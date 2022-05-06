Тройное убийство в ульяновском детском саду 26.04.2022
После стрельбы в детсаду в Ульяновской области дадут уроки психологии
«Таким образом, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно», — говорится в сообщении. Ульяновские власти заявляют, что во всех школах будут организованы уроки от МЧС по...
6 мая 2022
После ЧП в детсаду ульяновские силовики повторно встретились с родителями
На «особом контроле» руководства ведомства остаётся ход мероприятий по реабилитации воспитанников и сотрудников детского сада. «Были сообщены меры социальной и психологической поддержки, обсуждались вопросы повышения уровня обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона», —...
4 мая 2022
В детских садах Нижнего Новгорода усилят меры безопасности
В образовательных учреждениях Нижнего Новгорода усиливают антитеррористические меры безопасности — обследованы территории и установлены тревожные кнопки. Об этом 2 мая сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода. По данным ведомства, причиной для усиления защиты «послужила...
2 мая 2022
В Воронеже детские сады переведут на профессиональную охрану
Дошкольные учреждения Воронежа планируется перевести на профессиональную охрану, сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания городской антитеррористической комиссии 30 апреля. «Нам, наконец, удалось для городских школ уйти от многолетней практики сбора денег с родителей на...
1 мая 2022
Трагедия в детсаду «разделила нашу жизнь» — ульяновский губернатор
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Вешкаймский район, где произошла стрельба в детском саду «Рябинка», и встретился с семьями погибших. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. В ходе поездки в Вешкаймский район губернатор возложил цветы к стихийному мемориалу у...
28 апреля 2022
После стрельбы в ульяновском детсаду с детьми работают психологи
В Ульяновской области после стрельбы в детском саду отмечен «высокий запрос» на оказание психологической помощи коллективу учреждения, родителям и детям. Об этом на заседании совета безопасности заявила глава регионального министерства просвещения и воспитания Наталья Семенова, сообщили ИА REGNUM в...
28 апреля 2022
В Ульяновской области пересмотрят расходы на безопасность школ и детсадов
вопросу безопасности детей: «К подобным трагедиям приводит, в том числе, преступная халатность отдельных должностных лиц. Людей уже не вернуть». Губернатор также добавил, что власти в настоящее время «максимально тесно» работают с правоохранителями в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст...
28 апреля 2022
Пострадавшую при стрельбе ульяновскую воспитательницу будут лечить в Москве
», в Ульяновской области ей оказана «вся необходимая первичная медицинская помощь». П острадавшая отправляется в Москву для продолжения в специализированной клинике. «Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек», — сказал Алексей Русских, выразив «самую глубокую...
28 апреля 2022
Погибших при стрельбе в ульяновском детсаду похоронят 28 апреля
В Ульяновской области 28 апреля в полдень начнётся прощание с погибшими при стрельбе в детском саду «Рябинка». Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах. По её словам, траурная церемония прощания с воспитателем и двумя детьми, которых...
28 апреля 2022
«Дело не в охране» — сети о безопасности детей после ульяновской трагедии
Расстрел детей и сотрудников детского сада в Ульяновской области мало кого оставил равнодушным. Соцсети буквально бурлят. И в очередной раз чиновники обещают повысить уровень безопасности в детских учреждениях. Такие меры, например, анонсировали в Челябинской области. Напомним, трагедия произошла...
27 апреля 2022
Как предотвратить стрельбу в школах и детских садах
За сводками с Украины уже не столь внимательно следишь за событиями в России. Спецоперация Z заполнила собой едва ли не всё информационное пространство. А меж тем внутренние угрозы не менее, а, возможно, и более опасны, нежели угрозы внешние. Потому что разрушают из самой сердцевины, распространяя...
27 апреля 2022
Мурманские школы и сады проверят на безопасность после ульяновской трагедии
В образовательных учреждениях Мурманской области пройдут внеплановые проверки, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. «Внеплановую проверку проведем во всех образовательных учреждениях. Срок — неделя. По итогам будем усиливать меры безопасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале...
27 апреля 2022
Ульяновский губернатор предложил наградить посмертно воспитателя детсада
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских будет ходатайствовать перед президентом о награждении посмертно воспитательницы детского сада, которая пыталась остановить вооружённого мужчину и была застрелена. Об этом глава региона заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности...
27 апреля 2022
«Это натуральный ад… Бездна боли» — Сеть об убийстве спящих детей в детсаду
В России снова произошло чудовищное преступление в образовательном учреждении, куда беспрепятственно ворвался преступник с ружьём и устроил бойню. До сих пор на слуху Казань и Пермь. На этот раз трагедия произошла в Ульяновской области, взбудоражив всю страну, особенно взбунтовалась родительская...
27 апреля 2022
Дочь убитой воспитательницы ульяновского детсада возьмут под опеку
«Бабушка выразила твёрдое намерение принять внучку в замещающую семью. […] Специалисты опеки уже начали процедуру оформления всех необходимых документов», — приводят слова Тверсковой. Вопрос об опекунстве девочке находится на личном контроле губернатора. Напомним, что из бюджета Ульяновской...
27 апреля 2022
Школы и детсады Приамурья проверят после трагедии в Ульяновской области
Убийство двоих детей и двух сотрудников дошкольного учреждения в Вешкаймском районе Ульяновской области станет поводом для усиления безопасности в Приамурье. В школах и детских садах региона проведут специальные инструктажи, сообщил телеграм-канал Благовещенска №1. Читайте также: Ульяновский...
27 апреля 2022
Охрану челябинских детсадов усилят после трагедии под Ульяновском
Охрана образовательных учреждений в Челябинской области будет усилена. Об этом пишут СМИ. Издания ссылаются на замгубернатора региона Ирину Гехт. Чиновница сообщила журналистам, что учреждениям указано на необходимость усилить охранный режим. Как сообщало ИА REGNUM, трагедия под Ульяновском...
27 апреля 2022
В Ульяновске усилят меры безопасности в школах и детсадах
В Ульяновске после трагедии в детском саду Вешкайма, где вооружённый мужчина расстрелял трёх человек, усилят меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте городской мэрии по итогам совещания с директорами школ и детских садов. Начальник управления образования...
27 апреля 2022
После стрельбы в ульяновском детсаду проверяют организацию безопасности
ход расследования уголовного дела. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, что в Ульяновской области после происшествия в детском саду начались проверки всех образовательных учреждения в части организации безопасности. Как сообщало ИА REGNUM, 26...
27 апреля 2022
В Кемерове после ульяновской трагедии проверят безопасность детсадов
В Кемерове после трагедии в Ульяновской области проверят систему безопасности учреждений образования, культуры и спорта. Соответствующее поручение дал мэр Илья Середюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В этих учреждениях города есть охрана, тревожные кнопки. Но важно учесть человеческий фактор, —...
27 апреля 2022