудничества в рамках ОПЕК, но проблема в том, что любые ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК Америка рассматривает как возможность нарастить свою долю на мировом нефтяном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Россия извлекает определённую пользу от сотрудничества с ОПЕК. Стабилизация уровня добычи обеспечивает и стабилизацию цен. Достигается определённое равновесие спроса и предложения, — сказал экономист. — Однако вся проблема заключается в том, что сейчас США превратились в очень крупного экспортёра на нефтяном рынке. А они ни в какие ОПЕК не вступают и любые ограничения на добычу со стороны ОПЕК рассматривают как возможность нарастить свою долю на мировом нефтяном рынке».

Как пояснил экономист, видимо, с этим связано то, что Россия не захотела пойти на дальнейшее сокращение квоты добычи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, цены на нефть в обозримом будущем отыграют падение и вернутся к уровню в 40−50 долларов за баррель.

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