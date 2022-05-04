Ульяновск, 4 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области после трагедии в детском саду «Рябинка», где убиты двое детей и воспитатель, состоялась повторная встреча правоохранителей и чиновников с родителями дошкольников. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

С родителями воспитанников детского сада «Рябинка» в рабочем посёлке Вешкайма ещё раз встретились руководитель следственного управления СКР Сергей Михайлов, первый заместитель прокурора Равиль Мяльдзин, вице-премьер Ульяновской области Сергей Кучиц, региональный омбудсмен Сергей Люльков и глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах.

В управлении сообщают, что по просьбам родителей рассмотрят вопрос о временном размещении детских групп в иных дошкольных учреждениях Вешкайма и ремонте детсада «Рябинка» «в целях скорейшей психологической реабилитации детей». На «особом контроле» руководства ведомства остаётся ход мероприятий по реабилитации воспитанников и сотрудников детского сада.

«Были сообщены меры социальной и психологической поддержки, обсуждались вопросы повышения уровня обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона», — говорится в сообщении.

Также правоохранители добавляют, что отдельно прошла встреча с потерпевшими по уголовному делу: им рассказали о результатах расследования и планируемых мероприятий.

В ведомстве предложили направить дочь погибшей воспитательницы детского сада на дальнейшее обучение в питерский кадетский класс СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад «Рябинка» ворвался мужчина с ружьём, устроив пальбу по воспитателям и детям. В результате погибли двое дошкольников и воспитательница, у которой осталась 11-летняя дочь и в отношении которой оформляются документы на опекунство. Получившая тяжёлое ранение младшая воспитательница направлена на лечение в Москву.

Предположительно, ещё одной жертвой стал владелец ружья, труп которого нашли недалеко от детского сада. Подозреваемый мёртв. По факту убийств СКР возбудил уголовное дело.