Расстрел детей и сотрудников детского сада в Ульяновской области мало кого оставил равнодушным. Соцсети буквально бурлят. И в очередной раз чиновники обещают повысить уровень безопасности в детских учреждениях. Такие меры, например, анонсировали в Челябинской области.

Пабло Пикассо. Мать с ребенком. 1902

Напомним, трагедия произошла утром 26 апреля. Вооружённый гражданин ворвался в здание детсада на территории Вешкаймского района в Ульяновской области и убил двоих детей и сотрудницу, а также ранил другую сотрудницу. После этого он покончил с собой. Следователи установили, что преступник страдал психическим заболеванием. А перед этим он же застрелил своего знакомого, завладев его ружьём, из которого и стрелял.

В соцсетях граждане обсуждают, как охрана в детсадах организована сейчас. Кто-то видел там сотрудников частных охранных предприятий. Однако далеко не все верят в их эффективность, в чём убедились на личных примерах.

«А что толку от этих предписаний? У нас в школе как сидел пенсионер, так и сидит. Никаких новшеств нет. Про сады вообще молчу, когда там охрана-то была?» — пишет некая Надежда Ш в соцсети «ВКонтакте».

Примечательно, что даме ответили представители администрации Челябинска. По словам чиновников, пропускной режим обеспечен во всех школах города, при этом почти в 90% учреждений он осуществляется сотрудниками специализированных охранных предприятий, остальные образовательные организации находятся в процессе заключения договоров со специализированными охранными предприятиями.

Герман тен Кейт. Комната охраны

«В детских садах доступ на территорию осуществляется с использованием видеодомофонов и домофонов», — добавили в мэрии. .

«Чоповец с градусником бежал за мной по школе, а как старшеклассникам сделать замечание, так сыкатно», — написала некая Юлия.

Юлия В. заявляет, что во многих школах и дошкольных учреждениях «сидит пенсия спящая». «Камер нет, а если и есть, то смотрят ли они туда и видят ли они, что там, большой вопрос», — пишет гражданка.

Вадим А. тоже не очень верит в охрану, которую имел возможность видеть. «То женщина-пенсионерка, то парень молодой. У нас в садик заходят только после гудка и спрашивают, кто пришёл и за кем. Конечно, это правильно. А если что-то серьёзное произойдёт, то ничего не спасёт», — думает уралец.

Бартоломео Манфреди. Охрана

Елена М., наоборот, похвалила свой детсад. «У нас кроме охраны ещё и замки, всегда всё закрыто, даже родителю забрать пораньше, и то предупреждаем, чтоб впустили», — поделилась свердловчанка.

Кстати, вопрос о том, нужна ли в детсадах вооружённая охрана, обсуждается активно. Аниса Н. высказывается против. «Да где вы видели в детских учреждениях охрану с оружием? У нас что, военное положение? Безопасность, конечно, должна быть, но не садик с автоматами. Администрация садика, района и т.д. ответственны за охрану. Но кто может предположить, что придёт какой-то упырь и начнёт стрелять?» — написала Алиса Н.

Анастасия П. в свою очередь считает, что нигде не безопасно. «Вот у нас садик: ЧОП, взрослые, крупные мужики, ещё не старые, но вот-вот. Забор, домофон, на корпусах — двери с цифровым ключом (код зажал и открыл). Но! Что помешает «какому-то» начать стрелять?», — опасается гражданка.

«Так что никак не добиться безопасности», — полагает женщина.

Ещё один форумчанин, некий «Полиграф Шариков», уверен, что дело не в охране. «Почему псих свободно гуляет?» — поставил вопрос гражданин. И он не один, кто задаётся таким вопросом.

Некий Виктор Е. уверен, что усиливать в таких учреждениях охрану нет острой необходимости. «А зачем? Считаем количество детских садов, граждан, оружия, таких случаев и делаем вывод, что система справляется. Случаи такие редки, и выше шанс попасть в пьяное ДТП. Чисто статистика», — написал уралец.

Владимир Б. в свою очередь констатирует, что после каждого подобного ЧП начинается кампанейщина. «В ходе которой куча денег потрачена, галочки проставлены, общество (снова) запугано, а вероятность повторения события нисколько не уменьшилась», — пишет гражданин.

Григорий Р. добавляет, что «эта пустая болтовня происходит каждый раз, когда случается трагедия»…. «Причём пару месяцев бдительность находится на максимальном уровне, а затем всё забывается и снова включается пофигизм, до следующей трагедии».

«К чему разговоры? Надо сделать один раз хорошо и насовсем…» — говорит Григорий Р.

Ирина К. ему ответила: «Григорий, так не сделать, общество всё больное».

«За счёт родителей охрану нанимать??? Деньги детским садам выделят?» — эмоционально спрашивает Татьяна Г. Кстати, финансовый вопрос интересует многих. Часть граждан считают, что стоит резко повысить охранникам зарплату, и вопрос безопасности детсадов удастся решить.

Кстати, трагедия в ульяновском детсаду не первая в России. В октябре 2019 года ребёнок погиб в аналогичном учреждении в Нарьян-Маре. Во время тихого часа преступник проник в детсад под видом отца одного из воспитанников и нанёс шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение.

Были ли после той трагедии сделаны соответствующие выводы? Возможно. Но, судя по расстрелу детей в Ульяновской области и по комментариям в соцсетях, принятые меры оказались не очень эффективными. По крайней мере, от психа с ружьём они уберечь не смогли.

«Он мог пальбу и на детской площадке во дворе учинить. Развалили учёт и надзор за шизиками, теперь пожинаем», — пишет Артемий И. Может, он прав? Если так, то вопросы безопасности детей нужно адресовать и другим людям и ведомствам. А пока всё очень похоже на очередную кампанейщину, после которой ответственные лица снова расслабятся. Буду рад ошибиться.