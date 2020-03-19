Токио, , 10:07 — REGNUM Мировые цены на нефть после непродолжительного падения на торгах 19 марта начали расти. Так, по состоянию на 10:00 мск апрельские фьючерсы на нефть WTI подскочили на 13,3%, достигнув уровня $23,6 за баррель.

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При этом фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае по состоянию на 09:02 AM по данным торгов на бирже ICE превышали $26,4 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, к концу торговой сессии 18 марта нефть продолжала находиться глубоко в «красной зоне», однако Brent удалось приподняться чуть выше $26 за баррель. Минимум сессии Brent составил $24,53 за баррель. При этом нефть WTI подешевела на $4,42 (16,17%), до $22,91 за баррель.