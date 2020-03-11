Москва, , 08:15 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 10 марта по итогам дня восстановилась на 13,45%, до $37,92. Инвесторы успокоились после обвала, рынки стабилизировались, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Настроения также улучшились после того, как председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань, впервые с начала эпидемии. Распространение вируса в Китае резко замедлилось.

Сегодня, 11 марта, на торгах в Азии баррель Brent вырос 1,44%, до $38.47. Чтобы покупателям отыграть потери за понедельник (9 марта), цене нужно подняться на 18%. До уровня $40,50 все чисто.

Если рост цены ускорится, то в рамках коррекционного движения стоит ожидать её восстановления до $45. Рост выше пока не рассматривается, так как для этого нужны новостные драйверы.

Глава Минэнерго РФ России Александр Новак заявил, что не исключает совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка, добавив, что следующая встреча ОПЕК+ запланирована на май-июнь.

Если боковое движение сохранится в течение 14 дней ниже $42, тогда повысится вероятность падения цены на нефть марки Brent ниже $30», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть: цена $27 за баррель вполне реальна